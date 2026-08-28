Μητσοτάκης από τη Δυτική Μακεδονία: Η ΔΕΗ μοχλός για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας

«Μία υγιής και κερδοφόρος Δ.Ε.Η. επιτρέπει τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας με ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος» τόνισε ο πρωθυπουργός

Μίλτος Τσεκούρας

Μητσοτάκης από τη Δυτική Μακεδονία: Η ΔΕΗ μοχλός για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας
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Στον ρόλο μιας ισχυρής και κερδοφόρας ΔΕΗ στη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του σε μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η οικονομική ευρωστία της επιχείρησης αποτελεί προϋπόθεση ώστε να μπορεί να συμβάλλει στη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως σημείωσε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, με το κόστος της ενέργειας να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μία υγιής και κερδοφόρος Δ.Ε.Η. επιτρέπει τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας με ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος - βασικό ζητούμενο σε εποχή που η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η ΔΕΗ θα δημιουργήσει πολλές θέσεις απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία που θα προστεθούν στις πολύ σημαντικές επενδύσεις που δρομολογούνται ήδη στην ευρύτερη περιοχή - σε λίγα χρόνια το ισοζύγιο απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό - με περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές που χάθηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης από τον λιγνίτη προς μια μορφή πιο καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας»

Μητσοτάκης: Θα στηρίξουμε με όλους τους διαθέσιμους πόρους τη Δυτική Μακεδονία

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκηςέδωσε το παρών στην εκδήλωση για την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα και διαμήνυσε πως η απολιγνητοποίηση είναι στρατηγική επιλογή και πως θα κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για να στηριχθεί η Δυτική Μακεδονία.

«Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτη σας λέει ψέματα», είπε ο πρωθυπουργός, και συνέχισε:

«Έχουμε στραφεί στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο (…) θα κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση. Ο ίδιος τόνισε πως πολλά επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται με πολλές θέσεις εργασίας

«Θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα είναι περισσότερες από αυτές που ήταν εξαρτημένες από το λιγνίτη», ανέφερε και συνέχισε: «Η σημερινή επένδυση κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση».

Για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τη βιομηχανία, ο πρωθυπουργός επεσήμανε: «Ήταν αποτέλεσμα εκτενούς διαβούλευσης με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. (…) Επιλογή αυτής κυβέρνησης να στηρίξει την βιομηχανία, τη μεταποίηση, την εξωστρέφεια».

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