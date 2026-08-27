Μητσοτάκης: Προτεραιότητά μας σημαντικά έργα υποδομής στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα

Η κυβέρνησή μας δίνει προτεραιότητα στα σημαντικά έργα υποδομής που αφορούν τη Θεσσαλονίκη αλλά και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα, τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ομιλία του στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «έχοντας ως φόντο το σύνθημα: "Η Θεσσαλονίκη προχωρά. Το είπαμε. Το κάνουμε».

«Η Θεσσαλονίκη αναζητά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά, και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη - Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, έχοντας ως φόντο το σύνθημα: "Η Θεσσαλονίκη προχωρά. Το είπαμε. Το κάνουμε".

«Αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και οικονομική θέση αποκτά ξεχωριστή σημασία», είπε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που είτε έχουν παραδοθεί, είτε κατασκευάζονται, είτε έχουν σχεδιαστεί.

Για την επέκταση του Μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες και την ανάπλαση της ΔΕΘ με την παράλληλη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου επισήμανε ότι είναι τα δύο νέα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης.

Για το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο υπογράμμισε ότι θα παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027 και θα είναι το πιο σύγχρονο και πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια.

Σχετικά με τον οδικό Fly over δήλωσε πως η φιλοδοξία του είναι να το εγκαινιάσει παραδίδοντάς το στην κυκλοφορία τον Μάιο του 2027.

«Η εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία σχέση με τα πανεπιστήμια που υπήρχαν όταν μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες το 2019», τόνισε και προσέθεσε: «Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και δίπλα σε αυτά, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και όσοι δίνουν μάζες οπισθοφυλακών να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί και τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν».

«Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης -δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας -καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα όπου κι αν βρίσκονται», είπε ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Α' και Β' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και συζήτησαν για τις προτεραιότητες του κόμματος και της κυβέρνησης στην περιοχή.

Στη συνάντηση πήραν μέρος, επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο πρωθυπουργός συνοδεύει την ανάρτησή του με εικόνες από την παρουσίαση που έγινε στην εκδήλωση με τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.

Το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, που έγινε στον σταθμό «Μίκρα», με κεντρικό μήνυμα «Η πόλη κινείται η Καλαμαριά αλλάζει».

«Νομίζω και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Για μένα το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πώς ο καινούργιος συγκοινωνιακός χάρτης έχει βελτιώσει την καθημερινότητα των θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του Μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την ανά αποτελεσματικότητα. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα, βέβαια, κάποια εγκαίνια παρωδία. Αυτά όμως, ευτυχώς, ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα Μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες με αναπηρία, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και ακόμα χαμηλότερο για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65 ετών, δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνηση μας έβαλε από την αρχή για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας» και σημείωσε: «Σε ένα περιβάλλον, γενικότερα, μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων.

Η κατασκευή του Μέτρο Θεσσαλονίκης και η επέκτασή του μπορεί να θεωρούνταν αυτονόητο κεκτημένο. Όλα αυτά δεν ήταν, όμως, δεδομένα. Και αξίζει να θυμόμαστε ότι για να τις πετύχουμε, κάποιοι δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας το ανάλογο κόστος.

Η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό, με τις δύο πλέον διακλαδώσεις, απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις.

Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό ξεκινά ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της επέκτασης στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στο σταθμό «Μίκρα» με το Μετρό κάνοντας τη διαδρομή της επέκτασης προς την Καλαμαριά, η οποία θα ανοίξει για το κοινό στις 15:00.

Κι όταν ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους πώς ήταν η διαδρομή με το Μετρό κι αν το είδε καλύτερο από αυτό της βασικής γραμμής, απάντησε: «Πολύ καλό, εξίσου με το άλλο, ίσως και λίγο καλύτερο».

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλλων, η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Χρίστος Δήμας, Γιώργος Κώτσηρας, Νίκος Ταχιάος), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί (Άκης Σκέρτσος, Κυριάκος Πιερρακάκης, Μαργαρίτης Σχοινάς), υφυπουργοί (Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης, Νίκος Παπαιωάννου), βουλευτές (Χρήστος Σταικούρας, Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας, Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Φάνης Παπάς), ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, οι δήμαρχοι Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, δήμαρχοι περιφερειακών δήμων κ.ά.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

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