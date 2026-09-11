Με διμέτωπο στη ΔΕΘ ο Ανδρουλάκης – Στο στόχαστρο ΝΔ, Τσίπρας και... δημοσκοπήσεις

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει έντονη ενόχληση για δημοσκόπηση που προηγήθηκε της ομιλίας Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και θεωρεί ότι δεν τηρήθηκε το «fair play».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει αύριο στην ΔΕΘ το αυτόνομο πολιτικό και προγραμματικό στίγμα του ΠΑΣΟΚ, σε διμέτωπη αντιπαράθεση με Νέα Δημοκρατία και ΕΛΑΣ.

Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον τελευταίο για παρελθόν διακυβέρνησης και στάση στο ζήτημα συνεργασιών.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η τελευταία δημοσκόπηση της GPO υποτιμά την ενίσχυση του κόμματος και ευνοεί πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα, εξυπηρετώντας τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η παρουσίαση της δημοσκόπησης αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου Τσίπρα και πριν την ομιλία Ανδρουλάκη είναι άκαιρη και προκαλεί στρεβλή εικόνα. Snapshot powered by AI

Με αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά και με ταυτόχρονη επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Επισήμως, η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη ξεκινά αύριο με την ομιλία του στη ΔΕΘ, ενώ θα ακολουθήσει το Σάββατο η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν η παρουσία Ανδρουλάκη να αναδείξει το αυτόνομο πολιτικό και προγραμματικό στίγμα του κόμματος, σε μια συγκυρία κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ κινείται πλέον καθαρά σε διμέτωπη αντιπαράθεση τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με την ΕΛΑΣ.

Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνεται και στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του κόμματος. Απέναντι στην κυβέρνηση, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τις πολιτικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, όχι αλλαγή διαχείρισης για να μείνουν όλα ίδια» και υποστηρίζοντας ότι αυτή προϋποθέτει να περάσει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου του στη Θεσσαλονίκη. Σε σχόλιό του τον κατηγόρησε ότι εμφανίστηκε «λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση», επαναφέροντας τόσο την κριτική για την περίοδο της διακυβέρνησής του όσο και τις αιχμές για τη σημερινή στάση του στο ζήτημα των συνεργασιών.

Παράλληλα, από τη Χαριλάου Τρικούπη εκφράζεται έντονη ενόχληση για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η τελευταία μέτρηση της GPO, με κομματικές πηγές να σχολιάζουν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο «δεν ξεκολλάει» στις δημοσκοπήσεις.

Στην άτυπη ενημέρωση επισημαίνεται ότι, σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο, στην εκτίμηση ψήφου η ΕΛΑΣ εμφανίζεται να υποχωρεί κατά 0,6 μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά δύο μονάδες.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στο γεγονός ότι στη δημοσκόπηση οι πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο τους έπεισαν οι εξαγγελίες των Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη, παρότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είχε ακόμη παρουσιάσει την ομιλία και τις προτάσεις του στη ΔΕΘ. «Εντυπωσιακό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να έχει πείσει το 10% χωρίς να έχει καν ανέβει στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του», σχολιάζουν χαρακτηριστικά κομματικές πηγές.

Στο ΠΑΣΟΚ αφήνουν επίσης αιχμές για τη χρονική στιγμή δημοσιοποίησης της μέτρησης, αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα και πριν από την παρουσία Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρήθηκε το άτυπο «fair play» που θα ήθελε τις δημοσκοπήσεις να γίνονται αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.

Μάλιστα, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, κομματικές πηγές κάνουν λόγο για «τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να υποβαθμιστεί η δημοσκοπική ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και να στηριχθεί πολιτικά ο Αλέξης Τσίπρας ως αντίπαλο δέος που, κατά την ανάγνωσή τους, εξυπηρετεί τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.