Τι συμβαίνει όταν τραβάτε το καζανάκι με το καπάκι της λεκάνης ανοιχτό

Όταν τραβάμε το καζανάκι μικροσκοπικά σταγονίδια και αερολύματα (aerosols) μπορεί να εκτιναχθούν στον χώρο του μπάνιου, ορισμένα εκ των οποίων είναι αρκετά μικρά ώστε να φτάσουν στο ύψος της αναπνευστικής ζώνης ενός ενήλικα.

Βοηθά, λοιπόν, το κατέβασμα του καπακιού της λεκάνης; Οι ειδικοί λένε ότι πιθανότατα προσφέρει αρκετά οφέλη ώστε να αξίζει να το κάνετε, ωστόσο, δεν σφραγίζει ερμητικά την τουαλέτα ούτε εξαλείφει την έκθεση σε μολυσματικούς παράγοντες.

Τι συμβαίνει όταν τραβάτε το καζανάκι;

Η ροή του νερού δημιουργεί αναταράξεις καθώς κινείται με ταχύτητα μέσα στην λεκάνη. Αυτές οι αναταράξεις παράγουν σταγονίδια και μικρότερα αερολύματα, που περιέχουν υλικά από το νερό της λεκάνης και, ενδεχομένως, μικροοργανισμούς που προέρχονται από τα ούρα ή τα κόπρανα.

Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση 22 μελετών επιβεβαίωσε, ότι η αναταραχή του νερού στην λεκάνη όταν τραβάμε το καζανάκι παράγει αερολύματα και βιο-αερολύματα. Τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής επιβάρυνσης και οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά την έκπλυση παρήγαγαν γενικά περισσότερα αιωρούμενα σωματίδια, ενώ ορισμένες μελέτες εντόπισαν σωματίδια στο ύψος της αναπνευστικής ζώνης των ενηλίκων.

Ωστόσο, η ανίχνευση μικροβίων ή ιών-υποκατάστατων στα αερολύματα δεν συνιστά απόδειξη, ότι κάποιος μολύνθηκε, εισπνέοντας το νέφος σωματιδίων που απελευθερώνεται κατά το καζανάκι της τουαλέτας. Ο πραγματικός κίνδυνος μόλυνσης παραμένει ανεπαρκώς ποσοτικοποιημένος.

Εμποδίζει το κλείσιμο του καπακιού τη διαφυγή αερολυμάτων;

Όχι. Το κλειστό καπάκι δεν είναι αεροστεγές. Τα αερολύματα μπορούν να διαφύγουν μέσα από τα κενά ανάμεσα στο καπάκι, το κάθισμα και την λεκάνη, ενώ τα στοιχεία που δείχνουν ότι το κλείσιμο του καπακιού μειώνει τη συνολική ποσότητα των εκλυόμενων σωματιδίων είναι περιορισμένα και αντιφατικά.

Σε ένα πείραμα του 2024 προστέθηκε ένας ιός-δείκτης σε οικιακές και δημόσιες τουαλέτες. Διαπιστώθηκε ότι το κλείσιμο του καπακιού δεν μείωσε σημαντικά την μικροβιακή επιβάρυνση (με ιικά σωματίδια) στις επιφάνειες του μπάνιου αφότου τραβήχτηκε το καζανάκι. Επομένως, το κλείσιμο του καπακιού από μόνο του δεν μπορούσε να αποτρέψει τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Πιο πρόσφατα πειράματα υποδεικνύουν ότι το καπάκι ενδέχεται να αλλάζει την πορεία των αερολυμάτων, αντί να σταματά τον σχηματισμό τους, κατευθύνοντας τα σωματίδια μέσα από τα κενά γύρω από το κάθισμα. Μια πιλοτική μελέτη του 2025 διαπίστωσε, ότι τα βιο-αερολύματα που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμή μπορούσαν να διαφύγουν ακόμη και μέσα από ένα κενό 6 χιλιοστών με το καπάκι της λεκάνης κλειστό.

