Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την Έλενακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

Η πρόταση ακολουθεί την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από αυτή τη θέση και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ρένα Δούρου τόνισε ότι η Ακρίτα διαθέτει επαρκή εμπειρία και ενεργό παρουσία στο κοινοβούλιο για τη θέση.

Η θέση της αντιπροέδρου της Βουλής είναι σημαντική για τη διεύθυνση των εργασιών και την υποστήριξη του προέδρου της Βουλής. Snapshot powered by AI

Η Έλενα Ακρίτα προτάθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να καλύψει τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, όπως ανακοίνωσε η βουλευτής του κόμματος, Ρένα Δούρου. Η πρόταση έρχεται μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή της από το συγκεκριμένο αξίωμα.

Σε δήλωσή της, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι η Έλενα Ακρίτα δεν χρειάζεται κανένα επιπλέον διαπιστευτήριο για τη θέση, καθώς έχει αποδείξει την ενεργή και μαχητική παρουσία της στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η επιλογή της Ακρίτα θεωρείται από το κόμμα ως μια φυσική συνέχεια στη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την αποχώρηση της προηγούμενης αντιπροέδρου.

Η θέση της αντιπροέδρου της Βουλής είναι κρίσιμη για τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, καθώς συμβάλλει στη διεύθυνση των εργασιών του νομοθετικού σώματος και στην υποστήριξη του προέδρου της Βουλής.