Πώς βλέπουν το πρόγραμμα του Κυριάκου, ποια βλέπει τον Ανδρουλάκη σαν ζαχαρούχο γάλα;

Αυτό δεν είναι ένας σκαντζόχοιρος. Είναι μια γιγαντιαία σύνθεση με 500.000 ντάλιες- ένα από τα εντυπωσιακά άρματα που παρέλασαν φέτος στο ετήσιο φεστιβάλ του Ζούντερτ στην Ολλανδία, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Ο σκαντζόχοιρος είναι πραγματικός, όπως αλήθεια είναι και ότι αποτελεί μια τεράστια ανθοδέσμη. Εξαρτάται από τι θες να δεις: τις ντάλιες, ή το άθροισμά τους; Και από που το παρατηρείς: από κοντά, η από μακριά;

Με τον ίδιο τρόπο μπαίνουν τα ερωτήματα και για το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος στην ΔΕΘ. Αν πας πολύ κοντά βλέπεις να δίνει ένα τετρακοσάρι τέλος Νοεμβρίου σε όλους τους συνταξιούχους κάτω των 65 και οι υπόλοιποι έχουν να καρτερούν το ’27, το ’28 και το ’29 για να λάβουν κάτι. Αν απομακρυνθείς όμως βλέπεις ένα δημοσιονομικά ισορροπημένο μπουκέτο που έχει κατιτίς για όλους μέσα στην επόμενη τετραετία.

Με μισό μάτι

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης του ΠΑΣΟΚ και του In Social, βλέπει το μπουκέτο από μακριά. «Αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας που πάει καρφί για τον σοσιαλισμό, εξαπολύοντας παλιρροϊκά κύματα παροχών και υποσχέσεων» σχολίασε με βιτριολικό χιούμορ στον Παύλο Τσίμα (Mega 104,6). «Κι ο μέσος πολίτης απορεί. Πώς βρέθηκαν αυτά τα χρήματα; Ναι, τα βλέπω όλα με μισό μάτι, μερικά είναι προφανώς θετικά, αλλά θεωρώ ότι είναι ανεπαρκή και έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση αφού έχει προηγηθεί ένα μεγάλο κύμα ακρίβειας και μια φοροθύελλα έμμεσων φόρων που έχει αφαιμάξει προϋπολογισμούς».

Με καθόλου μάτι

Μερικοί δεν τα βλέπουν καθόλου. Ούτε με μισό μάτι, ούτε με τρία τέταρτα. Λάβρος κατά των μέτρων για τους αγρότες εμφανίστηκε ο Βασ. Τσαγαλάς, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορχομενού (One). Όπως είπε, τα 20.000 αφορολόγητο στους αγρότες αφορούν μόνο το 3%, καθώς έτσι κι αλλιώς οι ενισχύσεις είναι αφορολόγητες. Σε έξαλλο τόνο έριξε κεραυνούς στην κυβέρνηση και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σχοινά λέγοντας ότι τους κοροϊδεύουν γιατί δεν γίνονται πληρωμές. «Μας πάνε από μήνα σε μήνα», είπε. Τί θα τον ικανοποιούσε; Να επιδοτεί το κράτος τα προϊόντα όπως πχ το βαμβάκι, τα λιπάσματα, το ρεύμα και το πετρέλαιο και τους σπόρους που έχουν ανέβει 40%.

Με ενάμιση μάτι

Άλλοι πάλι είδαν τις παροχές με ενάμιση μάτι. Ο Κ. Τζάρος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος επεσήμανε (Ert News radio 105,8) ότι το «Σπίτι μου 3» είναι σαφώς θετικό. Όμως γκρίνιαξε για τον φόρο μεταβίβασης. «Είναι 3,9% και για τους Έλληνες και για τους ξένους και το πηγαίνουμε στο 15%» είπε, κόντρα στο ρεύμα που θέλει να σταματήσει το ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας σε ξένους.

«Δηλαδή κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει και να επενδύσει, ή να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα» σημείωσε ο κ. Τζάρος. «Δεν πιστεύω να υπάρχει ψευδαίσθηση ότι κάποιος διεθνής επενδυτής, ο οποίος μπορεί να αγοράσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, θα προτιμήσει την Ελλάδα του 15%. Θέλω να πω, ότι με το 15% δεν κλείνουμε λίγο την πόρτα, την σφραγίζουμε».

