Συγκινημένη η Πάολα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας» - Βίντεο

Snapshot Η Πάολα αφιέρωσε συγκινημένα το τραγούδι «Ώρες Μικρές» στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη συναυλία της στον Κόρνο της Λάρνακας.

Κάλεσε το κοινό να αγαπά τον Μαζωνάκη με τη δύναμη της καρδιάς τους και να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του μέσω των τραγουδιών του.

Κατά την ερμηνεία, κοίταζε επανειλημμένα τη φωτογραφία του Μαζωνάκη που προβαλλόταν στη γιγαντοοθόνη, προκαλώντας έντονη συγκίνηση.

Η αφιέρωση αποτέλεσε ένα ακόμη μουσικό «αντίο» και προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη του καλλιτέχνη από τους συναδέλφους του. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή στη συναυλία της Πάολα στον Κόρνο της Λάρνακας, όταν η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και αφιέρωσε στη μνήμη του μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

Η Πάολα σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά της και μίλησε στο κοινό για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, καλώντας τον κόσμο να συνεχίσει να τον αγαπά μέσα από τα τραγούδια και τη μνήμη του.

«Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας. Να το κάνουμε έτσι, να τραγουδήσουμε τραγούδια του ή να μην τα τραγουδήσουμε και να μείνει μέσα μας; Αγαπάτε τους καλλιτέχνες για τα τραγούδια τους, όμως οι καλλιτέχνες αγαπούν άλλα τραγούδια από τα δικά τους», είπε χαρακτηριστικά.

Αμέσως μετά, ερμήνευσε το «Ώρες μικρές», ενώ στη γιγαντοοθόνη πίσω της προβαλλόταν η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, η Πάολα γύριζε επανειλημμένα το βλέμμα της προς τη φωτογραφία του, μένοντας για αρκετή ώρα να την κοιτάζει, σε μια στιγμή που προκάλεσε έντονη συγκίνηση στο κοινό.

Η αφιέρωση αποτέλεσε ένα ακόμη μουσικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τους συναδέλφους του να συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη του μέσα από τις σκηνές και τα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του.

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