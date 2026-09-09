Τσίπρας: Πατριωτική ευθύνη των οικονομικά δυνατών να βάλουν πλάτη

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε την ανάγκη αξιοπιστίας και κοστολόγησης του οικονομικού προγράμματος με στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη μείωση των ανισοτήτων.

Υπογράμμισε ότι η πατριωτική ευθύνη των οικονομικά ισχυρών είναι να στηρίξουν τη χώρα, προτείνοντας τη δημιουργία περιουσιολογίου για διαφάνεια και φορολόγηση του πλούτου.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι αν δεν υπάρξει η πρώτη εκλογική εντολή, μπορεί να γίνουν και δεύτερες εκλογές.

Καταδίκασε το σκάνδαλο των υποκλοπών και υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει μόνο με αλλαγή κυβέρνησης, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για συγκάλυψη και έλλειψη διαφάνειας.

Τόνισε την ανάγκη ενεργητικής, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, κριτικάροντας την τρέχουσα μονοδιάστατη προσέγγιση και ζητώντας επανεξέταση της σχέσης με το Ισραήλ λόγω των παραβιάσεων διεθνούς δικαίου. Snapshot powered by AI

Συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο, παραχώρησε σήμερα Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, στην οποία εξειδίκευσε τις οικονομικές προτάσεις του προγράμματός του.

Από τους κεντρικότερους άξονες της συνέντευξης ήταν η αξιοπιστία του οικονομικού προγράμματος, τόσο ως προς την κοστολόγηση όσο και ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής του. Η ΕΛΑΣ επιμένει ότι τα μέτρα που παρουσίασε αποτελούν τμήμα ενός συνολικού σχεδίου τετραετίας και όχι μια σειρά αποσπασματικών εξαγγελιών, ενώ ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις πηγές χρηματοδότησης και στον δημοσιονομικό χώρο πάνω στον οποίο στηρίζονται οι προτάσεις.

Ειδικότερα, σε ερώτηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας: «Ήξερα ότι η βασική κριτική θα ήταν ότι τίναξα την μπάνκα στον αέρα και όχι ότι μίλησα για ένα κεντροαριστερό πρόγραμμα. Αυτή η ομιλία ήταν η πιο αριστερή και δομημένη ομιλία που έχω εκφωνήσει ποτέ στη ΔΕΘ. Σημασία έχει αν ένα πρόγραμμα μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα και για αυτό χρειάζεται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια αλλά αυτό που παράγει πλούτο και τη διανέμει καλύτερα σε όλους. Η πολιτική κρίνεται στο σουπερ μάκρετ, στις ουρές των νοσοκομείων. Στόχος να ζήσουμε σαν Ευρωπαίοι, ενώ σήμερα αποκλίνουμε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης είχε προετοιμάσει την κριτική του πριν κατέβω από το βήμα της ομιλίας μου. Την τάση τους να υπερκοστολογούν δημόσιες δαπάνες δεν ξέρω αν την απέκτησαν από τον τρόπο που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα προς ημέτερους.

Αλλαξε το τροπάρι όταν ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας για να κοστολογηθεί και είπαν ότι δεν είχαν καταλάβει πως μιλούσα για ολόκληρη την τετραετία. Μια χαρά το είχαν καταλάβει.

Πολιτική για εμάς δεν είναι η τέχνη του εφικτού αλλά η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. Το οικονομικό μου επιτελείο δεν είναι καπετάνιοι του γλυκού νερού. Με αυτούς καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο που είχαν δημιουργήσει τα στελέχη του σημερινού κυβερνώντος κόμματος. Τα χρέη της ΝΔ έχουν τριπλασιαστεί από τότε που ανέλαβε την προεδρία ο κ. Μητσοτάκης, δεν μπορεί να μας κουνάει το δάκτυλο».

«Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα»

Σχετικά με τις κυβερνητικές συνεργασίες σημείωσε: «Το βράδυ των εκλογών έχει μεγάλη σημασία αν η εντολή που θα λάβουμε θα είναι η 1η, η 2η ή η 3η. Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα που έτεινε να γίνει μονοκομματικό. Στόχος μας να κάνουμε την προοδευτική παράταξη να διεκδικήσει τη νίκη. Αν γίνει αυτό θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη λογική της αλλαγής πολιτικής. Η χώρα έχει ανάγκη την αλλαγή του μοντέλου που οδηγεί σε διευρυμένες ανισότητες και σε φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού. Αν δεν υπάρξει διέξοδος θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης είχε προεξοφλήσει εκ των προτέρων τις δύο κάλπες. Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή. Αν υπάρξουν θα εκφραστεί πιο καθαρά και με μεγαλύτερη περισυλλογή η βούληση για το πώς και το ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα. Πάνω από το 70% των πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση».

«Ο πλούτος που αναπαράγεται μέσα από επενδυτικά προϊόντα είναι μεγαλύτερος από αυτόν που καταγράφεται»

Σε ερώτηση για το περιουσιολόγιο, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Αυτή η συζήτηση για το περιουσιολόγιο που ανοίξαμε είναι στο επίκεντρο στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία. Στις μέρες το θέμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Το κεφάλαιο έχει διεθνοποιηθεί ενώ η φορολογία έχει μείνει σε εθνικό επίπεδο. Ο πλούτος που αναπαράγεται μέσα από επενδυτικά προϊόντα είναι μεγαλύτερος από αυτόν που καταγράφεται στο εισόδημα. Είναι διεθνές το ζήτημα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει το κίνημα των εκατομμυριούχων που λένε Proud to pay more. Στη χώρα μας διαφωνούν και εξεγείρονται πολιτικά στελέχη και δημοσιογράφοι.

Δεν μπορώ να μιλήσω για το ακριβές μέγεθος της περιουσίας του πλουσιότερου 1% της χώρας. Γι' αυτό πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Το εργαστήριο του Πικετί υπολογίζει ότι στην Ελλάδα αυτό το ποσό βρίσκεται στα 200 δισεκ. ευρώ.

Αυτή η χώρα στάθηκε στα πόδια της και χάρη στη στήριξη των εύπορων συμπολιτών μας. Να μην είμαστε αχάριστοι. Ο Ζάππας, ο Τοσίτσας... Θα δημιουργήσουμε ένα ταμείο που θα επενδύει στο μέλλον της χώρας στηρίζοντας την έρευνα, την τεχνολογία, τα σχολεία».

«Η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι»

Σχολιάζοντας την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ανέφερε: «Συμπαράσταση για ανάρρωση στον ανηψιό του πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να σωθεί το Αφεντικό και καλά ξεμπερδέματα στο Αφεντικό.

Έχουμε ένα στίγμα. Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου δε θα μπορούσε να σταθεί πρωθυπουργός. Τα έχουμε δει όλα στο θέμα των υποκλοπών. Η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι, το έχουν μηδενίσει το κοντέρ. Για την ηγεσία της δικαιοσύνης είναι μεγάλο στίγμα. Το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών. Αν έχουμε άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη δε θα υπάρξει καμία διερεύνηση και λογοδοσία. Αυτό είναι κατάντια για τη χώρα, αλλά και για την παράταξη της ΝΔ. Μια προοδευτική κυβέρνηση με την ΕΛΑΣ στις θέσεις ευθύνης θα αφήσει τη δικαιοσύνη ελεύθερη για να διερευνηθεί το σκάνδαλο και να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Μιλώντας για την ακρίβεια, υπογράμμισε: «Μπορεί να απαντήσει κανείς γιατί τα προϊόντα στην Ελλάδα κοστίζουν περισσότερο από τον ΜΟ της ΕΕ; Τι συμβαίνει εδώ; Έχουμε τιμές Παρισίων και Ελβετίας και μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Όταν έφυγα από το Μαξίμου ήταν 83% μεγαλύτερος ο ονομαστικός μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με τη Βουλγαρία. Τώρα είναι στο 17%. Θα μας περάσουν όπως πάει. Η αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ είναι 50%. Η ακρίβεια είναι ένα αόρατο μνημόνιο όπου τα χρήματα πάνε στις τσέπες των καρτέλ».

