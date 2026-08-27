Καρανίκας κατά Ακρίτα: Ακατάλληλη για προεδρείο η ινφλουένσερ του ΣΥΡΙΖΑ

Σφοδρή αντιπαράθεση έχει προκαλέσει σε πολιτικό αλλά και παραπολιτικό επίπεδο η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής.

Σκληρή κρτική στην Έλενα Ακρίτα άσκησε και ο Νίκος Καρανίκας με ανάρτησή του στα social media:

Ακατάλληλη για προεδρείο

Η επιλογή της ινφλουενσερ του ΣΥΡΙΖΑ που είναι γνωστή για την εχθροπάθεια και τοξικότητα της και πριν λίγες βδομάδες δήλωνε ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν γίνεται να την προτείνουν για αντιπρόεδρο της βουλής.

Ας σκεφτούμε πολιτικά και θεσμικά όσοι και όσες είμαστε με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και τους θεσμούς.

Η συγκεκριμένη είναι γνωστή στο πανελλήνιο μέσα από τις αναρτήσεις της που χαρακτηρίζονται από εχθροπάθεια, μίσος και μπόλικο μισογυνισμό.

Αλλά ας πάρουμε ως ταπεραμέντο της ινφλουενσερ κατάστασης την εχθροπάθεια της προς την κυβέρνηση και τα στελέχη της.Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται να έχεις στο προεδρείο της βουλής μια που δηλώνει ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του ΠτΔ.

Συμφωνείς δεν συμφωνείς με αυτήν την επιλογή για ΠτΔ δεν επιτρέπεται η δήλωση αυτή αν φιλοδοξείς να γίνεις αντιπρόεδρος της βουλής

Είναι λογικό η ΝΔ να μην στηρίξει μια τέτοια πρόταση.

Όπως είδαμε όμως η απούσα επί της ουσίας αντιπολίτευσης συσπειρώθηκε και βρήκε αφορμή να επιτεθεί στον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που είπαν το πολιτικά αυτονόητο για έναν θεσμό.Τόση σύμπνοια στην αντιπολίτευση για την ενέργεια, την εκπαίδευση, την ακρίβεια και τις Ανεξάρτητες αρχές που αλωνίζουν δεν είδαμε . Δυστυχώς κάτι τέτοια επιβεβαιώνουν ότι δν έχουμε αντιπολίτευση και είναι αναξιόπιστη με τις επιλογές της

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