Τσίπρας: Κυβέρνηση συνεργασίας ή ξανά στις κάλπες–Τι είπε για ΠΑΣΟΚ, συνεργασίες και δεύτερες κάλπες

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας στοχεύει στην ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν έθεσε συγκεκριμένο εκλογικό ποσοστό για την ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ θα εξαντλήσει τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, αλλιώς θα γίνουν δεύτερες εκλογές.

Ο Τσίπρας διατηρεί ανοιχτό τον διάλογο με το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντάς το ανταγωνιστή και όχι αντίπαλο.

Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεσοπρόθεσμης επανόρθωσης της 13ης σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Κριτικάρει την κυβέρνηση για την ακρίβεια, τις υποκλοπές και την εξωτερική πολιτική, ενώ δηλώνει ότι θα επανεξετάσει τις σχέσεις με το Ισραήλ λόγω της πολιτικής του στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Snapshot powered by AI

Με σαφή στόχο την ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη και την ανάδειξη της ΕΛΑΣ σε βασικό πόλο της προοδευτικής παράταξης εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ανοίγοντας παράλληλα τα χαρτιά του για τις μετεκλογικές συνεργασίες, τις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, την οικονομική πολιτική και τα εθνικά θέματα.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίστηκε το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, απέρριψε την κριτική περί υπερβολικών παροχών και επέμεινε ότι η βασική επιδίωξη της ΕΛΑΣ είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

«Ήξερα ότι η βασική κριτική θα ήταν ότι τίναξα την μπάνκα στον αέρα και όχι ότι μίλησα για ένα κεντροαριστερό πρόγραμμα. Αυτή η ομιλία ήταν η πιο αριστερή και δομημένη ομιλία που έχω εκφωνήσει ποτέ στη ΔΕΘ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια αλλά αυτό που παράγει πλούτο και τη διανέμει καλύτερα σε όλους».

Επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την κριτική περί κόστους των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι είχε προετοιμαστεί πριν ακόμη ολοκληρωθεί η ομιλία του. «Άλλαξε το τροπάρι όταν ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας για να κοστολογηθεί και είπαν ότι δεν είχαν καταλάβει πως μιλούσα για ολόκληρη την τετραετία. Μια χαρά το είχαν καταλάβει», είπε.

«Στόχος μου να ηττηθεί ο Μητσοτάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να θέσει συγκεκριμένο εκλογικό ποσοστό για την ΕΛΑΣ, υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν έγινε με αυτό το κριτήριο.

«Δεν επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο ένα ποσοστό. Επανήλθα επειδή πίστευα ότι υπήρχε ανάγκη να επανέλθει ισορροπία και επειδή δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κ. Μητσοτάκη», είπε, για να προσθέσει: «Στόχος μου να ηττηθεί ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του και θα κάνω το παν για να το πετύχω».

Για το αποτέλεσμα των εκλογών σημείωσε ότι «έχει μεγάλη σημασία αν η εντολή που θα λάβουμε θα είναι η 1η, η 2η ή η 3η», επιμένοντας ότι η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να καλύψει «ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα που έτεινε να γίνει μονοκομματικό».

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ξεκαθαρίζοντας ότι σε περίπτωση που οι συσχετισμοί το επιτρέψουν η ΕΛΑΣ θα εξαντλήσει τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, όπως είπε, η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές.

«Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή. Αν υπάρξουν θα εκφραστεί πιο καθαρά και με μεγαλύτερη περισυλλογή η βούληση για το πώς και το ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα», ανέφερε.

«Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να κρατήσει ανοιχτό τον δρόμο για μετεκλογική συνεννόηση, παρά τη σκληρή αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών.

«Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές», είπε, καταλογίζοντας πάντως σε ορισμένα στελέχη του ότι «εξυπηρετούν τη στρατηγική Μητσοτάκη υψώνοντας τους τόνους».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η ΕΛΑΣ πιστεύει πως μπορεί «να τα καταφέρει καλύτερα», σημειώνοντας όμως ότι μετά τις εκλογές θα απευθυνθεί «σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης». «Αν υπάρξει ανταπόκριση θα υπάρξει κυβέρνηση, αλλιώς θα πάμε πάλι σε εκλογές», ανέφερε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και προς πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσαν να εξετάσουν την ένταξή τους στην ΕΛΑΣ. Επανέλαβε ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε όσους θέλουν να υπογράψουν τη διακήρυξή του, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν θα δεχτεί εν ενεργεία βουλευτές εκλεγμένους με άλλα κόμματα.

