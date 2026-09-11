Θεσσαλονίκη - Δούρου από τη ΔΕΘ: «Κάποιοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν, όμως αυτό το κόμμα άντεξε»

«Στέλνετε από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ισχυρό μήνυμα στις Κασσάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου ΣΥΡΙΖΑ - έτσι μας είπαν - και έσφαλαν, γιατί είμαστε εδώ», τόνισε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου στην ομιλία της στη ΔΕΘ.

«Είσαστε εδώ, αποδεικνύοντας ότι η Αριστερά είναι εδώ για να αντιστέκεται, πρόσθεσε η κ. Δούρου και υπογράμμισε: «Σήμερα είμαστε πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι. Ανασυνταχθήκαμε και συνεχίζουμε καθαρά, σταθερά, Αριστερά».

Η κ. Δούρου τόνισε ότι το κόμμα της «κρατά ψηλά τη σημαία της σύγχρονης ανανεωτικής ριζοσπαστικής Αριστεράς, που κάποιοι πήγαν να την υποστείλουν» σε καιρούς που οι αξίες της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της ισότητας βάλλονται εντός και εκτός Ελλάδος «από την ακροδεξιά που σηκώνει κεφάλι» και επιχειρεί «μία μεγάλη αναθεωρητική ανατροπή σε βάρος της δημοκρατίας, της ειρήνης, της προόδου».

Η κ. Δούρου άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την παρουσία του στη ΔΕΘ. Τον κατηγόρησε για «επικίνδυνη ΙΧ εξωτερική πολιτική» και για έλλειψη «συνεκτικής εθνικής στρατηγικής» απέναντι στην Τουρκία και στον αναθεωρητισμό της, αλλά και για αποφυγή απαντήσεων για την έλλειψη πρωτοβουλιών σε διάφορους τομείς της εξωτερικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», θέτοντας το ερώτημα με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί μια εθνικά ελεγχόμενη, ανεξάρτητη, ανθεκτική και οικονομικά βιώσιμη αεράμυνα. «Ποιος τελικά θα πατάει το κουμπί;», διερωτήθηκε, συνδέοντας το ζήτημα με τον έλεγχο του «πηγαίου κώδικα» του οπλικού συστήματος.

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της Ελλάδας είναι ο θεμέλιος λίθος της υπόστασης της χώρας» είπε η κ. Δούρου και πρόσθεσε:

«Για αυτό και σήμερα, αντί για την εξωτερική πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι η πατρίδα μας χρειάζεται την ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν η χώρα μας ήταν πυλώνας ειρήνης, συνεργασίας και σταθερότητας»

Η κ. Δούρου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μηδενικό ΦΠΑ για βασικά τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες, μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, ελέγχους στις τιμές από το χωράφι στο ράφι και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ, στα Ελληνικά Πετρέλαια και σε μια συστημική τράπεζα, φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών, διυλιστηρίων και ενεργειακών ομίλων και φορολογικές ελαφρύνσεις «για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών». «Για εργαζόμενο με καθαρό εισόδημα 1.250 ευρώ, η ετήσια ωφέλεια υπολογίζεται περίπου στα 1.200 ευρώ» υποστήριξε η κ. Δούρου και συνέχισε: «3,5 δισ. ελάφρυνση. 3,6 δισ. έσοδα. Δεν δημιουργούμε τρύπα. Αναδιανέμουμε το φορολογικό βάρος».

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι για περίπου 320.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις προτείνεται μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% σε 17% για κέρδη έως 220.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ για τη μεγάλη πλειονότητα και μεγαλύτερη επιβάρυνση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

«Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή οικονομία, σημαίνει αντιμετώπιση της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας, σημαίνει στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, σημαίνει αντιμετώπιση των ανισοτήτων που πολλαπλασιάζονται και βαθαίνουν» είπε η κ. Δούρου.

Για το ιδιωτικό χρέος, η κ. Δούρου σημείωσε ότι από 203 δισ. ευρώ το 2019 έφτασε τα 240 δισ. ευρώ το 2025, με περίπου 73 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια να βρίσκονται σε funds και πρότεινε δημόσιο μηχανισμό απόκτησης και ρύθμισης των κόκκινων δανείων, προστασία της πρώτης κατοικίας και έως 120 δόσεις για οφειλές σε ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ, ενώ επέκρινε την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισ. ευρώ «φθηνού διακρατικού χρέους».

Στο δημοσιονομικό σκέλος υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει έως 6 δισ. ευρώ πρόσθετες παρεμβάσεις, με δείκτη καθαρών δαπανών 6,7%, υποστηρίζοντας ότι κινείται στο ίδιο επίπεδο με αυτό που έχει υποβάλει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τόνισε, τέλος, ότι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται, ακόμη, περίπου 600 εκατ. ευρώ επιπλέον για την υγεία, 400 εκατ. για την παιδεία, καθώς και 13ος μισθός και 13η σύνταξη και πρόσθεσε:

«Δε συζητάμε πώς θα μοιράσουμε το δημοσιονομικό χώρο, συζητάμε και πώς θα τον διευρύνουμε...

«Εμείς δεν αμφισβητούμε τη σημασία των αριθμών. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί τα δημοσιονομικά μεγέθη με ευθύνη βγάζοντας τη χώρα από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία», είπε

Για το μεταναστευτικό, υποστήριξε ασφαλείς και νόμιμες οδούς, διαφανές σύστημα ασύλου και πολιτικές ένταξης με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, υπογραμμίζοντας ότι η Μεσόγειος έχει μετατραπεί «σε υγρό τάφο» για πρόσφυγες και μετανάστες και πρόσθεσε:

«Η υιοθέτηση από την ΕΕ της ακροδεξιάς ατζέντας στο θέμα, αποτελεί στίγμα για την Ευρώπη, στρώνει το δρόμο στην Ακροδεξιά».

Η κ. Δούρου εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις απευθείας αναθέσεις και την κατάσταση της ενημέρωσης. «Διαφάνεια, λογοδοσία και ισονομία είναι λέξεις άγνωστες για την Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη», ανέφερε η κ. Δούρου, κάνοντας λόγο για «διαφθορά, σήψη, συγκαλύψεις των σκανδάλων». Αναφέρθηκε στη στάση της ΝΔ στο περιστατικό με τη μη εκλογή της Έλενας Ακρίτα ως Ε' αντιπροέδρου της Βουλής που οδήγησε στον αποκλεισμό της από τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Παρουσίασε, επίσης και το κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ, φέρνοντας ως παράδειγμα τις πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία, στην περίοδο της Περιφέρειας Αττικής 2014-2019 με 1.260 έργα ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, με βραβευμένες πολιτικές κοινωνικής προστασίας με logistics center για πρόσφυγες και μετανάστες.

Για τον πολιτισμό πρότεινε διπλασιασμό της κρατικής χρηματοδότησης, συλλογικές συμβάσεις, αμοιβή των προβών, καλλιτεχνική εκπαίδευση, προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Για εμάς ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό, για εμάς είναι η μνήμη, είναι η δημοκρατία, είναι η παιδεία, δεν είναι γκαλά με γόβες και μακριές ουρές στις τουαλέτες των κυριών του Μαξίμου ΑΕ».

Στην εκπαίδευση, τάχθηκε υπέρ του άρθρου 16.

«Η δική μας θέση είναι καθαρή. Γιατί εμείς, σε αντίθεση με άλλα κόμματα πιστεύουμε ότι ο νόμος Πιερρακάκη δεν διορθώνεται, δεν αναμορφώνεται, καταργείται».

Υπερασπίστηκε τις ενέργειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην Υγεία και ζήτησε αύξηση των δαπανών υγείας στο 7,5% του ΑΕΠ, 15.000 προσλήψεις και μόνιμες συμβάσεις. Αναφέρθηκε επίσης στο δημογραφικό πρόβλημα και στην ανάγκη ισχυρού κοινωνικού κράτους.

Για τη Δυτική Μακεδονία ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε «ως ο πιο πράσινος πρωθυπουργός της Ευρώπης» και «αποδείχθηκε Ιανός» με τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, που «συρρίκνωσε το ΑΕΠ της περιοχής».

Για τη Θεσσαλονίκη υποστήριξε ότι παραμένει ζητούμενο να γίνει πραγματικά «πρωτεύουσα των Βαλκανίων» και «μητρόπολη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Αναφέρθηκε στο Μετρό, που, όπως είπε, ξεμπλόκαρε επί ΣΥΡΙΖΑ αλλά ακόμη δεν έχει φτάσει στο αεροδρόμιο και στη δυτική Θεσσαλονίκη και ούτε υπάρχει χρονοδιάγραμμα, στο Flyover και στα κυκλοφοριακά προβλήματα, στην απόδοση των στρατοπέδων Παύλου Μελά και Κόδρα στις τοπικές κοινωνίες και επεσήμανε τις καθυστερήσεις στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο και στο νέο Ογκολογικό που θα πάρει το βάρος που δέχεται το Θεαγένειο. Ζήτησε επίσης να συζητηθεί η μητροπολιτική διακυβέρνηση για τη Θεσσαλονίκη. Για τη ΔΕΘ υπογράμμισε ότι τα κινήματα ανέκοψαν το σχέδιο ανάπλασης real estate που προωθούσε η κυβέρνηση και πρόσθεσε ότι το μέλλον της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να αποφασίζεται ερήμην της πόλης.

Κλείνοντας, η κ. Δούρου αναφέρθηκε στον Γιάννη Πασαλίδη και στην ιστορική εμπειρία της ΕΔΑ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνάντησης των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων και όχι «κρυφών συμφωνιών» ή τεχνητών συγκολλήσεων. «Η Αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία».

«Κάποιοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν όμως αυτό το κόμμα άντεξε» είπε η κ. Δούρου και πρόσθεσε:

«Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και ξέρουμε για ποια Ελλάδα αγωνιζόμαστε», «Είμαστε εδώ. Και έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Σταθερά. Δυνατά. Αριστερά» τόνισε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ

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