Καρανίκας για Τσίπρα: «Αναξιόπιστος όποιος κάνει ιδιωτικό κόμμα κι έχει ευεργέτες-Αμόρφωτοι οι γύρω»

Ο Καρανίκας κατήγγειλε το κόμμα ΕΛΑΣ ως ιδιωτικό με ευεργέτες και αμφισβήτησε την προέλευση των χρημάτων του

Μιχάλης Παπαδάκος

Καρανίκας για Τσίπρα: «Αναξιόπιστος όποιος κάνει ιδιωτικό κόμμα κι έχει ευεργέτες-Αμόρφωτοι οι γύρω»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Νίκος Καρανίκας χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα αναξιόπιστο και κατηγόρησε το επιτελείο του ως αμόρφωτο.
  • Κατά τον Καρανίκα, ο Τσίπρας έχει αλλάξει στρατηγική αλλά όχι ως άνθρωπος και αυτοανακηρύσσεται σε ηγεμόνα.
  • Ο Καρανίκας κατήγγειλε το κόμμα ΕΛΑΣ ως ιδιωτικό με ευεργέτες και αμφισβήτησε την προέλευση των χρημάτων του.
  • Το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ κρίθηκε από τον Καρανίκα ως αερολογία χωρίς ουσιαστικές προτάσεις για τα καρτέλ ή την αποκέντρωση.
  • Ο Καρανίκας τόνισε ότι η πολιτική πρέπει να πηγάζει από την κοινωνία και κατηγόρησε αριστερούς που στηρίζουν τον Τσίπρα μόνο για να ρίξουν τον Μητσοτάκη.
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Ο Νίκος Καρανίκας πέρασε... γενεές δεκατέσσερις τον Αλέξη Τσίπρα και κυρίως το επιτελείο του, χαρακτηρίζοντας όσους τον περιβάλουν αμόρφωτους. Για τον ίδιο τον πρόεδρο του κινήματος ΕΛΑΣ ο πρώην συνεργάτης του, τον χαρακτήρισε μεταξύ άλλων ως αναξιόπιστο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Καρανίκας ανέφερε αρχικά πως «ο Τσίπρας έχει αλλάξει στρατηγική, δεν έχει αλλάξει ως άνθρωπος. Χτες ήταν μια πάρα πολύ καλή παρουσία», ενώ σχολίασε πως «κάνει θόρυβο για να τον προσέξουν». «Το μάρκετινγκ του δουλεύει πάρα πολύ καλά. Δεν είδα κάτι νέο, λίγο άσπρισαν τα μαλλιά του. Ο Αλέξης αλλάζει αργά», συνέχισε. Ακολούθως χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως «αναξιόπιστο».

«Τον θεωρώ αναξιόπιστο»

«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λειτουργήσει μαζί με μια παρέα στο κόμμα του για να κάνουν ένα πραξικόπημα, για το οποίο βλέπω πως αδιαφορεί η κοινωνία, οι οργανωμένοι των ΜΜΕ... Το πώς λειτουργούν τα κόμματα και τα στελέχη του είναι πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος που συμμετείχε σε ένα πραξικόπημα για να ανατρέψουν έναν εκλεγμένο δημοκρατικά πρόεδρο, τον θεωρώ αναξιόπιστο. Από την άποψη του εμπορίου καλά κάνανε για να σώσουν το μαγαζί τους αλλά η Αριστερά δεν είναι μαγαζιά αλλά το μέρος της Δημοκρατίας».

Συνέχισε λέγοντας για τον κ. Τσίπρα πως «ένας αριστερός άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ότι είναι αριστερός και να δημιουργεί ένα ΙΧ ιδιωτικής χρήσης κόμμα, να διορίζει την ηγεσία του και να έχει τα μέλη του ως υπηκόους. Επίσης ένα κόμμα είναι αναξιόπιστο όταν λέει ότι είναι αριστερό».

«Ο Τσίπρας από ηγέτης αυτοανακηρύσσεται σε ηγεμόνα» σχολίασε σε άλλο σημείο.

Ερωτηθείς σχετικά με την οργάνωση της ΕΛΑΣ ο κ. Καρανίκας είπε πως ένα κόμμα οργανώνεται πάρα πολύ γρήγορα. «Ο Τσίπρας δεν είναι ούτε αυτόφωτος ούτε παρθενογένεση. Προέχεται από ένα κόμμα και αρκετά από τα στελέχη του που δεν φαίνονται ή τα κρύβει, καθότι η βιτρίνα του θέλει να είναι νέα άτομα. Η βιτρίνα του είναι κωμική, γελάμε με τις παρουσιάσεις των εκπροσώπων. Για το οργανωτικό έβαλε άτομα από τον ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζουν, με copy paste των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ 20 χρόνια».

«Από πού προέρχεται το χρήμα στο κόμμα του;»

Συνεχίζοντας να επιτίθεται στα στελέχη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε το περιβάλλον του προέδρου ως «αμόρφωτο».

Για τα οικονομικά του κόμματος ανέφερε πως «έχει ευεργέτες και εθελοντές. Ας μας πούνε από πού προέρχεται το χρήμα για να κάνουν τέτοιες παρουσιάσεις και να έχουν τόσο πολυτελή γραφεία και μετά να μιλήσουμε για δημοκρατία και διαφάνεια».

Σε ό,τι αφορά στο οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσιάστηκε χθες, ο κ. Καρανίκας επισήμανε πως «είχε πάρα πολύ αερολογία. Αερολογία δεν ήταν μόνο το 5-6% στα τρόφιμα. Δεν μας είπε κάτι για τα καρτέλ, είπε και καινούρια, αστεία πράγματα, όπως για την αποκέντρωση».

«Η ουσία είναι ότι είναι αναξιόπιστος όποιος κάνει ιδιωτικό κόμμα και έχει ευεργέτες. Η πολιτική δεν είναι ένας εξωτερικός παράγοντας και πρέπει να πηγάζει από την ίδια την κοινωνία. Αυτό λείπει από τον Τσίπρα. Το κακό είναι πως αριστεροί άνθρωποι πηγαίνουν απελπισμένοι γιατί θεωρούν πως το δόγμα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Το δόγμα δεν είναι αυτό» κατέληξε.

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