«Δεν θα υπάρξει μεταβίβαση προνομίων από προηγούμενες φάσεις στη νέα φάση de facto. Όσοι έρθουν θα ενταχθούν με ίσους όρους και τα ψηφοδέλτια θα καθοριστούν όταν έρθει η ώρα», είπε.

Για τις λεγόμενες «μεταγραφές» στελεχών χρησιμοποίησε μάλιστα ποδοσφαιρική ορολογία: «Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές οι μεταγραφές αεροδρομίου είναι καλές, άλλες φορές είναι παλτά». Όπως σημείωσε, η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ από μετακινήσεις στελεχών άλλων κομμάτων δεν ήταν θετική και η ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου πρέπει να γίνει «με όρους προσφοράς, όχι μεταγραφής, ιδιοτέλειας και ζήτησης αξιωμάτων».

13η σύνταξη: «Θα ανταποκριθούμε μεσοπρόθεσμα»

Στο ζήτημα της 13ης σύνταξης ο Αλέξης Τσίπρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της, όχι όμως άμεσα.

Χαρακτήρισε «αξιακό ζήτημα» την ενίσχυση των συνταξιούχων και σημείωσε: «Θα ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα μεσοπρόθεσμα όταν θα μπορούμε να ορίσουμε τον δημοσιονομικό χώρο. Τον τωρινό δημοσιονομικό χώρο τον έχει ορίσει η σημερινή κυβέρνηση».

Απέρριψε, πάντως, τη λογική ότι μια αριστερή πολιτική μπορεί να αγνοεί τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. «Δεν πιστεύω ότι είναι αριστερή πολιτική να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά όρια. Υπάρχουν και βεβαίως πρέπει να τα διευρύνουμε προς όφελος των εργαζομένων», είπε.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, τα funds και τους servicers, υπερασπίστηκε τη λογική της παρέμβασης στα τραπεζικά κέρδη, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό απέναντι στις τράπεζες από το να μην μοιράζονται μερίσματα» και υποστήριξε ότι η αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου «με ρεαλιστικά πλαίσια» θα μπορούσε να φέρει περίπου 1 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.

«Η ακρίβεια είναι ένα αόρατο μνημόνιο»

Σκληρή ήταν η κριτική του προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

«Έχουμε τιμές Παρισίων και Ελβετίας και μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η απόσταση των ελληνικών μισθών από εκείνους της Βουλγαρίας έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Η ακρίβεια είναι ένα αόρατο μνημόνιο όπου τα χρήματα πάνε στις τσέπες των καρτέλ», είπε, ενώ επανέλαβε τη θέση του για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.

Για το περιουσιολόγιο σημείωσε ότι η σχετική συζήτηση βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνώς, καθώς «το κεφάλαιο έχει διεθνοποιηθεί ενώ η φορολογία έχει μείνει σε εθνικό επίπεδο». Απέφυγε να προσδιορίσει το ακριβές ύψος της περιουσίας του πλουσιότερου 1% της χώρας, λέγοντας ότι ακριβώς γι' αυτό απαιτείται η δημιουργία περιουσιολογίου.

Υποκλοπές: «Η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι»

Για την υπόθεση των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αποτελεί «στίγμα» για τη χώρα.

«Η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι, το έχουν μηδενίσει το κοντέρ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «για την ηγεσία της Δικαιοσύνης είναι μεγάλο στίγμα».