Για φαντάσου.

Μάτια ορθάνοιχτα

Και υπάρχουν κι αυτοί που είδαν με ορθάνοιχτα μάτια το μπουκέτο Κυριάκου στη ΔΕΘ. Όπως ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. «Οι παρεμβάσεις κατανέμονται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, με τα ευάλωτα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος», αναφέρει ο κ. Κόλλιας. Τι βλέπει παρατηρώντας από μακριά;

Την κατάργηση των προσαυξήσεων του τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού για τους συνεπείς επαγγελματίες Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αρχικά για την περιφέρεια και εν συνεχεία για την Αττική Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» με διευρυμένα κριτήρια, και τις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα Τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», αποτελεί μία πρωτοβουλία, με το ύψος της ενίσχυσης να είναι σημαντικά υψηλότερο από άλλες χώρες, με στόχο να καλλιεργήσει κουλτούρα αποταμίευσης.

Πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες;

Το σημαντικό είναι βέβαια τί θα δουν οι πολίτες στις επόμενες κάλπες. Σε μια παλαιότερη δημοσκόπηση της Real Polls (Ιούνιος) για το Protagon, το υψηλότερο κριτήριο με το οποίο κρίνουν έναν κόμμα ήταν πρώτα η ικανότητα να λύνει προβλήματα,

και αμέσως μετά η εντιμότητα. Από την επόμενη εβδομάδα που θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της ΔΕΘ με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, ένα νέο κύμα δημοσκοπήσεων θ’ αρχίσει να σαρώνει την χώρα. Άλλαξαν γνώμη οι πολίτες μετά τα μπουκέτα της ΔΕΘ;

Εν τω μεταξύ στο ΠΑΣΟΚ

Μαζεύουν στελέχη για περιοδείες στην Μακεδονία. Ο Ανδρουλάκης θ’ ακολουθήσει μοντέλο Κρήτης και στην Βόρεια Ελλάδα, καθώς υπάρχει η εκτίμηση πως αν πιούνε τσικουδιές, κι ανέβουν στον πασοκικό τρακτέρ η Θρασκιά, ο Φαραντούρης (πρώην ΣΥΡΙΖΑ) και ο Χουρδάκης (πρώην Πλεύση),

το κόμμα θα εκτοξευτεί.

Σαν ζαχαρούχο

Κι ενώ ένα μεγάλο κομμάτι των πράσινων τα βλέπει όλ’ αυτά με σκεπτικισμό, υπάρχουν και στελέχη που είναι αισιόδοξα. Η Κέλλυ Σταμούλη για παράδειγμα

εκτιμά για τον εαυτό της ότι «θα είναι καλή η κατάταξή της στην Α’ Αθήνας». Η ίδια επίσης είπε (One) πως ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πολύ γλυκός σαν ζαχαρούχο γάλα

που αρέσει στα παιδιά και υποσχέθηκε να φτιάξει ένα βιντεάκι για τον γλυκούλι Πρόεδρο με τα χόμπι του. Ενθαρρύνω την υποψήφια. Καλύτερο αυτό από τα δικά της προεκλογικά βιντεάκια το ’23 που μιλούσε στον εαυτό της.

Σαν debate

Πριν το ΠΑΣΟΚ ανέβει Θεσσαλονίκη, γίνονται προσπάθειες στο λεκανοπέδιο όπου βρίσκεται παντού σε μονοψήφια νούμερα. Προχθές το βράδυ, την ώρα που ο Κυριάκος μιλούσε στο Βελλίδειο, αγαπημένη μου γατούλα είδε στην πλατεία της Λαμπρινής στα Πατήσια τους βουλευτές Χρηστίδη και Χριστοδουλάκη, ν’ απαντούν εν είδη debate σε ερωτήσεις πολιτών. Τους υπολόγισε σε καμιά διακοσαριά ν’ απαντούν σε ερωτήσεις για την κατοικία, την εργασία, το περιβάλλον και την παιδεία. Ανάμεσα στον κόσμο ήταν και οι βουλευτές Γερουλάνος της Α’ Αθήνας, και Μάντζος που φήμες των θέλουν να κατεβαίνει στον βόρειο τομέα αλλά δεν είναι και σίγουρο.

Σας φιλώ

Η Πυθία