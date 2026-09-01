Νέα τιμή 0,115 €/kWh για το μπλε σταθερό ΔΕΗ myHome Online

Τα νοικοκυριά να κλειδώσουν μία ιδιαίτερα χαμηλή και ανταγωνιστική τιμή εν μέσω ανατιμήσεων και να αποκτήσουν απόλυτη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό τους κόστος

Παναγιώτης Βελισσάρης

Νέα τιμή 0,115 €/kWh για το μπλε σταθερό ΔΕΗ myHome Online
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  • Η ΔΕΗ μείωσε την τιμή του σταθερού μπλε προγράμματος myHome Online στα 0,115 €/kWh παρά την αύξηση 21% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η τιμή του πράσινου κυμαινόμενου οικιακού τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 7,7%, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά.
  • Οι τιμές των άλλων σταθερών μπλε προϊόντων της ΔΕΗ διατηρήθηκαν αμετάβλητες, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και χρονικούς ορίζοντες.
  • Το φοιτητικό πρόγραμμα ΔΕΗ myHome 4Students προσφέρει σταθερή τιμή 0,115 €/kWh για τις πρώτες 150 kWh μαζί με επιπλέον προνόμια για φοιτητές.
  • Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και myBusiness Dynamic επιτρέπουν σε πελάτες με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωση και να ελέγχουν καλύτερα το κόστος τους.
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Αναρτήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Σεπτέμβριο 2026. Σε μια περίοδο που η σταθερότητα και η δυνατότητα επιλογής αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της χώρας, θέτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών στο επίκεντρο των αποφάσεών της.

Νέα τιμή μόλις 0,115 €/kWh για το μπλε σταθερό ΔΕΗ myHome Online

Παρά την αύξηση 21% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ κάνει τη διαφορά και μειώνει την τιμή του σταθερού μπλε ΔΕΗ myHome Online στα 0,115 €/kWh, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να κλειδώσουν μία ιδιαίτερα χαμηλή και ανταγωνιστική τιμή εν μέσω ανατιμήσεων και να αποκτήσουν απόλυτη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό τους κόστος. Η νέα, μειωμένη τιμή διατίθεται σε μια περίοδο που η χονδρική αγορά κινείται περίπου 21% υψηλότερα από τον Αύγουστο και 43% υψηλότερα από τον Ιούλιο. Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.

Πράσινα τιμολόγια: Η ΔΕΗ απορροφά και αυτό το μήνα το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στη χονδρική

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 0,14913 €/kWh, έναντι 0,1384 €/kWh τον Αύγουστο, μια αύξηση μόλις 7,7% παρά την αύξηση κατά περίπου 21% στη χονδρεμπορική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν οικιακού τιμολογίου τον προηγούμενο μήνα, απορροφώντας πλήρως την πάνω από 18% αύξηση στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ισχυρές σταθερές επιλογές σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων τιμών

Παράλληλα με τη νέα χαμηλότερη τιμή του ΔΕΗ myHome Online, η ΔΕΗ διατηρεί τις τιμές των υπόλοιπων σταθερών μπλε προϊόντων της αμετάβλητες στα επίπεδα του Αυγούστου, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης και χρονικούς ορίζοντες.

Το ΔΕΗ myHome Enter προσφέρεται με σταθερή χρέωση 0,145 €/kWh.

Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει χρέωση 0,141 €/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129 €/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh, με διάρκεια 18 μηνών.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHome EnterTwo προσφέρει σταθερή χρέωση 0,145 €/kWh και 0,105 €/kWh στη ζώνη μειωμένης χρέωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60€, που καλύπτει τις χρεώσεις προμήθειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Στα 0,115 €/kWh το φοιτητικό ΔΕΗ myHome 4Students με επιπλέον σημαντικά προνόμια

Στο φοιτητικό ξεκίνημα, το ΔΕΗ myHome 4Students προσφέρει στους φοιτητές σταθερή χρέωση 0,115 €/kWh για τις πρώτες 150 kWh (καλύπτοντας τη βασική μηνιαία κατανάλωση), μαζί με μια σειρά επιπλέον προνομίων που κάνουν τη διαφορά στη φοιτητική καθημερινότητα: μηδενικό πάγιο για τους 3 καλοκαιρινούς μήνες, 50€ δώρο για το πρώτο «γέμισμα του ψυγείου» μέσω efood, 50€ κουπόνι Κωτσόβολος, καθημερινό δωρεάν καφέ για έναν χρόνο και μίλια Miles+Bonus της AEGEAN.

Μεγαλύτερος έλεγχος της κατανάλωσης με δυναμική τιμολόγηση

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών, κυμαινόμενων και δυναμικών προϊόντων, η ΔΕΗ προσφέρει διαφορετικές επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε πελάτη, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση.

Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

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