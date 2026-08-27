Μητσοτάκης: «Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι γεγονός - Το είπαμε και το κάναμε!»

Με πλάνα από τη σημερινή του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο πρωθυπουργός περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από την τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό, αλλά και από την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

«Η επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά είναι γεγονός. Το είπαμε και το κάναμε!», αναφέρει στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τελετή για την παράδοση του έργου πραγματοποιήθηκε στον σταθμό «Μίκρα». Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για τη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα Μετρό που, όπως σημείωσε, συγκαταλέγεται στα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης.

«Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα Μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη», επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, που έγινε στον σταθμό «Μίκρα», με κεντρικό μήνυμα «Η πόλη κινείται η Καλαμαριά αλλάζει».

Η επέκταση προς την Καλαμαριά αποτέλεσε το πρώτο σκέλος της σημερινής παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, με τον πρωθυπουργό να συνδέει το έργο των υποδομών με τη συνολικότερη αναπτυξιακή πορεία της πόλης.

Αργότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην εκδήλωση με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη - Βόρεια Ελλάδα».

Με φόντο το σύνθημα «Η Θεσσαλονίκη προχωρά. Το είπαμε. Το κάνουμε», ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στον ευρύτερο γεωπολιτικό και αναπτυξιακό ρόλο της πόλης.

Όπως τόνισε, η Θεσσαλονίκη «αναζητά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο», όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ως πόλη με ευρύτερη βαλκανική ακτινοβολία.

Μάλιστα, συνέδεσε αυτή την προοπτική με τις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρουσιάζοντας τη Θεσσαλονίκη ως σημείο αναφοράς για τη Βόρεια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

«Η Θεσσαλονίκη αναζητά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά, και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του

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