Όσο για τις δημοσκοπήσεις, τόνισε: «Το αν αποτελούμε απειλή φαίνεται από το πώς μας αντιμετωπίζουν. Δε θα μιλήσω για συγκεκριμένο εκλογικό στόχο, ούτε επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο ένα ποσοστό. Επανήλθα επειδή πίστευα ότι υπήρχε ανάγκη να επανέλθει ισορροπία και επειδή δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κ. Μητσοτάκη. Αν υπήρχε θα έγραφα και ένα δεύτερο βιβλίο, μια χαρά πήγε το πρώτο. Στόχος μου να ηττηθεί ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του και θα κάνω το παν για να το πετύχω».

«Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και όλες που θέλουν να υπογράψουν τη διακήρυξη»

Για πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πιθανή ένταξή τους στην ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας σχολίασε: «Ήμουν καθαρός από την αρχή. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και όλες που θέλουν να υπογράψουν τη διακήρυξη και να γίνουν μέλη μας. Δε θα δεχτούμε βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα. Αυτός ο όρος ήταν αυτονόητος όταν βλέπουμε να βουλευτές να εκλέγονται με ένα κόμμα, να πηγαίνουν σε δεύτερο και να φλερτάρουν με τρίτο. Και ο δεύτερος όρος ήταν ότι ξεκινάμε με φιλοδοξίες και δεν θα υπάρξει μεταβίβαση προνομίων από προηγούμενες φάσεις στη νέα φάση de facto. Όσοι έρθουν θα ενταχθούν με ίσους όρους και τα ψηφοδέλτια θα καθοριστούν όταν έρθει η ώρα. Το κάλεσμά μας για πανστρατιά είναι ανοιχτό. Αλλά οι όροι αυτοί διευκολύνουν μια άλλη σχέση αξιοπιστίας».

Για τις οικονομικές πηγές της ΕΛΑΣ σημείωσε: «Το μόνο που έχουμε να επιδείξουμε σε έξοδα είναι εκδηλώσεις χαμηλού κόστους. Ούτε κεντρικά γραφεία δεν έχουμε. Όσα έχουμε πράξει είναι απολύτως νόμιμα και έχουμε λάβει οικονομική ενίσχυση από φίλους του κόμματος. Θα προβούμε σε μια καινοτομία: 1. Θα δώσουμε σε πλήρη δημοσιότητα και πραγματικό χρόνο και το τελευταίο ευρώ που έρχεται από τα μέλη τους φίλους και τους εθελοντές του κόμματος. 2. Θα έχουμε ένα application όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να βλέπει πόσα χρήματα έχουν μαζευτεί σε αυτή την προσπάθεια crowdfunding που θα ξεκινήσει μετά το τέλος της ΔΕΘ. Θέλουμε λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους. Δεν πετάξαμε drones σε καμία εκδήλωσή μας, πίσω μου έχω έναν «μουσαμά». Δεν έχουμε γραφεία σε καμία πόλη της χώρας, δεν έχουμε κάνει καμία πληρωμένη καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ζητάμε από τους φίλους του κόμματος 1 ευρώ.

Κατηγορούμαι για μια συνέντευξη όπου είπα ότι θα συγκρουστώ με την Τρόικα. Δεν τα κατάφερα. Όταν έκανα τη συμφωνία πήγα στον ελληνικό λαό και του είπα ότι θα κυβερνήσω με αυτούς τους όρους για να βγούμε από την κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχουμε τέταρτο μνημόνιο. Δεσμευόταν για ΦΠΑ 22 και 11%. Τα ξεχάσαμε; Το ποιος εξαπάτησε να το ξανασυζητήσουμε. Έκανε κεντρικό θέμα το μετρό της Θεσσαλονίκης που το πήραμε στο 30% και το πήγαμε στο 80%. Η τοξική αντιπαράθεση θα πρέπει να σταματήσει».

Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο κ. Τσίπρας ανέφερε: «Να αφήσουμε έξω από αυτό την τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης τα εθνικά θέματα. Η βασική κριτική που ασκώ είναι ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχει αλλάξει την εθνική στρατηγική που είχε μέχρι το 2019 μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Η πολιτική Μητσοτάκη είναι μονοδιάστατη που δεν αναζητά συμμαχίες αλλά προστάτες. Η χώρα δεν αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά που της δίνουν προστιθέμενη αξία, αλλά δένεται χωρίς όρους στο άρμα της Δύσης. Η πολιτική χαρακτηρίστηκε από την άνευ όρων χρήση των βάσων επ' αόριστον. Εγώ ζήτησα από τον Μπάιντεν ανταλλάγματα, δεν τα πήραμε και δεν συμφωνήσαμε. Ο κ. Μητσοτάκης τα έδωσε όλα και δεν πήρε τίποτα. Η Τουρκία εμποδίζει την πόντιση καλωδίου στην Κάσο. Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ εξαίρουν τον Ερντογάν και όχι τον Μητσοτάκη. Αναβαθμίζεται γεωπολιτικά η Τουρκία και υποβαθμίζεται ο δικός μας. Δώσαμε patriot στη Σ. Αραβία και αυτή συμμετέχει με την Τουρκία στη συμφωνία της Μέκκας. Η Ελλάδα να επιστρέψει στην ενεργητική πολυδιάστατη πολιτική.

Θα αξιοποιούσα τα ήρεμα νερά για να δεσμεύσουμε την Τουρκία σε μια προοπτική να λύσουμε τις διαφορές μας στη Χάγη. Θα προχωρούσα εδώ και πολύ καιρό στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ήμασταν αποφαστικοί στο πεδίο, και στη διπλωματία θα ήμασταν ενεργητικοί για να μην μεταβιβάσουμε στις επόμενες γενιές την αδυναμία μας να βρούμε λύσεις στα προβλήματα».

«Θα επανεξέταζα αυτή τη σχέση όσο η κυβέρνηση του Ισραήλ συνεχίζει αυτή τη γενοκτονική πολιτική»

Όσο για τη σχέση Ελλάδας - Ισραήλ, σημείωσε: «Μεγάλη συζήτηση για το Ισραήλ. Ήμουν ο ΠΘ που ενίσχυσα τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά και αραβικές χώρες. Γνωρίζω τα οφέλη που μας δίνει η συνεργασία με μια χώρα όπως το Ισραήλ. Αλλά όταν το Ισραήλ γίνεται κράχτης παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου στη με τη γενοκτονία στη Γάζα και την πολιτική του στη Δυτ. Όχθη, αυτά τα οφέλη ισοφαρίζονται από τη ζημιά που προκαλεί. Θα επανεξέταζα αυτή τη σχέση όσο η κυβέρνηση του Ισραήλ συνεχίζει αυτή τη γενοκτονική πολιτική.

Δεν είμαι χθεσινός. Έχω κριθεί αυστηρά. Αποχώρησα επειδή έχασα και δε θα ήμουν απέναντί σας αν δεν υπήρχε αυτό το μεγάλο κενό. Το αν θα πετύχουμε τη νίκη θα το κρίνουν οι πολίτες. Τα δείγματα που έχουμε ήταν δείγματα πολύ αισιόδοξα. Υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες απέναντί μου. Εγώ απευθύνομαι στους πολίτες με τις προτάσεις και το σχέδιό μας. Δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και την τάση απαξίωσης του πολιτικού συστήματος και να συγκρουστούμε με τη λογική ότι όλοι ίδιοι είναι».

Για το ΠΑΣΟΚ και την πιθανότητα συνεργασίας μετά τις εκλογές, είπε: «Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές. Κάποια στελέχη εξυπηρετούν τη στρατηγική Μητσοτάκη υψώνοντας τους τόνους. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρξει ανταπόκριση θα υπάρξει κυβέρνηση, αλλιώς θα πάμε πάλι σε εκλογές».

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