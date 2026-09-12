Πού το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη ΔΕΘ

Με δύο βασικές αποφάσεις φεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη ΔΕΘ, καθώς δεν περιμένει τις κινήσεις των άλλων και θέλει να ξαναμπεί ο ίδιος στο παιχνίδι. Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, η Κουμουνδούρου θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα να προβάλει πιο δυνατά το πρόγραμμά της και να ξεκαθαρίσει ότι η συζήτηση για τον προοδευτικό χώρο δεν σημαίνει ούτε αναμονή του Αλέξη Τσίπρα ούτε συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ.

Η οικονομία θα είναι το βασικό πεδίο στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να ξεχωρίσει. Η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, οι παρεμβάσεις στον ΦΠΑ, ο μεγαλύτερος ρόλος του Δημοσίου και οι προτάσεις για τράπεζες και ενέργεια είναι σημεία που, σύμφωνα με την εικόνα που δίνουν στελέχη της Κουμουνδούρου, θα μπουν πιο δυνατά στη δημόσια συζήτηση.

Ο Νίκος Παππάς έδωσε ήδη το στίγμα, μιλώντας για «σαφή και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση» του Αλέξη Τσίπρα και σημειώνοντας ότι από τις προτάσεις του λείπει ο δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό, δεν θέλουν όμως και να δίνουν την εικόνα ενός κόμματος που περιμένει τις επόμενες κινήσεις του.

Το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ. Η πόρτα των συνεργασιών μένει ανοιχτή, αλλά στην Κουμουνδούρου επιμένουν ότι πρώτα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές συμφωνίες και μετά να ανοίξει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτή τη γραμμή κινούνται και οι επαφές με το Πράττω και τους Οικολόγους Πράσινους.

Το άλλο μεγάλο θέμα είναι το ίδιο το κόμμα. Μετά από μια μακρά περίοδο εσωστρέφειας, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ξαναστήσει τις οργανώσεις του, να επιστρέψει πιο ενεργά στους κοινωνικούς χώρους και να μπει σε εκλογική ετοιμότητα. Στελέχη του κόμματος εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να φανεί πιο καθαρά η επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στην καθημερινή πολιτική δουλειά και λιγότερο στις εσωτερικές συζητήσεις.

Η συλλογική ηγεσία θα συνεχίσει κανονικά, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, παρακολουθούν και τις κινήσεις στελεχών που είχαν απομακρυνθεί τα προηγούμενα χρόνια και τώρα δείχνουν πιο κοντά στο κόμμα.

Αυτό που θέλει να πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα είναι να πάψει να συζητά κυρίως για το τι κάνουν οι άλλοι και να αρχίσει ξανά να καθορίζει ο ίδιος την ατζέντα του.

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