Συνέδεσε μάλιστα την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης με το αποτέλεσμα των εκλογών: «Αν έχουμε άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη δε θα υπάρξει καμία διερεύνηση και λογοδοσία». Αντίθετα, όπως είπε, μια προοδευτική κυβέρνηση με την ΕΛΑΣ σε θέσεις ευθύνης «θα αφήσει τη Δικαιοσύνη ελεύθερη για να διερευνηθεί το σκάνδαλο και να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Κριτική στην εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη

Στα εθνικά θέματα ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να μείνουν εκτός της «τοξικότητας της πολιτικής αντιπαράθεσης», κατηγορώντας ωστόσο την κυβέρνηση ότι έχει εγκαταλείψει την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

«Η πολιτική Μητσοτάκη είναι μονοδιάστατη, που δεν αναζητά συμμαχίες αλλά προστάτες», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει δεθεί «χωρίς όρους στο άρμα της Δύσης».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης των «ήρεμων νερών» προκειμένου να δημιουργηθεί προοπτική επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ενώ δήλωσε ότι ο ίδιος θα είχε ήδη προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Θα ήμασταν αποφασιστικοί στο πεδίο, και στη διπλωματία θα ήμασταν ενεργητικοί για να μην μεταβιβάσουμε στις επόμενες γενιές την αδυναμία μας να βρούμε λύσεις στα προβλήματα», σημείωσε.

Ισραήλ: «Θα επανεξέταζα αυτή τη σχέση»

Εκτενής ήταν η τοποθέτησή του και για τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ότι ως πρωθυπουργός ενίσχυσε τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, ταυτόχρονα όμως και τις σχέσεις με αραβικές χώρες.

«Γνωρίζω τα οφέλη που μας δίνει η συνεργασία με μια χώρα όπως το Ισραήλ. Αλλά όταν το Ισραήλ γίνεται κράχτης παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου με τη γενοκτονία στη Γάζα και την πολιτική του στη Δυτική Όχθη, αυτά τα οφέλη ισοφαρίζονται από τη ζημιά που προκαλεί», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι θα επανεξέταζε τη σχέση με το Ισραήλ «όσο η κυβέρνηση του Ισραήλ συνεχίζει αυτή τη γενοκτονική πολιτική».

Για το ένταλμα σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σέβεται τη δικαιοδοσία των διεθνών οργανισμών και ότι, όσο αυτό βρίσκεται σε ισχύ, θα πρέπει να εφαρμοστεί όπως στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Σχετικά με το ισραηλινό σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», υποστήριξε ότι θα αναζητούσε αρχικά εναλλακτικό οπλικό σύστημα. Αν όμως τα Επιτελεία έκριναν ότι είναι αναγκαίο και δεν υπήρχε άλλη αντίστοιχη επιλογή, θα προχωρούσε στην αγορά του, θέτοντας ως προϋπόθεση τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής και την αποσαφήνιση του ζητήματος του πηγαίου κώδικα.

«Όταν παίρνεις ένα οπλικό σύστημα πρέπει να έχεις τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής του, αλλιώς δεν αγοράζεις, νοικιάζεις», ανέφερε.

Για Σαμαρά, Σιακαντάρη και την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ

Για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στην ενεργό πολιτική δήλωσε ότι η εξέλιξη επηρεάζει συνολικά το πολιτικό σύστημα. «Πολιτικά μας χωρίζει άβυσσος σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα», είπε, σημειώνοντας πάντως ότι η μεταξύ τους αντιπαράθεση υπήρξε πάντοτε πολιτική. «Θα τον αντιμετωπίσω σκληρά, αλλά πολιτικά».

Για τον Γιώργο Σιακαντάρη διευκρίνισε ότι συνέβαλε καθοριστικά στη διακήρυξη της ΕΛΑΣ, αλλά «με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της ΕΛΑΣ», ώστε να μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις προσωπικές του απόψεις.

Αναφερόμενος, τέλος, στην εμπειρία της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αναγνώρισε ότι υπήρξε υπερβολικά ανεκτικός απέναντι σε προσωπικές στρατηγικές στελεχών.

«Άλλο το να γίνονται λάθη και άλλο να υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές. Ήμουν ανεκτικός σε προσωπικές στρατηγικές. Δε θα επαναληφθεί αυτό», είπε, σημειώνοντας ότι στη νέα προσπάθεια η ενότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από «ειλικρίνεια και πειθαρχία».