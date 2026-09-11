Με διμέτωπο στη ΔΕΘ ο Ανδρουλάκης – Στο στόχαστρο ΝΔ, Τσίπρας και... δημοσκοπήσεις

Έντονη ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη για δημοσκόπηση που δεν τήρησε το "fair play" και ρώτησε για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη πριν ανέβει στη ΔΕΘ.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Με διμέτωπο στη ΔΕΘ ο Ανδρουλάκης – Στο στόχαστρο ΝΔ, Τσίπρας και... δημοσκοπήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει έντονη ενόχληση για δημοσκόπηση που προηγήθηκε της ομιλίας Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και θεωρεί ότι δεν τηρήθηκε το «fair play».
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει αύριο στην ΔΕΘ το αυτόνομο πολιτικό και προγραμματικό στίγμα του ΠΑΣΟΚ, σε διμέτωπη αντιπαράθεση με Νέα Δημοκρατία και ΕΛΑΣ.
  • Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον τελευταίο για παρελθόν διακυβέρνησης και στάση στο ζήτημα συνεργασιών.
  • Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η τελευταία δημοσκόπηση της GPO υποτιμά την ενίσχυση του κόμματος και ευνοεί πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα, εξυπηρετώντας τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.
  • Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η παρουσίαση της δημοσκόπησης αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου Τσίπρα και πριν την ομιλία Ανδρουλάκη είναι άκαιρη και προκαλεί στρεβλή εικόνα.
Snapshot powered by AI

Με αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά και με ταυτόχρονη επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Επισήμως, η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη ξεκινά αύριο με την ομιλία του στη ΔΕΘ, ενώ θα ακολουθήσει το Σάββατο η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν η παρουσία Ανδρουλάκη να αναδείξει το αυτόνομο πολιτικό και προγραμματικό στίγμα του κόμματος, σε μια συγκυρία κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ κινείται πλέον καθαρά σε διμέτωπη αντιπαράθεση τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με την ΕΛΑΣ.

Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνεται και στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του κόμματος. Απέναντι στην κυβέρνηση, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τις πολιτικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, όχι αλλαγή διαχείρισης για να μείνουν όλα ίδια» και υποστηρίζοντας ότι αυτή προϋποθέτει να περάσει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου του στη Θεσσαλονίκη. Σε σχόλιό του τον κατηγόρησε ότι εμφανίστηκε «λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση», επαναφέροντας τόσο την κριτική για την περίοδο της διακυβέρνησής του όσο και τις αιχμές για τη σημερινή στάση του στο ζήτημα των συνεργασιών.

Παράλληλα, από τη Χαριλάου Τρικούπη εκφράζεται έντονη ενόχληση για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η τελευταία μέτρηση της GPO, με κομματικές πηγές να σχολιάζουν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο «δεν ξεκολλάει» στις δημοσκοπήσεις.

Στην άτυπη ενημέρωση επισημαίνεται ότι, σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο, στην εκτίμηση ψήφου η ΕΛΑΣ εμφανίζεται να υποχωρεί κατά 0,6 μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά δύο μονάδες.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στο γεγονός ότι στη δημοσκόπηση οι πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο τους έπεισαν οι εξαγγελίες των Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη, παρότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είχε ακόμη παρουσιάσει την ομιλία και τις προτάσεις του στη ΔΕΘ. «Εντυπωσιακό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να έχει πείσει το 10% χωρίς να έχει καν ανέβει στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του», σχολιάζουν χαρακτηριστικά κομματικές πηγές.

Στο ΠΑΣΟΚ αφήνουν επίσης αιχμές για τη χρονική στιγμή δημοσιοποίησης της μέτρησης, αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα και πριν από την παρουσία Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρήθηκε το άτυπο «fair play» που θα ήθελε τις δημοσκοπήσεις να γίνονται αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.

Μάλιστα, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, κομματικές πηγές κάνουν λόγο για «τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να υποβαθμιστεί η δημοσκοπική ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και να στηριχθεί πολιτικά ο Αλέξης Τσίπρας ως αντίπαλο δέος που, κατά την ανάγνωσή τους, εξυπηρετεί τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς

09:07WHAT THE FACT

Μυστηριώδη σήματα από το Διάστημα μπορεί να αποκαλύψουν τα πιο σκοτεινά μυστικά του Σύμπαντος

09:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Kλείνει προσωρινά στις 18:00 η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ – Πότε οι πληρωμές

08:58ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου μετά την 11η Σεπτεμβρίου»: Πώς η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους επηρεάσε τους Αμερικάνους

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια συμπλοκή με 3 τραυματίες και προσαγωγές– Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

08:47ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Συγχαρητήρια του διοικητή στην Ελλάδα για την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: 24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο λόγω ΔΕΘ

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Εμπλουτίζεται το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς - Νέα στοιχεία στο μικροσκόπιο των Αρχών

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50%

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 93 μετανάστες έφτασαν στο νησί σε δύο περιστατικά – Γυναίκες και παιδιά ανάμεσά τους

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

08:09LIFESTYLE

«Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…» - Η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Άνοιξαν τα σχολεία, επέστρεψαν οι καθυστερήσεις στο Λεκανοπέδιο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 ώρες που «καίνε» τους γιατρούς: Τι ψάχνει η Ασφάλεια για τον θάνατο του Μαζωνάκη

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 9χρονης ερευνά η Αστυνομία

07:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τραγούδια του «σαρώνουν» στο Spotify - Στο Νο1 οι «Ώρες Μικρές»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Dacia Sandero θα είναι υβριδικό και ηλεκτρικό

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (11/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΥΓΕΙΑ

Ο καλύτερος τρόπος να μειώσετε τη χοληστερόλη χωρίς στατίνες, σύμφωνα με καρδιολόγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να σωθεί» - Η εξομολόγηση φίλου του

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Ευνοείται η δημιουργία ενός «φθινοπωρινού» βαρομετρικού χαμηλού

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: 6.000 ευρώ η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο - Οι τιμές των θεραπειών που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών

07:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τραγούδια του «σαρώνουν» στο Spotify - Στο Νο1 οι «Ώρες Μικρές»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Βροχές,καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 ώρες που «καίνε» τους γιατρούς: Τι ψάχνει η Ασφάλεια για τον θάνατο του Μαζωνάκη

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,5 εκατ. ευρώ

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι άγνωστες στιγμές του στην Κρήτη - «Για εμάς ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος»

07:24LIFESTYLE

Τραγούδια και δάκρυα για τον Μαζωνάκη – Οι καλλιτέχνες που τον αποχαιρέτησαν στα live τους - Βίντεο

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά Ρόδου: Πρώτη εικόνα Παναθηναϊκού AKTOR με Ομπράντοβιτς στον πάγκο, στο φιλικό με την ΑΕΚ

06:09ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σύρο: Επέστρεψε πλοίο για διακομιδή 49χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Λατινοπούλου ζητά επαναφορά της σχολικής στολής: «Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Εμπλουτίζεται το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς - Νέα στοιχεία στο μικροσκόπιο των Αρχών

08:09LIFESTYLE

«Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…» - Η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

07:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιβάνης: Αποχαιρέτησε με το «Ώρες μικρές» επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη - «Ένα από ψυχής αντίο»

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Συνταγές της γιατρού στο «εργοστάσιο αναβολικών» του Χαλανδρίου – Νέα στοιχεία στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

06:52LIFESTYLE

OPEN: Οι πρεμιέρες και τα νέα «όπλα» στο πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