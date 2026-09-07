Ούλριχ Ζίγκμουντ: Ποιος είναι ο ηγέτης του AfD στη Σαξονία που «τάραξε» τη γερμανική πολιτική σκηνή

Snapshot Ο 35χρονος Ούλριχ Ζίγκμουντ ηγείται του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία, όπου το κόμμα πέτυχε ποσοστό 44,5% στις εκλογές, καταγράφοντας σημαντική άνοδο από το 20,8% του 2021.

Το CDU υποχώρησε στο 18,5% από 37,1% το 2021, σηματοδοτώντας σημαντική ήττα για το κόμμα που κυβερνούσε το κρατίδιο από το 2002.

Ο Ζίγκμουντ δηλώνει ότι το AfD πέτυχε τον στόχο του και καλεί για θεμελιώδη πολιτική αλλαγή στη Σαξονία.

Το πολιτικό πρόγραμμα του AfD υπό την ηγεσία του περιλαμβάνει μέτρα που αμφισβητούν φιλελεύθερους θεσμούς και το κράτος δικαίου, όπως υποχρεωτική εργασία για αιτούντες άσυλο και απαγόρευση σημαιών του ουράνιου τόξου στα σχολεία. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, πανηγυρίζει για το ισχυρό εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματός του στο γερμανικό κρατίδιο.

Τα exit polls δίνουν στο AfD ποσοστό 44,5%, έναντι 20,8% που είχε λάβει το 2021. Αντίθετα, το CDU του Μερτς υποχωρεί στο 18,5%, από 37,1% το 2021, σε μια σημαντική οπισθοχώρηση για τους Χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι κυβερνούν το κρατίδιο από το 2002.

Στην πρώτη ερώτηση που δέχτηκε μετά τα θριαμβευτικά για το κόμμα του αποτελέσματα των exit polls, από τη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD, εάν πρόκειται πλέον να γίνει πρωθυπουργός του κρατιδίου, απάντησε: «Αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα».

Τόνισε, όμως, ότι το κόμμα πέτυχε ακριβώς τον στόχο που είχε θέσει. «Καταφέραμε ακριβώς αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Γράψαμε ιστορία σε αυτό το κρατίδιο», δήλωσε.

Κατά την άποψή του, οι πολίτες έστειλαν με την ψήφο τους ένα «ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα» και ότι απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στη Σαξονία-Άνχαλτ. «Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Χρειαζόμαστε μια θεμελιώδη πολιτική αλλαγή σε αυτό το κρατίδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι όμως ο 35χρονος Ούλριχ Ζίγκμουντ;

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1990 στο Χάβελμπεργκ της Γερμανίας. Ως έφηβος, πραγματοποίησε επαγγελματική κατάρτιση ως ειδικός στο Χονδρικό και Εξωτερικό Εμπόριο, πριν σπουδάσει Ψυχολογία Επιχειρήσεων και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Εξ Αποστάσεως Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.

Έγινε μέλος του κόμματος AfD στα μέσα της δεκαετίας του 2010, ενώ το 2016 εκλέχθηκε μέλος του Κοινοβουλίου του Ομόσπονδου Κρατιδίου Landtag. Το 2022, ο Όλιβερ Κίρχνερ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, πρότεινε να τεθούν και οι δύο μαζί επικεφαλής υποψήφιοι.

Λίγο αργότερα, ο Ζίγκμουντ, άρχισε να συμπροεδρεύει στην κοινοβουλευτική ομάδα μαζί με τον Κίρχνερ. Το 2025, κατά τη διάρκεια συνεδρίου του κρατιδιακού κόμματος στο Μαγδεβούργο, ο Ζίγκμουντ επιλέχθηκε από το AfD ως ο επικεφαλής υποψήφιος του κόμματος, συγκεντρώνοντας το 98,3% των ψήφων.

Ο Ζίγκμουντ είναι παντρεμένος με τη Γιούλια Ζίγκμουντ και έχει μία κόρη από προηγούμενη σχέση. Η οικογένεια κατοικεί στο Τανγκερμούντε. Παρά το γεγονός ότι αποχώρησε από τη Γερμανική Καθολική Εκκλησία το 2017, ο Ζίγκμουντ έχει δηλώσει ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του Καθολικό και ότι διατηρεί τις καθολικές αξίες «κοντά στην καρδιά του».

Στις 25 Νοεμβρίου 2023, ο Ζίγκμουντ συμμετείχε στη συνάντηση της ακροδεξιάς στο Πότσνταμ. Ο Ζίγκμουντ διατελούσε πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων έως τον Φεβρουάριο του 2024, όταν το Κοινοβούλιο, ψήφισε την απομάκρυνσή του από τη θέση αυτή λόγω της συμμετοχής του στη συνάντηση.

Το πολιτικό πρόγραμμα της AfD, υπό την ηγεσία του περιλαμβάνει ένα «σχέδιο 100 ημερών» που στοχεύει στον πυρήνα των φιλελεύθερων θεσμών: από την κατάργηση των κρατικών συμβάσεων με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και την περικοπή κονδυλίων για προγράμματα ενίσχυσης της δημοκρατίας, μέχρι την επιβολή υποχρεωτικής εργασίας σε αιτούντες άσυλο και την απαγόρευση της σύμβολικής παρουσίας των σημαιών του ουράνιου τόξου στα σχολεία.

Η προσπάθειά του να αποδομήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους δικαίου συνιστά, κατά τους αναλυτές, μια ευθεία αμφισβήτηση του γερμανικού συνταγματικού πλαισίου.

Το παρελθόν των στενών συνεργατών του Ζίγκμουντ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, τέσσερα άτομα που βρίσκονται πίσω από τον Ζίγκμουντ είναι στελέχη του στενού περιβάλλοντος του. Δύο από αυτούς είναι μεταξύ των στενότερων συμβούλων του και δύο από αυτούς βοήθησαν στη σύνταξη του προεκλογικού προγράμματος του κόμματος.

Και οι τέσσερις συμμετείχαν στην Heimattreue Deutsche Jugend, ή HDJ, μια ομάδα που βασίστηκε εν μέρει στη Χιτλερική Νεολαία και απαγορεύτηκε από τη γερμανική κυβέρνηση το 2009, σύμφωνα με έρευνα της WELT. Η εντολή απαγόρευσης ανέφερε ότι ο στόχος της ομάδας ήταν να εκπαιδεύσει μια «νεοναζιστική ελίτ» εμποτισμένη στην εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία.

Μάλιστα, μέχρι και ο κανονισμός του AfD περιλαμβάνει την HDJ μεταξύ των οργανώσεων των οποίων τα πρώην μέλη απαγορεύεται να ενταχθούν στο κόμμα. Αυτή η απαγόρευση έσπασε στην πράξη στην περίπτωση της Σαξονίας. Η ομάδα θεωρούσε ότι υπηρετούσε «την παράδοση της Χιτλερικής Νεολαίας».

Διαβάστε επίσης