Οργή ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Έκανε copy paste το 80% του προγράμματός μας»

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι αντέγραψε το 80% του προγράμματός του, βασιζόμενο στην περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη.

Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει αντιφάσεις στις εξαγγελίες Τσίπρα αναφορικά με συντάξεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και προστασία πρώτης κατοικίας.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το «Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης» που εξήγγειλε ο Τσίπρας είναι παραλλαγή του δικού του «Ταμείου Εθνικού Πλούτου».

Η ανακοίνωση τονίζει ότι από την ομιλία Τσίπρα δεν προέκυψε πρόθεση επαναφοράς της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού, του ΕΚΑΣ ή της δικαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά Τσίπρα και Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες γνωρίζουν ποιος ασκεί πραγματική αντιπολίτευση. Snapshot powered by AI

Ελάχιστα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη εκδόθηκε η απάντηση του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό τόσο για την περίοδο της διακυβέρνησής του όσο και για τις προγραμματικές προτάσεις που παρουσίασε.

«Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες: ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες «δεν ξεχνούν τον ωμό εμπαιγμό και την αναξιοπιστία».

Η ανακοίνωση αντιπαραβάλλει μία προς μία τις εξαγγελίες Τσίπρα με επιλογές της περιόδου 2015-2019. «Υπόσχεται καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους, ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ, θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα funds στη χώρα μας», σημειώνει, ενώ για τις φορολογικές εξαγγελίες σχολιάζει ότι «τάζει φοροελαφρύνσεις, εκείνος που αφαίμαξε φορολογικά τα μεσαία στρώματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες».

«Αντέγραψε την περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη»

Ιδιαίτερα αιχμηρό είναι το ΠΑΣΟΚ και ως προς το περιεχόμενο του προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος του αποτελεί αντιγραφή προτάσεων που έχει ήδη καταθέσει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Τώρα καταλάβαμε γιατί βιαζόταν ο κ. Τσίπρας να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μπας και πείσει έστω και έναν που δεν παρακολουθεί συχνά τις εξελίξεις, πως έχει δικό του σχέδιο», αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το "κενό αντιπολίτευσης" και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ».

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, η αναφορά Τσίπρα στη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση παραπέμπει ευθέως στην περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ενώ το «Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης» που εξήγγειλε, όπως υποστηρίζει, αποτελεί παραλλαγή του «Ταμείου Εθνικού Πλούτου» που έχει ήδη προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι από την ομιλία δεν προέκυψε πρόθεση επαναφοράς της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού, του ΕΚΑΣ ή της δικαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως δύο ηγέτες που «μετρήθηκαν και κρίθηκαν», τονίζοντας ότι «12 χρόνια πισωγυρίσματος είναι πολλά».

«Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος κάνει πραγματική αντιπολίτευση και ποιος βάζει πλάτη στον Μητσοτάκη», αναφέρει και καταλήγει: «Γνωρίζει ποιος έχει το πρόγραμμα, τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα».

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