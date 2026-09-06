Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: Ιστορική πρωτιά του AfD στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ

Snapshot Το ακροδεξιό AfD διπλασίασε το ποσοστό του στη Σαξονία-Άνχαλτ με 44,5%, έναντι 20,8% το 2021, ενώ το CDU υποχώρησε στο 18,5% από 37,1%.

Εάν το AfD εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, θα σχηματίσει για πρώτη φορά περιφερειακή κυβέρνηση στη Γερμανία, αλλά άλλα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί του.

Η νίκη του AfD σηματοδοτεί ιστορική αλλαγή στη γερμανική πολιτική, μετά από χρόνια αποκλεισμού της άκρας δεξιάς από την εξουσία.

Το AfD προωθεί περιορισμό της μετανάστευσης, αποχώρηση από το ευρώ, αναμόρφωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και πιο παραδοσιακές αξίες στα σχολεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα.

Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν 76,5%, ρεκόρ για τη Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ το SPD και οι Πράσινοι ξεπέρασαν το όριο εισόδου στη βουλή. Snapshot powered by AI

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) οδεύει προς μια ιστορική εκλογική νίκη στο κρατίδιο της ανατολικής Γερμανίας Σαξονία-Άνχαλτ, σύμφωνα με τα exit polls, σε ένα ισχυρό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Τα exit polls δίνουν στο AfD ποσοστό 44,5%, έναντι 20,8% που είχε λάβει το 2021. Αντίθετα, το CDU του Μερτς υποχωρεί στο 18,5%, από 37,1% το 2021, σε μια σημαντική οπισθοχώρηση για τους Χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι κυβερνούν το κρατίδιο από το 2002.

Εάν τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία αναμένονται τη Δευτέρα, επιβεβαιώσουν ότι το AfD εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία, το κόμμα θα μπορούσε να σχηματίσει για πρώτη φορά περιφερειακή κυβέρνηση, σε μια εξέλιξη που θα αποτελούσε σεισμική αλλαγή στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας.

Ωστόσο, δεδομένου ότι τα περισσότερα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία του AfD, η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από το ποια άλλα κόμματα θα ξεπεράσουν το όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο και από το εάν το CDU θα μπορέσει να σχηματίσει πλειοψηφικό συνασπισμό που θα εμποδίσει το AfD να αναλάβει την εξουσία.

Η εκλογική επικράτηση του κόμματος στις εκλογές για την κυβέρνηση του κρατιδίου σηματοδοτεί ιστορική αλλαγή στη γερμανική πολιτική σκηνή, έπειτα από χρόνια συνεργασίας των υπόλοιπων κομμάτων προκειμένου να παραμείνει η άκρα δεξιά εκτός εξουσίας.

Το AfD τάσσεται υπέρ του περιορισμού της μετανάστευσης, της αποχώρησης της Γερμανίας από το ευρώ και της αποκατάστασης των σχέσεων με τη Ρωσία, την ώρα που το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης συσπειρώνεται γύρω από την Ουκρανία.

Η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών έχει χαρακτηρίσει το AfD «εξτρεμιστικό δεξιό» κόμμα.

Η νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτελεί τη σημαντικότερη εκλογική επιτυχία στην 13χρονη ιστορία του AfD, σε μια περίοδο έντονης δυσαρέσκειας για την αντιδημοφιλή ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να πείσει τους ψηφοφόρους ότι μπορεί να επαναφέρει σε τροχιά ανάπτυξης τη γερμανική οικονομία, που παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις.

Η επικράτηση του AfD αποτελεί επίσης συμβολικό πλήγμα για τον Φρίντριχ Μερτς, καθώς το κεντροδεξιό κόμμα του βρίσκεται στην εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ εδώ και 24 χρόνια.

Οι συμπρόεδροι του AfD, Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι το κόμμα «θέλει να εφαρμόσει τη νομοθεσία της χώρας – για παράδειγμα όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση – και να διασφαλίσει ότι η Γερμανία θα παραμείνει ένας τόπος όπου αξίζει να ζει κανείς».

Παράλληλα, επέκριναν την πορεία των υπόλοιπων κομμάτων και υποστήριξαν σε ανακοίνωσή τους ότι μια απόλυτη πλειοψηφία για το AfD αποτελεί «σχεδόν τη μοναδική ευκαιρία για αλλαγή πορείας».

«Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αυριανών εκλογών, έχουμε ήδη γράψει ιστορία», δήλωσε ο υποψήφιος του κόμματος για την πρωθυπουργία του κρατιδίου, Ούλριχ Ζίγκμουντ, σε προεκλογική συγκέντρωση το βράδυ του Σαββάτου.

«Γιατί αυτό που ξεκινήσαμε εδώ στη Σαξονία-Άνχαλτ – αυτό που αυτή τη στιγμή εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη Γερμανία – δεν μπορεί πλέον να σταματήσει», είπε στο πλήθος στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Μαγδεμβούργο.

Το AfD σχεδιάζει να προωθήσει στα σχολεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα πιο παραδοσιακές αξίες, να περιορίσει τη μετανάστευση και να προχωρήσει σε αναμόρφωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Ο Ζίγκμουντ έφτασε στο εκλογικό τμήμα της γενέτειράς του, το Τάνγκερμυντε, για να ψηφίσει, οδηγώντας ένα μπλε μοτοποδήλατο Simson, ενώ τον υποδέχθηκαν πλήθη ενθουσιωδών υποστηρικτών. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών για σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού με άλλα κόμματα.

Μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του AfD θα προχωρούσε σε αυστηρότερα μέτρα κατά της μετανάστευσης, με τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας που θα συντόνιζε τις ταχύτερες απελάσεις.

Τα παιδιά προσφύγων θα τοποθετούνταν σε ξεχωριστές σχολικές τάξεις, ώστε να αποτραπούν, σύμφωνα με το κόμμα, οι «εντάσεις» που προκαλεί στα υπόλοιπα παιδιά η επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς.

Παράλληλα, τα παιδιά με αναπηρία δεν θα φοιτούσαν πλέον στις ίδιες τάξεις με τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά θα παραπέμπονταν σε ειδικά σχολεία.

Τα σχολεία θα απαγορευόταν επίσης να αναρτούν σημαίες με το ουράνιο τόξο, ενώ η κυβέρνηση θα εξαντλούσε «κάθε νόμιμο μέσο» προκειμένου να περιορίσει τις εκφάνσεις του Ισλάμ στη δημόσια ζωή.

AfD: 44,5% (+23,7 σε σύγκριση με τις τελευταίες εκλογές) CDU: 18,5 (-18,6) Αριστερά: 9,5 (-1,5) SPD: 8,0 (-0,4) Πράσινοι: 9,0 (3,1) FDP: 2,0BSW: 5,0

Η προσέλευση των ψηφοφόρων εκτιμάται στο 76,5%. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, ρεκόρ για τη Σαξονία-Άνχαλτ. Περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν ψηφίσει για το νέο κοινοβούλιο του κρατιδίου.

Αυτή τη στιγμή χρειάζονται μόνο μία ακόμη έδρα για απόλυτη πλειοψηφία.

Ένα προκαταρκτικό τελικό αποτέλεσμα δεν αναμένεται πριν από το πρωί της Δευτέρας.

Η οικονομία και το σύστημα πρόνοιας τα βασικά διακυβεύματα της προεκλογικής εκστρατείας

Η οικονομία και τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης διαδραμάτισαν τον κυρίαρχο ρόλο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στη Σαξονία-'Ανχαλτ, όπου είναι σήμερα στραμμένα τα βλέμματα στη Γερμανία - και όχι μόνο, σύμφωνα με τηλεγράφημα της Φαίης Καραβίτη για το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους είχαν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα δύο ώρες πριν από τη λήξη της διαδικασίας, σε ένα κρατίδιο το οποίο μέχρι τώρα δεν φημιζόταν για την έντονη πολιτικοποίηση των κατοίκων του. Η νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) φαινόταν μέχρι και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις βέβαιη, παραμένει ωστόσο ανοιχτό το εάν το ποσοστό που θα εξασφαλίσει θα της επιτρέπει τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Το κλίμα των τελευταίων εβδομάδων στη Σαξονία-'Ανχαλτ χαρακτηρίστηκε από έντονη κριτική για την οικονομική κατάσταση, ανησυχία για την αύξηση στις τιμές υπηρεσιών και προϊόντων και αγωνία για το μέλλον των τοπικών βιομηχανιών και των θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου infratest-dimap για λογαριασμό του ARD, μόνο το 13% των ερωτηθέντων δήλωσε αισιόδοξο για την κατάσταση, ενώ ανησυχία εξέφρασε το 82%.

Από τη σημερινή κυβέρνηση του κρατιδίου, τον συνασπισμό μεταξύ Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και Φιλελευθέρων (FDP), είναι ικανοποιημένο το 33%, με το 66% να εκφράζει δυσαρέσκεια. Παρόλα αυτά, στην ίδια έρευνα, το 46% εξακολουθεί να προτιμά μια κυβέρνηση υπό το CDU, ενώ το 41% θα προτιμούσε να ηγηθεί η AfD. Αντίστοιχα, το 46% θα επέλεγε ως πρωθυπουργό τον νυν επικεφαλής του συνασπισμού Σβεν Σούλτσε (CDU) και το 40% τον υποψήφιο της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ.

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η οικονομία και η κοινωνική ασφάλιση παραμένουν τα πιο σημαντικά κίνητρα για τους ψηφοφόρους, όπως ακριβώς συνέβη και το 2021, με το 25% των ερωτηθέντων να τα αναφέρει ως βασικό παράγοντα επιλογής κόμματος.

Η Σαξονία-'Ανχαλτ έχει τον γηραιότερο πληθυσμό στη Γερμανία - περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους της βρίσκονται ήδη σε ηλικία συνταξιοδότησης ή απέχουν λίγα χρόνια από αυτήν - και το κρατίδιο είναι η έδρα πολλών βιομηχανιών οι οποίες διανύουν περίοδο κρίσης.

Η πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος θα δοθεί στη δημοσιότητα στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), ενώ η ροή των επίσημων αποτελεσμάτων θα ξεκινήσει αργότερα απόψε.

Προκειμένου να σχηματίσει την πρώτη ακροδεξιά κρατιδιακή κυβέρνηση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η AfD θα χρειαζόταν ένα ποσοστό κοντά στο 43%.

Οι δημοσκοπήσεις της έδιναν τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον δύο έως τρεις μονάδες χαμηλότερα. Ανεξαρτήτως εύρους του αποτελέσματος πάντως, απόψε αναμένεται να ανοίξει στη Γερμανία μια μεγάλη και επώδυνη συζήτηση σχετικά με τα όρια και την αντοχή του «τείχους πυρός», της άτυπης δηλαδή συμφωνίας των κομμάτων να μην συνεργάζονται ποτέ με την ακροδεξιά.

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