Μέση Ανατολή: Βαρύς ο λογαριασμός του πολέμου στην ενέργεια - Δυσοίωνες προβλέψεις για το πετρέλαιο

Οι προθεσμιακές αγορές προβλέπουν ότι οι τιμές στο πετρέλαιο θα μειωθούν κάτω από τα 100 δολάρια για τις παραδόσεις τον Δεκέμβριο

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μέση Ανατολή: Βαρύς ο λογαριασμός του πολέμου στην ενέργεια - Δυσοίωνες προβλέψεις για το πετρέλαιο
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  • Οι επιθέσεις των Χούθι στον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας αύξησαν σημαντικά τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
  • Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταβάλει επιπλέον 90 δισ. ευρώ για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.
  • Η μερική επαναλειτουργία του αγωγού και οι εξαγωγές μέσω Ομάν έχουν μετριάσει κάπως τον κίνδυνο πλήρους διακοπής των εξαγωγών πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.
  • Οι προθεσμιακές αγορές προβλέπουν σταδιακή μείωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέχρι το 2027, αλλά οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές σε σχέση με το 2026.
  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένει υψηλές τιμές ενέργειας τους επόμενους μήνες, γεγονός που επηρεάζει τις αποφάσεις για τα επιτόκια και τον πληθωρισμό.
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Το νέο πολεμικό μέτωπο που άνοιξε στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των ανταρτών Χούθι της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, ωθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα τον ενεργειακό λογαριασμό για τους καταναλωτές στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι ζημιές που προκάλεσαν οι Χούθι στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, που μεταφέρει πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα από τα ανατολικά της χώρας, μέσω του οποίου γίνονταν οι εξαγωγές της μετά το «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ, ήταν ο καταλύτης για να αυξηθεί η τιμή του μπρεντ κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι και η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου (TTF) να ξεπεράσει τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι τιμές υποχώρησαν προς τα τέλη της εβδομάδας κοντά στα 102 δολάρια το μπρεντ και στα 77 ευρώ το φυσικό αέριο, αλλά παραμένουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αρχή του 2026 - κατά 70% και 180%, αντίστοιχα. Ο λογαριασμός του πολέμου για την Ευρώπη είναι τεράστιος. Από την έναρξη της σύγκρουσης, στα τέλη Φεβρουαρίου, η ΕΕ πλήρωσε για εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα 90 δισ. ευρώ επιπλέον, για την ίδια ακριβώς ποσότητα ενέργειας, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι φόβοι για μία σχεδόν πλήρη διακοπή εξαγωγών πετρελαίου για σημαντικό χρονικό διάστημα από τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός της Μέσης Ανατολής, μετριάστηκαν μετά τις πληροφορίες ότι θα αρχίσει άμεσα η μερική επαναλειτουργία του αγωγού της και ότι ορισμένες εξαγωγές της προς χώρες της Ασίας θα γίνονται μέσω του Ομάν.

Ωστόσο, το πρόβλημα της έντονα μειωμένης προσφοράς αργού από την περιοχή του Κόλπου, λόγω της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν, έχει ενταθεί, ενώ και οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές υποδομές επιδεινώνουν το πρόβλημα αυτό. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές LNG από το Κατάρ, που αντιστοιχούν στο 20% σε παγκόσμιο επίπεδο, παραμένουν μπλοκαρισμένες καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα παράκαμψης του Ορμούζ.

Το ερώτημα για το πόσο θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί, εν μέσω της αβεβαιότητας για το πώς θα λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι προθεσμιακές αγορές προβλέπουν ότι οι τιμές στο πετρέλαιο θα μειωθούν κάτω από τα 100 δολάρια για τις παραδόσεις τον Δεκέμβριο και θα συνεχίσουν να υποχωρούν σταδιακά κοντά στα 90 δολάρια τον Μάρτιο του 2027, συνολικά όμως θα είναι πολύ υψηλότερες σε ετήσια βάση. Πιο αισθητή μείωση της τιμής προβλέπεται από τον επόμενο Ιούλιο, στα 82,5 δολάρια.

Για το φυσικό αέριο, οι προβλέψεις των αγορών είναι πιο ζοφερές καθώς βλέπουν την τιμή του TTF να παραμένει περίπου στα σημερινά επίπεδα έως και τον Μάρτιο, για να υποχωρήσει στα 60 ευρώ τον Απρίλιο, όταν θα οδεύει προς το τέλος η περίοδος θέρμανσης και κοντά στα 50 ευρώ τον Ιούλιο.

Υψηλές τιμές ενέργειας τους επόμενους μήνες αναμένει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία αύξησε πριν από 10 ημέρες τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που αυτές εγκυμονούν για τον πληθωρισμό. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2026, οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ βλέπουν μία μέση τιμή κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι στο βασικό σενάριο, στα 99 δολάρια στο δυσμενές και στα 132 δολάρια στο ακραίο σενάριο. Αντίστοιχα, προβλέπουν τιμή του φυσικού αερίου στα 60 ευρώ ανά με το βασικό σενάριο, στα 77 ευρώ στο δυσμενές και στα 130 ευρώ στο ακραίο σενάριο.

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