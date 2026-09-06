Γερμανία: Ο νικητής του AfD Ζίγκμουντ: Γράψαμε ιστορία - Δεν αποκλείει πλέον κυβερνητικό συνασπισμό

Snapshot Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, επικεφαλής του AfD, πανηγυρίζει για το ιστορικό εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Το AfD πέτυχε τον στόχο του και έλαβε ένα «ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα» από τους πολίτες.

Ο Ζίγκμουντ ζητά θεμελιώδη πολιτική αλλαγή στο κρατίδιο και δηλώνει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση.

Ο επικεφαλής του AfD δηλώνει πλέον ανοιχτός σε συνεργασία με άλλα κόμματα για κυβερνητικό συνασπισμό.

Το υψηλό ποσοστό του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην γερμανική πολιτική σκηνή. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής υποψήφιος του AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, πανηγυρίζει για το ισχυρό εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματός του στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Ερωτηθείς από τη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD εάν πρόκειται πλέον να γίνει πρωθυπουργός του κρατιδίου, απάντησε: «Αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, στις 18:00».

Ο Ζίγκμουντ τόνισε ότι το κόμμα πέτυχε ακριβώς τον στόχο που είχε θέσει.

«Καταφέραμε ακριβώς αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Γράψαμε ιστορία σε αυτό το κρατίδιο», δήλωσε.

Κατά την άποψή του, οι πολίτες έστειλαν με την ψήφο τους ένα «ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα».

Ο επικεφαλής του AfD υποστήριξε ότι απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στη Σαξονία-Άνχαλτ.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Χρειαζόμαστε μια θεμελιώδη πολιτική αλλαγή σε αυτό το κρατίδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μετά τις εκλογές, ο Ζίγκμουντ δήλωσε ότι θα «τείνει το χέρι σε όλες τις δυνάμεις» που επιθυμούν, σε συνεργασία με το AfD, να επιφέρουν μια «θεμελιώδη πολιτική αλλαγή πορείας».

Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτό, σε αντίθεση με προηγούμενες τοποθετήσεις του, το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβερνητικού συνασπισμού με άλλα κόμματα.

Το AfD κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στη Σαξονία-Άνχαλτ, μετατρέποντας την εκλογική αναμέτρηση σε σημαντική καμπή για το κόμμα και τη γερμανική πολιτική σκηνή.

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