ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στη μάχη των ψηφοδελτίων, ο ΣΥΡΙΖΑ στη μέση

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει διεύρυνση των ψηφοδελτίων του με πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Ολυμπία Τεληγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει την ένταξη πολλών πρώην μελών του ΣΥΡΙΖΑ στα ψηφοδέλτιά της, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για τον πολιτικό της χαρακτήρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πίεση να διατηρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ και παράλληλα αναζητά συνεργασίες με μικρότερες προοδευτικές δυνάμεις.

Υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΡΑΤΤΩ και τους Οικολόγους Πράσινους για στενότερη πολιτική και πιθανή εκλογική συνεργασία.

Η επιτάχυνση των κινήσεων για τα ψηφοδέλτια συνδέεται με την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για εκλογές την άνοιξη του 2027. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές εκλογές έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ το «πυρ» για την κούρσα θα ακουστεί αμέσως μετά τη λήξη της ΔΕΘ. Άλλωστε, η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο του Μαρτίου, δίνει πλέον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και επιταχύνει τις κινήσεις των επιτελείων.

Στον χώρο της Κεντροαριστεράς, η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ επιχειρούν να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτιά τους με νέα πρόσωπα, έχοντας σε μεγάλο βαθμό στραμμένο το βλέμμα στην ίδια πολιτική δεξαμενή. Και αυτή δεν είναι άλλη από τον χώρο του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ.

Το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη η διεύρυνση αποτελεί εδώ και καιρό κεντρικό τμήμα του σχεδιασμού ενόψει των εκλογών, με την παρουσία της Ολυμπίας Τεληγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη στην πρόσφατη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Και οι δύο έχουν διατελέσει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε Καστοριά και Σέρρες αντίστοιχα.

Πέρα από τις δύο αυτές περιπτώσεις, στη συζήτηση για τη διεύρυνση εξακολουθούν να εμφανίζονται και άλλα πρόσωπα που έχουν περάσει από τα ψηφοδέλτια ή την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί κατά καιρούς βρίσκονται ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Νίνα Κασιμάτη και η Θεοδώρα Τζάκρη, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας καταγράφονται και σενάρια για τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη και τη Γιώτα Πούλου. Οι περιπτώσεις αυτές, πάντως, βρίσκονται σε διαφορετικό βαθμό ωριμότητας και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται όλες ως κλεισμένες υποψηφιότητες.

Η ΕΛΑΣ και η μεγάλη δεξαμενή του πρώην ΣΥΡΙΖΑ

Ακόμη πιο έντονο είναι το αποτύπωμα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ στις συζητήσεις γύρω από τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ, αλλά και στο παρασκήνιο που υπάρχει γύρω από αυτά.

Στα ονόματα που βρίσκονται στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Κώστας Μπάρκας, η Μαρίνα Κοντοτόλη, η Καλλιόπη Βέττα, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Για την Αττική έχουν ακουστεί, μεταξύ άλλων, τα ονόματα του Κώστα Ζαχαριάδη και του Γιώργου Καραμέρου.

Στην ίδια εικόνα εντάσσονται και πρόσωπα της Νέας Αριστεράς, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος, τα οποία επίσης εξελέγησαν το 2023 με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τη διάσπαση.

Φυσικά, η περίπτωση της ΕΛΑΣ είναι διαφορετική από αυτήν του ΠΑΣΟΚ, καθώς για πολλούς η ένταξη πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτονόητα μια θετική εξέλιξη καθώς δεν βοηθά τον πρόεδρο του κόμματος να «απομακρυνθεί» από την προηγούμενη πολιτική του εικόνα. Αν οι «εισαγωγές» στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ αυξηθούν σε αριθμό, ελλοχεύει ο κίνδυνος η ΕΛΑΣ να χαρακτηριστεί «ΣΥΡΙΖΑ 2», κάτι που θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο τα στελέχη της Αμαλίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα σε δύο μέτωπα

Κάπως έτσι όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αντικειμενικά στη μέση της μάχης για τα ψηφοδέλτια.

Για την Κουμουνδούρου, επομένως, το ζήτημα των ψηφοδελτίων συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια οργανωτικής και πολιτικής ανασυγκρότησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί από τη μία να διατηρήσει δυνάμεις απέναντι στις πιέσεις που ασκούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ και από την άλλη να δημιουργήσει δικούς του διαύλους συνεργασίας με μικρότερες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται ο διάλογος με το ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά, καθώς τον Ιούλιο η Ρένα Δούρου είχε επικοινωνία με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Οι πληροφορίες μάλιστα μιλούν για πιθανές εξελίξεις εντός Σεπτεμβρίου.

Σε εξέλιξη είναι και η συζήτηση με τους Οικολόγους Πράσινους. Στα τέλη Ιουλίου, μετά τη συνάντηση της Ρένας Δούρου με τους συμπροέδρους τους Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Αϊβαλιώτη, οι δύο πλευρές μίλησαν ανοιχτά για προγραμματική σύγκλιση και για «άθροισμα δυνάμεων», αφήνοντας σαφές περιθώριο για στενότερη πολιτική και ενδεχομένως εκλογική συνεργασία.