Άρα, θα πρέπει να κλείνετε το καπάκι της λεκάνης πριν τραβήξετε το καζανάκι;

Ναι, αλλά η συμβουλή αυτή θα πρέπει να εκλαμβάνεται περισσότερο ως ένα προληπτικό μέτρο που απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια παρά ως ένα αποδεδειγμένο μέτρο πρόληψης λοιμώξεων.

Οι ερευνητές που εκπόνησαν την μελέτη ανασκόπησης του 2026 συνιστούν το κλείσιμο του καπακιού, καθώς ενδέχεται να περιορίσει το ανοδικό νέφος σταγονιδίων και την πιθανή έκθεση μέσω εισπνοής, παρόλο που τα αερολύματα εξακολουθούν να διαφεύγουν.

Στα σημαντικότερα μέτρα υγιεινής στο μπάνιο περιλαμβάνονται τα εξής:

Πλένετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό αφού χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα.

Προβαίνετε σε καθαρισμό και απολύμανση με μεγαλύτερη επιμέλεια, όταν κάποιος παρουσιάζει εμετό ή διάρροια.

Αποφεύγετε να τοποθετείτε προσωπικά αντικείμενα σε επιφάνειες του μπάνιου χωρίς λόγο.

Χρησιμοποιείτε την επιλογή μικρότερης ποσότητας νερού (μικρό καζανάκι), όταν ενδείκνυται, σε τουαλέτες διπλής ροής.

Το πλύσιμο των χεριών και ο καθαρισμός του χώρου αποτελούν πολύ πιο ουσιαστικά και πρακτικά μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων σε σύγκριση με την απλή χρήση του καπακιού της τουαλέτας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα αερολύματα της τουαλέτας να καταλήξουν στις οδοντόβουρτσες;

Ενδέχεται να φτάσουν σε γειτονικές επιφάνειες, ωστόσο η ποσότητα των βιώσιμων παθογόνων, που φτάνει σε μια οδοντόβουρτσα σε απόσταση 1-2 μέτρων από την λεκάνη (καθώς και το αν αυτό προκαλεί ασθένεια) είναι πολύ λιγότερο βέβαιη. Το να φυλάτε τις οδοντόβουρτσες μακριά από την λεκάνη ή μέσα σε κάποιο συρτάρι/ντουλάπι είναι ένα λογικό προληπτικό μέτρο.

Πρέπει να περιμένω προτού ανοίξω ξανά το καπάκι της λεκάνης;

Δεν υπάρχει καθορισμένος χρόνος αναμονής που να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα για τις οικιακές τουαλέτες. Η παραμονή των σωματιδίων στον αέρα εξαρτάται από τον εξαερισμό, τον σχεδιασμό της τουαλέτας και το μέγεθος των αερολυμάτων.

Είναι επικίνδυνες οι δημόσιες τουαλέτες χωρίς καπάκι;

Όχι απαραίτητα. Στα δημόσια μπάνια υπάρχουν πολλές επιφάνειες που αγγίζονται συχνά, επομένως η υγιεινή των χεριών παραμένει το πιο πρακτικό μέτρο προστασίας. Αποφεύγετε την άσκοπη επαφή με επιφάνειες και πλένετε τα χέρια σας πριν αποχωρήσετε.

Συμπέρασμα

Το κλείσιμο του καπακιού της λεκάνης στην τουαλέτα πριν τραβήξετε το καζανάκι είναι μια συνετή κίνηση, αλλά δεν λειτουργεί σαν «ασπίδα» κατά των μικροβίων. Τα τρέχοντα δεδομένα δείχνουν ότι το καζανάκι δημιουργεί αερολύματα και ότι το καπάκι μπορεί να ανακατευθύνει ή να περιορίσει την έκθεση σε αυτά, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει πλήρως τη διαφυγή σωματιδίων.

Η πρακτική στρατηγική είναι απλή: το καπάκι της λεκάνης κλειστό όποτε είναι δυνατόν, σχολαστικό πλύσιμο των χεριών κάθε φορά και σωστός καθαρισμός των χώρων υγιεινής – ειδικά όταν κάποιος είναι άρρωστος.

Πηγές: