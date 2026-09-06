Γερμανία: Το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ είναι μήνυμα για το Βερολίνο

Snapshot Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ ως μήνυμα για την πολιτική στο Βερολίνο.

Το εκλογικό αποτέλεσμα απαιτεί επανεξέταση των πολιτικών από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει δράση βάσει αυτού του μηνύματος. Snapshot powered by AI

Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, συμπρόεδρος του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) της Γερμανίας και αντικαγκελάριος στην κυβερνητική συμμαχία του Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την Κυριακή ότι το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτελεί μήνυμα για την πολιτική στο Βερολίνο.

Το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί λόγο για να επανεξετάσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τις πολιτικές της, δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ στη δημόσια τηλεόραση ZDF.

«Και να είστε βέβαιοι ότι αυτό ακριβώς θα κάνουμε», πρόσθεσε.

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