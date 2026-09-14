Το Freenow by Lyft και το UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του αύριο

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Το Freenow by Lyft και το UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του αύριο
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Το Freenow by Lyft, το #1 taxi app στην Ελλάδα και το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που συνδέουν την ακαδημαϊκή γνώση με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες του μέλλοντος.

Η συνεργασία εστιάζει στην ενίσχυση της διασύνδεσης φοιτητών και νέων επαγγελματιών με τον κόσμο της εργασίας, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της τεχνολογίας και της αστικής κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Freenow και το UNIC Athens θα υλοποιήσουν κοινές δράσεις, όπως πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικά workshops, διαλέξεις και ερευνητικά projects, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Ανάλυση Δεδομένων, τις Ψηφιακές Τεχνολογίες και τις Έξυπνες Πόλεις. Στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες επαγγελματικές προοπτικές στον κλάδο της αστικής κινητικότητας.

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Παράλληλα, το Freenow αποτελεί επίσημο συνεργάτη μετακίνησης του UNIC Athens, με ειδικό σημείο επιβίβασης και αποβίβασης στην είσοδο του campus. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, διευκολύνονται οι μετακινήσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, των καθηγητών, του διοικητικού προσωπικού και των συνεργατών του πανεπιστημίου.

Η κα Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια, Freenow by Lyft Ελλάδας, ανέφερε: «Η επένδυση στους ανθρώπους και στις δεξιότητες του μέλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να διαμορφώνουμε το μέλλον της αστικής κινητικότητας. Μέσα από τη συνεργασία μας με το UNIC Athens, θέλουμε να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στην πραγματική αγορά εργασίας, δίνοντάς τους πρόσβαση σε γνώση, εμπειρία και ευκαιρίες που μπορούν να μετατραπούν σε ουσιαστική επαγγελματική προοπτική.»

Ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Campus Director, UNIC Athens, πρόσθεσε: «Η συνεργασία με το Freenow ενισχύει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους φοιτητές μας εμπειρίες και ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Μέσα από την επαφή με την τεχνολογία, την καινοτομία και τις πραγματικές προκλήσεις της αστικής κινητικότητας, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η ακαδημαϊκή γνώση αποκτά πρακτική διάσταση και μετατρέπεται σε δεξιότητες με πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας».

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Σχετικά με το Freenow by Lyft

To Freenow by Lyft είναι το ευρωπαϊκό taxi app που προσφέρει ευρείες επιλογές πολλαπλής κινητικότητας για όλους σε 9 ευρωπαϊκές αγορές και πάνω από 200 πόλεις. Εκατομμύρια επιβάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες κινητικότητας μέσα από μία μόνο εφαρμογή, όπως , ενοικίαση αυτοκινήτου, carsharing, ηλεκτρικά ποδήλατα, σκούτερ και μοτοποδήλατα, καθώς και δημόσιες συγκοινωνίες. Με έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας, η Freenow διευθύνεται από τον CEO, Thomas Zimmermann.

Τον Ιούλιο του 2025, η Freenow εξαγοράστηκε από την Lyft, μια παγκόσμια πλατφόρμα κινητικότητας που προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών ταξί, υπηρεσίες rideshare, chauffeur, carsharing, ποδήλατα και σκούτερ σε 6 ηπείρους και σχεδόν 1.000 πόλεις. Εκατομμύρια οδηγοί έχουν επιλέξει να κερδίζουν από δισεκατομμύρια διαδρομές. Μαζί, η Freenow και η Lyft συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο συνδεδεμένου κόσμου, με επιλογές μετακίνησης για όλους.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και κατεβάστε το Freenow app.

Σχετικά με το UNIC Athens

Το UNIC Athens προσφέρει προγράμματα σπουδών στους τομείς της Ιατρικής, της Νομικής, της Φαρμακευτικής, της Ψυχολογίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Λογιστικής, της Διοίκησης Μάρκετινγκ, της Πληροφορικής και της Επιστήμης Δεδομένων. Λειτουργεί από το φθινόπωρο του 2025 σε ένα ειδικά σχεδιασμένο κτίριο 12.500 τ.μ., το οποίο διαθέτει πιστοποίηση LEED Gold και σύγχρονες υποδομές για τη διδασκαλία και την έρευνα με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επιστημών ζωής και υγείας, καθώς και στην ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων. Το UNIC Athens είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο που θα λειτουργήσει εντός του The Ellinikon, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Η πανεπιστημιούπολη θα επεκταθεί σε επιπρόσθετα 150.000 τ.μ. κτιριακών υποδομών για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και για φοιτητικές εστίες. Οι υποδομές αυτές θα ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και ευεξίας. Η πρώτη φάση ανάπτυξης της πανεπιστημιούπολης εντός του The Ellinikon αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Ιστότοπος: https://www.unic.ac.cy/el/athens/

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