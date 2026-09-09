Νέος πονοκέφαλος στην ΕΛΑΣ λόγω Σιακαντάρη - Τι απάντησε για το αν τον επέπληξε ο Τσίπρας

Ο κ. Σιακανταρης δήλωσε ότι δεν εκπροσωπεί την ΕΛΑΣ και ότι εκφράζει πάντα προσωπικές απόψεις  

Αντώνης Ρηγόπουλος

Νέος πονοκέφαλος στην ΕΛΑΣ λόγω Σιακαντάρη - Τι απάντησε για το αν τον επέπληξε ο Τσίπρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Αμηχανία στην ΕΛΑΣ προκάλεσε η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη για τις κυβερνητικές συνεργασίες, με αφορμή την άνοδο της AfD στη Γερμανία, καθώς ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα επιχείρησε την Τετάρτη να αποσυνδέσει πλήρως όσα έγραψε τόσο από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη όσο και από τον πρώην πρωθυπουργό.

Η αρχική ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη άνοιξε συζήτηση, καθώς έθετε το υποθετικό δίλημμα μιας συνεργασίας της γερμανικής Αριστεράς με τη Δεξιά προκειμένου να αποτραπεί η άνοδος της ακροδεξιάς στην εξουσία.

«Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημμα το SPD και το Die Linke να συνεργαστούν με τον Μερτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AFD; Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η Δεξιά και το Κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν τον Χίτλερ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος κατηγόρησε τον Γιώργο Σιακαντάρη ότι «προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΕΛΑΣ».

Μιλώντας τηλεφωνικά στο OPEN, ο Γιώργος Σιακαντάρης επιχείρησε πάντως να κλείσει τη συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε αναφέρθηκε στα ελληνικά πολιτικά δεδομένα αλλά αποκλειστικά στη Γερμανία. Όπως τόνισε, «αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει κίνδυνος ακροδεξιάς που να διεκδικεί την εξουσία», χαρακτηρίζοντας όσα είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής «κλασικό παράδειγμα μικροπολιτικής και διαστρέβλωσης της θέσης του άλλου».

Παράλληλα, φρόντισε να πάρει σαφείς αποστάσεις από την επίσημη εκπροσώπηση της ΕΛΑΣ. «Δεν είμαι στα όργανα της ΕΛΑΣ. Διατηρώ την αυτοτέλεια της σκέψης μου», ανέφερε, προσθέτοντας πως «κανείς δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες σε ΕΛΑΣ και Τσίπρα για αυτά που λέω εγώ» και ότι για τις απόψεις που εκφράζει «δεν έχει γνώση ο Τσίπρας».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε πάντως η απάντησή του όταν ρωτήθηκε εάν ο Αλέξης Τσίπρας τον επέπληξε μετά την ανάρτηση. Ο Γιώργος Σιακαντάρης απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι πρόκειται για «προσωπικό ερώτημα» και ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί δημόσια. Σε δεύτερο χρόνο πάντως είπε ότι κανείς δεν του "τράβηξε το αυτό" και ότι οι διευκρινιστικές του δηλώσεις είναι αποτέλεσμα δικής του πρωτοβουλίας.

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι, εφόσον στην Ελλάδα «δεν υπάρχει τεράστια απειλή για τη χώρα από τα ακροδεξιά», ούτε βλέπει ούτε συνιστά μια συνεργασία αντίστοιχη με εκείνη που περιέγραψε για τη Γερμανία. Απέρριψε επίσης το επιχείρημα περί κινδύνου ακυβερνησίας, σημειώνοντας ότι μπορούν να ακολουθήσουν δεύτερες ή ακόμη και τρίτες εκλογές και, στο μεσοδιάστημα, υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Ο ίδιος επέμεινε πάντως στη διαφωνία του με αποφάσεις συνεδρίων που αποκλείουν εκ των προτέρων μελλοντικές κυβερνητικές συνεργασίες, λέγοντας ότι δεν συμφωνεί με αποφάσεις που επιχειρούν να δεσμεύσουν ένα κόμμα «τρία ή τέσσερα χρόνια μετά», καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες θα είναι τότε οι πολιτικές συνθήκες.

Οι διευκρινίσεις του κ. Σιακαντάρης είχαν εκφραστεί νωρίτερα και σε νεότερη ανάρτησή του.

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