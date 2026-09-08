Πράκτορας της Στάζι, παραγωγοί πορνό, υποστηρικτές Πούτιν: Αυτοί εκλέγονται με το AfD στη Σαξονία

Πολιτικό «σεισμό» προκάλεσε η νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις τοπικές εκλογές του κρατιδίου Σαξονίας – Άνχαλτ την Κυριακή, σε ένα ισχυρό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν μεγαλύτερο από αυτό που περίμεναν τα γερμανικά κόμματα και κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις. Το AfD έφτασε κοντά στο να κερδίσει την πλειοψηφία και να σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατίδιο καθώς έλαβε ποσοστό 43,8%. Το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 4% υψηλότερο από αυτό που του έδιναν οι δημοσκοπήσεις.

Ωστόσο, χρήστες του διαδικτύου, παρατήρησαν ότι ανάμεσα στους βουλευτές που εκλέχθηκαν με το AfD στο συγκεκριμένο κρατίδιο, είναι και μερικά... ασυνήθιστα ονόματα, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Οι βουλευτές που εκλέχθηκαν με το AfD

Φρανκ-Ρόναλντ Μπίσοφ

Ανάμεσα στους εκλεγμένους βουλευτές με το AfD είναι ο 78χρονος Φρανκ-Ρόναλντ Μπίσοφ, ο οποίος εργαζόταν για 12 χρόνια ως πράκτορας της Στάζι, της διαβόητης κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας και μυστικής αστυνομίας της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Συγκέντρωσε το 37.9% των πρώτων ψήφων.

Ο Φρανκ-Ρόναλντ Μπίσοφ

Σεμπάστιαν Κοχ

Ο Σεμπάστιαν Κοχ, ο οποίος συγκέντρωσε το 41,5% των πρώτων ψήφων, έχει νεοναζιστικό παρελθόν, ενώ φαίνεται να έχει παρευρεθεί σε εκδήλωση του ακροδεξιού κόμματος «Η Πατρίδα» (Die Helmat), το οποίο παλαιότερα ονομαζόταν Εθνικοδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας (NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands), ενός κόμματος που έχει νεοναζιστικές επιρροές.

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε έφοδος σε κατοικίες του, καθώς θεωρούνταν ύποπτος ότι συνέχιζε τις δραστηριότητες της απαγορευμένης νεοναζιστικής οργάνωσης «Artgemeinschaft», η οποία ιδρύθηκε το 1951 από τον Wilhelm Kusserow, πρώην μέλος των SS.

Ο Σεμπάστιαν Κοχ

Σάιμον Λάνσμαν

Ο Σάιμον Λάνσμαν, ο οποίος συγκέντρωσε το 41,6% των πρώτων ψήφων, έχει επίσης συνδεθεί με την απαγορευμένη «Artgemeinschaft», και έχει κατηγορηθεί ότι διοργάνωσε μια εκδήλωση για μέλη της οργάνωσης. Φέτος, πραγματοποιήθηκε έφοδος και στις δικές του κατοικίες.

Ο Σάιμον Λάνσμαν

Τζαν Μόλντενχαουερ

Ο Τζαν Μόλντενχαουερ, ο οποίος συγκέντρωσε το 52,3% των πρώτων ψήφων στο Μπέρνμπουργκ, έχει επανειλημμένα ζητήσει μαζικές απελάσεις ανθρώπων που θεωρεί «μετανάστες με ξένο πολιτισμικό υπόβαθρο», ενώ έχει γράψει άρθρο για το περιοδικό Sezession του Γκοτζ Κούμπιτσεκ, το οποίο έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με εθνικιστικές και συντηρητικές απόψεις.

Ο Τζαν Μόλντενχαουερ,

Φίλιπ-Άντερς Ράου

Ο Φίλιπ-Άντερς Ραόυ, ο οποίος συγκέντρωσε το 48,1% των πρώτων ψήφων, έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για κλοπές και για πλαστογραφία του απολυτήριο λυκείου του, με σκοπό να εξασφαλίσει μια θέση στο πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, έχει ιστορικό εθισμού στην κοκαΐνη και στην παραγωγή πορνογραφικού υλικού.

Ο Φίλιπ-Άντερς Ραόυ

Φλοριάν Σρέντερ

Ο Φλόριαν Σρέντερ, ο οποίος συγκέντρωσε το 50,8% των πρώτων ψήφων, ήταν μέλος μιας αντιπροσωπείας του AfD που επεδίωκε να έρθει σε επαφή με το κίνημα MAGA (Make America Great Again), του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2025, είχε θεαθεί να παρευρίσκεται στο πάρτι γενεθλίων του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη ρωσική πρεσβεία.