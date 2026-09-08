Γερμανία: Η AfD πρέπει να κυβερνήσει στην Σαξονία λένε έξι στους δέκα

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του δημόσιου δικτύου MDR, το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η AfD θα πρέπει και να κυβερνήσει την Σαξονία-'Ανχαλτ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γερμανία: Η AfD πρέπει να κυβερνήσει στην Σαξονία λένε έξι στους δέκα
ΚΟΣΜΟΣ
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Το ισχυρότερο κόμμα της Σαξονίας-'Ανχαλτ στην Γερμανία θα έπρεπε να αναλάβει και την κυβέρνηση, δηλώνουν έξι στους δέκα πολίτες του κρατιδίου, μετά τις εκλογές της Κυριακής και την άνετη επικράτηση της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του δημόσιου δικτύου MDR, το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η AfD θα πρέπει και να κυβερνήσει την Σαξονία-'Ανχαλτ καθώς κέρδισε τις εκλογές, ενώ το 37% εκφράζει αντίθετη άποψη. Το 53% πιστεύει επίσης ότι το πολιτικό μέλλον του κρατιδίου θα επιδεινωθεί, με το 30% να δηλώνει, αντιθέτως, ότι περιμένει να βελτιωθεί.

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