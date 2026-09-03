Ποιοι πρώην «συριζαίοι» έδωσαν το «παρών» στην ομιλία Τσίπρα και γιατί δεν φωτογραφήθηκε μαζί τους

Τα πληκτρολόγια πήραν «φωτιά» χθες καταγράφοντας τις δεκάδες προτάσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, ωστόσο τα δημοσιογραφικά βλέμματα ήταν στραμμένα περισσότερο στο κοινό που τον παρακολουθούσε παρά στον ίδιο.

Κι αυτό, επειδή το προηγούμενο διάστημα έπεφταν... «στοιχήματα» για το ποια πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα έκαναν την εμφάνισή τους στο Porto Palace προκειμένου να εξαχθούν τα ανάλογα πολιτικά συμπεράσματα ή έστω σενάρια.

Το... «απουσιολόγιο» των παριστάμενων λοιπόν κατέγραψε μεγάλη προσέλευση στελεχών που πρόσφατα αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από τις παραιτήσεις και τις ανεξαρτητοποιήσεις τους από το μητρικό τους κόμμα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM) Eurokinissi

Μεταξύ άλλων παρόντες ήταν ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, οι παραιτηθέντες βουλευτές Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου και Συμεών Κεδίκογλου, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Βασίλης Κόκκαλης, Γιάννης Σαρακιώτης, Οζγκιούρ Φερχάτ, Μίλτος Ζαμπάρας, Καλλιόπη Βέττα, Αθηνά Λινού και ο πρώην βουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Η ανάγνωση των παρουσιών όμως φαίνεται ότι δεν είναι ίδια από όλες τις πλευρές. Μάλιστα υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες αναγνώσεις, ενώ οι αντιδράσεις εντός της ΕΛΑΣ διαφέρουν ανάλογα και με το στέλεχος για το οποίο γίνεται λόγος.

Σε γενικές γραμμές από την ΕΛΑΣ επαναλαμβάνουν την πάγια θέση ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και εξασφαλισμένα προνόμια, μια θέση που εκ των πραγμάτων δείχνουν να αποδέχονται, άλλοτε ευλόγως και άλλοτε πιο «δύσκολα» οι αποχωρήσαντες από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM) Eurokinissi

Από την άλλη, σχολιάστηκε από ορισμένους μάλλον αρνητικά το «ύφος οικοδεσπότη» που είχαν κάποια από τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ.

Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορεί για πολλούς από αυτούς που προσήλθαν η παρουσία τους να ερμηνεύεται από τους ίδιους ως θεσμική είσοδος στην ΕΛΑΣ, ωστόσο επί της ουσίας η ΕΛΑΣ την εκλαμβάνει απλώς ως «δήλωση διαθεσιμότητας» και όχι ως ένδειξη εκλογικής υποψηφιότητας.

Έχει πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι όσο κι αν ψάξει κανείς, είναι μάλλον αδύνατο να βρει φωτογραφία του προέδρου της ΕΛΑΣ να χαιρετά οποιοδήποτε από τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκαν χθες στο Porto Palace. Κι αυτό έχει σίγουρα τη δική του σημασία καθώς δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός ακόμη δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις για το πόσους και ποιους θα δεχτεί στην ΕΛΑΣ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM) Eurokinissi

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