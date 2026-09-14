Έφαγε κοτόπουλο σε παμπ και οι γιατροί του έδωσαν λίγες ώρες ζωής: Έπαθε ανακοπή και μπήκε σε κώμα

Ένα γεύμα σε παμπ που έμοιαζε απολύτως συνηθισμένο μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε μάχη για τη ζωή του. Ο 64χρονος Udhyam Amin από το Kingswood του Surrey στη Βρετανία πήγε για φαγητό και έφαγε ψητό κοτόπουλο, χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι λίγο αργότερα οι γιατροί θα έδιναν στην οικογένειά του ελάχιστες πιθανότητες να τον κρατήσουν στη ζωή.

Αρχικά πίστεψε ότι είχε πάθει τροφική δηλητηρίαση. Όταν όμως οι πόνοι στην κοιλιά έγιναν έντονοι, πήγε στα επείγοντα του St Helier Hospital στο νότιο Λονδίνο. Εκεί η κατάστασή του επιδεινώθηκε με δραματική ταχύτητα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε προσβληθεί από το βακτήριο Campylobacter, μια συχνή αιτία τροφικής δηλητηρίασης, όμως η λοίμωξη είχε εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρότερο.

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