Τελιγιορίδου και Αβραμάκης προσχώρησαν στο ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου, και τον πρώην βουλευτή Σερρών, Λευτέρη Αβραμάκη.

Η κυρία Τελιγιορίδου και ο κ. Αβραμάκης συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ και ενώνουν δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, γίνεται γνωστό σε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Λευτέρης Αβραμάκης ηταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική περιφέρεια Σερρών. Εξελέγη στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Η κυρία Τελιγιορίδου ήταν υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1993 και 1996. Το 1998 αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Εντάχθηκε ως μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, Συντονιστικής Επιτροπής και Γραφείου Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς.

Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 και επανεξελέγη στις εκλογές του 2019. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 δεν κατάφερε να επανεκλεγεί, ενώ έθεσε υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές του 2024.

Τον Νοέμβριο του 2024, αρχικά παραιτήθηκε από Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και ακολούθως αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας υπό τον Στέφανο Κασσελάκη.

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