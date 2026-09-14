Παναθηναϊκός: Μόνος πρώτος μετά από 978 μέρες!

Από τις 8 Ιανουαρίου του 2024 είχε να βρεθεί το «τριφύλλι» μόνο πρώτο στη βαθμολογία της Super League – Συμπτωματικά και τότε ήταν μετά από νίκη με τον Παναιτωλικό. 

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Παναθηναϊκός: Μόνος πρώτος μετά από 978 μέρες!
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Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Super League. Την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, είναι ο μόνος με το απόλυτο νικών. Έχοντας εξασφαλίσει ήδη διαφορά 3 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ και 5 από τον Ολυμπιακό.

Το 3-0 επί του Παναιτωλικού, έστειλε στη… μοναξιά της κορυφής το «τριφύλλι», για πρώτη φορά μετά από δύο ολόκληρες σεζόν! Το 2024-25 και το 2025-26, οι «πράσινοι» δεν είχαν «πατήσει» στην πρώτη θέση.

Μάλιστα, η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός ήταν μόνος πρώτος, ήταν στις 8 Ιανουαρίου 2024. Τότε το «τριφύλλι» είχε νικήσει συμπτωματικά τον Παναιτωλικό και πάλι. Ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί από τον Άρη και οι «πράσινοι» είχαν 40 βαθμούς έναντι 38 του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

Από τις 8 Ιανουαρίου 2024, χρειάστηκε να έρθει η 13η Σεπτεμβρίου 2026 για να ανέβει ο Παναθηναϊκός μόνος πρώτος. Συνολικά 978 μέρες το «τριφύλλι» ήταν μακριά από την πρώτη θέση!

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