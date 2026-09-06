ΕΛ.Α.Σ.: Με «αλαζονεία, ένδεια επιχειρημάτων, και εκνευρισμό» ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Τι ανέφερε η εκπρόσωπος του κόμματος

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

ΕΛ.Α.Σ.: Με «αλαζονεία, ένδεια επιχειρημάτων, και εκνευρισμό» ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ειρωνικές επιθέσεις του πρωθυπουργού στους πολιτικούς του αντιπάλους «αποδεικνύουν την αλαζονεία, την ένδεια επιχειρημάτων, αλλά και τον εκνευρισμό του» αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

«Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε σήμερα γιατί η κυβέρνηση του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και ο ίδιος δεν έχει κανένα ουσιαστικό επιχείρημα προς τον ελληνικό λαό, για να του εμπιστευτεί μια ακόμη τετραετία» αναφέρει σε δήλωσή της η Θεώνη Κουφονικολάκου και εξηγεί:

«Κυβέρνησε 7 χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες, χάρη στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, μας ξαναγύρισε πίσω. Συρρίκνωσε πρωτοφανώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και βύθισε τη χώρα στη διαφθορά».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.Α.Σ., ο πρωθυπουργός «στις απαντήσεις του, ήταν κάτι παραπάνω από φανερό ότι δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι οι πολίτες αξιολογούν στην πλειοψηφία τους πως το '19, παρά τα μνημόνια, είχαν περισσότερα στην τσέπη από σήμερα, οκτώ χρόνια μετά την έξοδο από την κρίση και «δεν μπορεί να κατανοήσει, ίσως από την εμμονή του να πιστεύει ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο, ότι η κοινωνική προστασία από τα χρέη των δανειοληπτών της κρίσης δεν αποτελούν πολιτική για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, όπως τόνισε».

Σχολιάζει πως «ενώ ξεπέρασε κάθε όριο λέγοντας ότι στη χρεοκοπία μας οδήγησε η λογική να βάζουμε τους ”ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς”, επιχειρώντας, για άλλη μια φορά, να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι ακριβώς το αντίθετο συνέβη: στη χρεοκοπία μας οδήγησε το οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο που ο ίδιος υποστηρίζει καθώς και το κόμμα που ηγείται» και καταλήγει:

«Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονεία, την ένδεια επιχειρημάτων, αλλά και τον εκνευρισμό του. Γιατί πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δε θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:03NEWSBOMB

Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: Ιστορική πρωτιά του AfD στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Σε υψηλό συναγερμό η Ινδονησία από την έκρηξη του Άνακ Κρακατάου: «Παραλύει» πτήσεις η ηφαιστειακή τέφρα, χιλιάδες ταξιδιώτες σε αναμονή - Κλειστά σχολεία

18:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ 2026: Ο νέος χάρτης φοροελαφρύνσεων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία - Γουίτκοφ: Οι συνομιλίες στο Κίεβο ήταν «ουσιαστικές» και θα συνεχιστούν «όσο χρειαστεί»

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Με «αλαζονεία, ένδεια επιχειρημάτων, και εκνευρισμό» ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κόνιτσα: Καίει παρθένο δάσος - Πλησιάζουν στην πόλη οι φλόγες

18:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι είναι ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά - Πώς θα μπορεί ένα παιδί στα 18 να έχει 60.000 ευρώ

18:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμίνι» η χώρα την Κυριακή (6/9) - Σε ποια περιοχή άγγιξε ο υδράργυρος τους 40°C

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εμφάνιση του Τραμπ έγινε viral: «Είναι πλέον μελαχρινός»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Επιχείρηση διάσωσης δύο ατόμων - Αποπροσανατολίστηκαν στη διάρκεια πεζοπορίας

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου με καραμπόλα έξι οχημάτων - Αυξημένη η κίνηση στο σημείο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα δεν αποκλείει τριμερή συνάντηση Πούτιν, Τραμπ και Σι

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρεσβεία Ισραήλ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο των δύο πιλότων του Phantom

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη έξω από την Κοζάνη

17:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο «καρφί» Μητσοτάκη στον Σαμαρά: «Απ’ ό,τι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%, ωραία απόδοση»

17:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «Σπίτι μου 3»: Θα διευρυνθούν οι δικαιούχοι - Νέα εισοδηματικά κριτήρια

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για τον Δημήτρη Πέτρου - Σε λίγες ημέρες θα βάφτιζε την κόρη του - «Φοβόταν ότι θα γίνει το κακό», λέει ο θείος του

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 63χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Περάματος

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή της Πηνείας - Επιχειρούν 6 αεροσκάφη

16:59TRAVEL

Μυτιλήνη: Περιήγηση στα νέα υπαίθρια πάρκα απολιθωμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:30ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από τους 30 - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει ο «διάδρομος» των καταιγίδων - Η πρόγνωση του ECMWF για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με μπόρες, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - Πότε γυρίζουν οι άνεμοι σε νοτιάδες

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κόνιτσα: Καίει παρθένο δάσος - Πλησιάζουν στην πόλη οι φλόγες

18:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμίνι» η χώρα την Κυριακή (6/9) - Σε ποια περιοχή άγγιξε ο υδράργυρος τους 40°C

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για τον Δημήτρη Πέτρου - Σε λίγες ημέρες θα βάφτιζε την κόρη του - «Φοβόταν ότι θα γίνει το κακό», λέει ο θείος του

16:24ΕΛΛΑΔΑ

«Ο ξεναγός είναι λίγο αρχαιολόγος, λίγο ιστορικός, λίγο γεωλόγος — αλλά πάνω απ’ όλα άνθρωπος»

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου με καραμπόλα έξι οχημάτων - Αυξημένη η κίνηση στο σημείο

14:30LIFESTYLE

Πάνος Μιχαλόπουλος: Δεν επιστρέφει τελικά στην τηλεόραση - Τι συνέβη με τη νέα σειρά

18:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι είναι ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά - Πώς θα μπορεί ένα παιδί στα 18 να έχει 60.000 ευρώ

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη για τον 27χρονο που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε κλαμπ στα Γιαννιτσά

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

17:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «Σπίτι μου 3»: Θα διευρυνθούν οι δικαιούχοι - Νέα εισοδηματικά κριτήρια

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Όταν ένα Su-27 έπεσε πάνω στο πλήθος σε αεροπορική επίδειξη - 77 νεκροί και 543 τραυματίες

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελαφονήσι: Αστυνομικοί ντύθηκαν... τουρίστες και συνέλαβαν έναν 21χρονο

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη έξω από την Κοζάνη

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