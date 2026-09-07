«Συναγερμός» σε ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ για την επικράτηση του AfD στη Γερμανία

Snapshot Η ΕΛΑΣ εκφράζει έντονη ανησυχία για την επικράτηση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και την ενίσχυση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, καλώντας τις προοδευτικές δυνάμεις σε δράση.

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι η άνοδος της ακροδεξιάς σχετίζεται με κοινωνικές ανισότητες, ανασφάλεια και νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υπονομεύουν το κοινωνικό κράτος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την επικράτηση της AfD με την έξαρση ακροδεξιών και ξενοφοβικών τάσεων στην Ελλάδα και καταδικάζει τη ρητορική και πολιτικές που τις ενισχύουν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για πίεση προς δεξιότερες πολιτικές και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα των στοχοποιημένων και καταπιεσμένων ομάδων.

Και οι δύο φορείς θεωρούν ότι η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς απαιτεί βαθιές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές και όχι απλά διακηρύξεις ή εφησυχασμό. Snapshot powered by AI

Την έντονη ανησυχία τους για τη σαρωτική επικράτηση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ εκφράζουν ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας για την ενίσχυση της Ακροδεξιάς στη Γερμανία και ευρύτερα στην Ευρώπη.

Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα «ισχυρό καμπανάκι κινδύνου για όλη την Ευρώπη» και καλεί τις προοδευτικές δυνάμεις να κινητοποιηθούν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την εξέλιξη με την ευρύτερη ενίσχυση ακροδεξιών και ξενοφοβικών αντιλήψεων και στην Ελλάδα.

ΕΛΑΣ: Οι προοδευτικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις αιτίες

Σε ανακοίνωσή του, ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ κάνει λόγο για «εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη για τη Γερμανία», υποστηρίζοντας ότι «οκτώ δεκαετίες μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επισημοποιείται η πρώτη επίσημη πράξη της επανόδου της Ακροδεξιάς και στη Γερμανία».

Η ΕΛΑΣ εστιάζει παράλληλα στη συρρίκνωση των προοδευτικών δυνάμεων και επικρίνει όσους εμφανίζονται διατεθειμένοι να συνεργαστούν με την Ακροδεξιά «σε τομείς που συμφωνούν».

Κατά την ανακοίνωση, η άνοδος της Ακροδεξιάς «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με εφησυχασμό ούτε με διακηρύξεις», αλλά απαιτεί πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές αιτίες που την τροφοδοτούν.

«Η ακροδεξιά δυναμώνει όταν οι πολίτες αισθάνονται ανασφάλεια και εγκατάλειψη. Όταν οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, η εργασία απαξιώνεται, το κοινωνικό κράτος υποχωρεί και ο φόβος για το αύριο κυριαρχεί», σημειώνει η ΕΛΑΣ, αποδίδοντας σημαντικό μέρος της ευθύνης στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση καταλήγει σε κάλεσμα προς τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να «εντείνουν τους αγώνες τους» για «μια διαφορετική Ευρώπη, η οποία δεν θα ξαναζήσει τις πιο σκοτεινές στιγμές του παρελθόντος της».

ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι. Η Αριστερά δεν σκύβει το δικό της»

Σε ακόμη πιο αιχμηρούς τόνους κινείται η κοινή ανακοίνωση του Τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της τομεάρχη της ΚΟ Έλενας Ακρίτα.

«Η σαρωτική επικράτηση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ αφορά και εμάς. Και πολύ μάλιστα», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τον ΣΥΡΙΖΑ να σημειώνει ότι το 44% επέλεξε «μια εξτρεμιστική πολιτική δύναμη που ισχυροποιεί το ναζιστικό της υπόστρωμα καλλιεργώντας το έδαφος για πογκρόμ εναντίον μεταναστών, προσφύγων και ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων».

Η Κουμουνδούρου επιχειρεί παράλληλα να συνδέσει το γερμανικό αποτέλεσμα με την πολιτική συζήτηση στην Ελλάδα, αναφερόμενη στην αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και στην πίεση που, όπως υποστηρίζει, ασκείται στην κυβέρνηση για δεξιότερη στροφή.

«Ένας ολόκληρος κόσμος που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ντρεπόταν κάπως να εκφράσει τον ρατσισμό του, σήμερα τον φωνάζει, τον ψηφίζει και καμαρώνει κιόλας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει τα πυρά του και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας αναφορά στο μεταναστευτικό, στα δικαιώματα και στη ρητορική περί «woke ατζέντας», ενώ αφήνει αιχμές και για τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ υπουργούς της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα «γενίτσαρους» που είναι «αναλώσιμοι» και εκτιμά ότι θα πεταχτούν ως «βαρίδια».

«Εμάς μας αφορά τι θα κάνει η Αριστερά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν κάνει εκπτώσεις. Ούτε δημοσκοπικές ούτε εκλογικές», τονίζεται, με την ανακοίνωση να καταλήγει: «Θα υπερασπιζόμαστε τους “περιττούς”. Τους αόρατους, τους κυνηγημένους, τους στοχοποιημένους, τα θύματα. Γιατί όταν τα άλλα κόμματα σιωπούν, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει θέση. Ακόμα κι όταν κοστίζει. Κυρίως τότε».