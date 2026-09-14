Τροχαίο για Ντάνιελ Μαλντίνι: Βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ και ναρκωτικών στον οργανισμό του Ιταλού άσου

Snapshot Ο Ντανιέλε Μαλντίνι ενεπλάκη σε τροχαίο στο Μιλάνο με Porsche Carrera, όπου επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε αλκοόλ στο αίμα πάνω από το διπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου και θετικό τοξικολογικό για ναρκωτικά.

Του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης και ενδέχεται να αντιμετωπίσει επιπλέον νομικές κυρώσεις.

Η Κάλιαρι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πειθαρχικής ποινής σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ομάδας. Snapshot powered by AI

Λίγες ώρες μετά τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της Κάλιαρι επί της Αταλάντα στο Μπέργκαμο, ο Ντανιέλε Μαλντίνι, γιος του θρυλικού Πάολο Μαλντίνι, ενεπλάκη σε τροχαίο στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο 25χρονος μεσοεπιθετικός βρισκόταν στο τιμόνι μιας Porsche Carrera, η οποία συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ακόμη τρία άτομα.

Μετά το τροχαίο, ο Μαλντίνι υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έδειξαν επίπεδο αλκοόλ στο αίμα υψηλότερο από το διπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου. Παράλληλα, φέρεται να υποβλήθηκε και σε τοξικολογικό έλεγχο, ο οποίος φέρεται να ήταν θετικός για ναρκωτική ουσία.

Maldini, l'incidente in Porsche a Milano: l'attaccante del Cagliari positivo ad alcol e stupefacenti https://t.co/RfkefsG7No — Corriere della Sera (@Corriere) September 14, 2026

Ως αποτέλεσμα, του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης, ενώ δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει και επιπλέον κυρώσεις, ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί και το ενδεχόμενο πειθαρχικής ποινής από την Κάλιαρι, βάσει του εσωτερικού κανονισμού της ομάδας.

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