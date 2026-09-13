ΠΑΟΚ – Άρης 2-0: Το ήθελε περισσότερο και το πήρε

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης… βάφτηκε «ασπρόμαυρο», με τα γκολ των Εντιαγέ (πέν.) και Ζίβκοβιτς να διαμορφώνουν το αποτέλεσμα. 

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ΠΑΟΚ – Άρης 2-0: Το ήθελε περισσότερο και το πήρε
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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Τα ντέρμπι είναι ματς που τα νικά αυτός που τα θέλει περισσότερο. Το πάθος του ΠΑΟΚ, ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά στην Τούμπα κόντρα στον Άρη. Για το τελικό 2-0 υπέρ του «Δικέφαλου». Το οποίο επαναφέρει την ομάδα του Λίσι στις νίκες, δίνοντας αυτοπεποίθηση συγχρόνως.

Ξεκάθαρη ανωτερότητα στο χορτάρι, δεν υπήρξε. Ο Άρης άρχισε κάπως καλύτερα, οι φάσεις δεν ήταν πολλές. Ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε, δημιούργησε κάποιους κινδύνους και με ένα πέναλτι από χέρι του Φαμπιάνο, μπήκε μπροστά στο σκορ.

Πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, στη μετάβαση οι «ασπρόμαυροι» πέτυχαν και δεύτερο τέρμα. Η πλάστιγγα πήγε προς την πλευρά τους. Ο Άρης πίεσε μετά το 70’, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο ματς. Έτσι το 2-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 9 βαθμούς, ενώ ο Άρης έμεινε στους 6 γνωρίζοντας δεύτερη σερί ήττα.

Το ματς

Το ντέρμπι άρχισε με τον Άρη πιο κινητικό. Χωρίς φάσεις στο ματς μέχρι το 15’. Ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά σε εκείνο το λεπτό, ο Παβλένκα έδιωξε δύσκολα και στη συνέχεια ο Φαμπιάνο έστειλε την μπάλα άουτ.

Η αναμέτρηση κυλούσε με δυναμισμό και χωρίς φάσεις. Μέχρι το 29’. Σε εκείνο το λεπτό η μπάλα έφτασε στον Εντιαγέ εντός περιοχής. Αυτός γύρισε και σούταρε, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Φαμπιάνο. Το VAR ειδοποίησε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση και αυτός υπέδειξε πέναλτι. Ο Εντιαγέ ανέλαβε την εκτέλεση και στο 32’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Ο Ράσιτς στο 34’ έκανε ωραία σέντρα από αριστερά, ο Γένσεν από πλάγια θέση έκανε σέντρα σουτ, με τον Παβλένκα να διώχνει με τα πόδια.

Ο ΠΑΟΚ στο 42’ πέτυχε και δεύτερο γκολ. Ο Εντιαγέ έκλεψε, ο Ζαφείρης άνοιξε αριστερά στον Τάισον, αυτός έκανε το γύρισμα, ο Φαμπιάνο προσπάθησε να διώξει στέλνοντας την μπάλα στην εστία, ο Βέλιο απέκρουσε και ο επερχόμενος Ζίβκοβιτς χωρίς να δυσκολευτεί έκανε το 2-0!

Το τέμπο δεν άλλαξε και στο δεύτερο μέρος. Στο 50’ ο Πέλκας σούταρε, ο Ζαφείρης έκανε την προβολή με τον Βέλιο να διώχνει, ο Ζίβκοβιτς από πλάγια στη συνέχεια έστειλε την μπάλα δοκάρι.

Στο 66’ ο Ζίβκοβιτς γύρισε στον Πέλκα εντός περιοχής, αυτός σούταρε και ο Βέλιο με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα.

Ο Άρης προσπάθησε να πιέσει για να μειώσει το σκορ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Στο 73’ ο Φαμπιάνο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ, δίπλα απ’ την εστία του ΠΑΟΚ.

Τρία λεπτά μετά, ο Γιαννιώτας σούταρε δυνατά, η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ πολύ κοντά στα δοκάρια των γηπεδούχων.

Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο (Ιταλία)

Κίτρινες: Κένι, Ζαφείρης, Εντιαγέ - Καντεβέρε.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (64’ Γιάκιτς), Ούγκρεσιτς, Πέλκας (73’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (85’ Άλι), Τάισον (73’ Χατσίδης), Εντιαγέ (85’ Μύθου).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά (77’ Πετρίς), Σούταλο, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Μπασίρου (46’ Μάνου), Καντεβέρε (61’ Μορόν), Γκαρέ (85’ Παλάσιος), Γένσεν, Γιαννιώτας (77’ Κουαμέ).

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