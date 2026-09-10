Ο Τσίπρας επισκέφτηκε τα περίπτερα της ΔΕΘ - Η φανέλα με το «26»

Πέρασε από τα περίπτερα των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ηρακλή και του Απόλλωνα Καλαμαριάς

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Ο Τσίπρας επισκέφτηκε τα περίπτερα της ΔΕΘ - Η φανέλα με το «26»
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε τα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ και συνομίλησε με τη διοίκηση της διοργάνωσης για το σχέδιο ανάπλασης του χώρου.
  • Στα περίπτερα των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ηρακλή και του Απόλλωνα Καλαμαριάς, δέχτηκε μια φανέλα με το νούμερο «26» ως συμβολικό δώρο.
  • Επισκέφτηκε το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και ενημερώθηκε για τις ψηφιακές δυνατότητες της ΕΡΤ από τον γενικό διευθυντή της ΕΡΤ 3.
  • Περιηγήθηκε στα σταντ των Επιμελητηρίων και των Πανεπιστημίων, όπου συνομίλησε με φοιτητές και εκπροσώπους των επιστημονικών ομάδων.
  • Παρέστη σε εκδήλωση με πολιτικούς και ακαδημαϊκούς και χαιρέτισε τους ομιλητές πριν αποχωρήσει.
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Την 90η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος.

[389458] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.Α.Σ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, συνομίλησε με τη διοίκηση της διοργάνωσης και στη συνέχεια επισκέφθηκε τα περίπτερα της έκθεσης, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Η επίσκεψη ξεκίνησε με τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, όπου ο πρόεδρος της, Χρήστος Τσεντεμείδης, και ο διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Μαυρομμάτης, ενημέρωσαν τον κ. Τσίπρα για τα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης και για το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ με την παράλληλη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου, που, όπως είπαν, θα αλλάξει τη σχέση της Εκθεσης με τη Θεσσαλονίκη και τους πολίτες της.

[389458] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.Α.Σ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, συνομίλησε με τη διοίκηση της διοργάνωσης και στη συνέχεια επισκέφθηκε τα περίπτερα της έκθεσης, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Στη συνέχεια πέρασε από τα περίπτερα των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ηρακλή και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς, Φώτης Μπαλτίδης, και ο υπεύθυνος μάρκετινγκ, Γιώργος Δημητριάδης, πρόσφεραν στον κ. Τσίπρα μια φανέλα με το νούμερο "26", συμβολικά, όπως είπαν, διότι το 2026 ιδρύθηκε η ΕΛ.Α.Σ και η ομάδα συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, μία κόκκινη ποντιακή γραβάτα και μια μπάλα με την ευχή "να βάζει γκολ". Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ συνομίλησε μαζί τους και με παίκτες με τους οποίους φωτογραφήθηκε.

[389458] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.Α.Σ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, συνομίλησε με τη διοίκηση της διοργάνωσης και στη συνέχεια επισκέφθηκε τα περίπτερα της έκθεσης, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Ακολούθως μετέβη στο περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο περίπτερο της ΕΡΤ τον υποδέχθηκε ο γενικός διευθυντής της ΕΡΤ 3, Αρης Παναγιωτίδης, ο οποίος τον ενημέρωσε για τις δυνατότητες της ΕΡΤ στην ψηφιακή εποχή και πως στο ψηφιακό μπουκέτο των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ περιλαμβάνεται πλέον και ο πολιτιστικός σταθμός της Θεσσαλονίκης 9.58 FM, ενώ του πρόσφερε ένα σακίδιο πλάτης.

[389458] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.Α.Σ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, συνομίλησε με τη διοίκηση της διοργάνωσης και στη συνέχεια επισκέφθηκε τα περίπτερα της έκθεσης, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Σειρά είχε το περίπτερο των Επιμελητηρίων όπου ο κ. Τσίπρας περιόδευσε στα σταντ Επιμελητηρίων της χώρας. Στο σταντ της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Μερελής.

Στο περίπτερο "ACADEMIA" επισκέφθηκε τα σταντ των Πανεπιστημίων (Αριστοτέλειο, Μακεδονίας, Διεθνές, Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Θράκης, Θεσσαλίας, Ιόνιο, Πειραιά) όπου συνομίλησε για αρκετή ώρα με ομάδες φοιτητών που εκθέτουν τους καρπούς των επιστημονικών ερευνών, όπως αυτοκίνητα και άλλες κατασκευές.

Την ώρα που ξεναγούνταν στο περίπτερο ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ βρισκόταν σε εξέλιξη στον ίδιο χώρο εκδήλωση-συζήτηση με ομιλητές τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον αναπληρωτή Εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.Α.Σ Νίκο Νυφούδη, τον πολιτικό επιστήμονα, καθηγητή Νίκο Μαραντζίδη και τον πολιτικό αναλυτή, καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη.

Μόλις τους είδε ο κ. Τσίπρας πλησίασε στο πάνελ τους χαιρέτισε έναν έναν και στη συνέχεια αποχώρησε.

Πηγή: ΑΠΕ

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