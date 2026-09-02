Μητσοτάκης για ηλεκτρικό ρεύμα: Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σταθερό τιμολόγιο 0,115 €/kWh

Snapshot Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σταθερό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τον επόμενο χρόνο με πάγιο 3,5 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η σταθερή τιμή επιτυγχάνεται παρά τις διεθνείς αυξήσεις στην ενέργεια.

Η οικονομικά ισχυρή ΔΕΗ απορροφά μέρος του κόστους, μειώνοντας την επιβάρυνση στους καταναλωτές.

Η ισχυρή Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλών τιμών για τα νοικοκυριά. Snapshot powered by AI

Στην πολύ σημαντική ανακοίνωση της ΔΕΗ ότι τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον επόμενο χρόνο διαμορφώνονται στην πολύ ανταγωνιστική τιμή 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ, αναφέρεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο», επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνεχίζει: «Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος».

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