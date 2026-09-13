Αστερας AKTOR – ΑΕΚ 1-1: «Μπλόκο» στην Τρίπολη και νέα «γκέλα»

Η ΑΕΚ άφησε ακόμα δύο βαθμούς στην Τρίπολη, καθώς δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την έδρα του Αστέρα AKTOR, μένοντας στο 1-1.

Η «Ένωση» πήρε το προβάδισμα στο 21’ με το αυτογκόλ του Λάσκαρη, όμως δέκα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έφεραν το ματς στην ισοπαλία με τον Μπαρτόλο, εκμεταλλευόμενοι τραγικό λάθος του Μουκουντί.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε αρκετές σημαντικές ευκαιρίες εκατέρωθεν, με την ΑΕΚ να ανεβάζει την απόδοσή της μετά τις αλλαγές του Νίκολιτς και να πιέζει για το δεύτερο γκολ. Παρ’ όλα αυτά, ο Αστέρας είχε κι εκείνος τις δικές του μεγάλες στιγμές, ενώ στο τέλος ο Γιόβιτς βρέθηκε δύο φορές πολύ κοντά στο 1-2, χωρίς όμως να μπορέσει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι, οι Αρκάδες πανηγύρισαν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΚ γνώρισε νέα απώλεια μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ προσπάθησε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό της, πιέζοντας ψηλά και αναζητώντας το γρήγορο γκολ. Στο 3’ ο Ζίνι δοκίμασε το πόδι του, όμως ο Χατζηεμμανουήλ μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα, ενώ στο 10’ η ασυνεννοησία στην άμυνα του Αστέρα δημιούργησε έμμεσο, το οποίο ο Μαρίν δεν αξιοποίησε, στέλνοντας την μπάλα ψηλά άουτ.

Οι γηπεδούχοι, πάντως, έδειξαν από νωρίς ότι μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ΑΕΚ. Στο 11’ ο Κετού βγήκε στην αντεπίθεση και έκανε το πλασέ, με τον Μπρινιόλι να απομακρύνει σε κόρνερ, ενώ στο 19’ το σουτ του Μπαρτόλο μετά από λάθος του Μαρίν σταμάτησε πάνω στον Ρέλβα.

Η ΑΕΚ είχε ως βασικό σημείο αναφοράς στη δημιουργία τον Μάγερ. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός είχε ήδη βγάλει τον Γιόβιτς σε καλή θέση με εξαιρετική πάσα, όμως ο Σέρβος φορ δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο Μάγερ συμμετείχε καθοριστικά στο γκολ της Ένωσης.

Στο 21’ πήρε την μπάλα, προχώρησε και την κατάλληλη στιγμή έδωσε δεξιά στον Ρότα. Ο τελευταίος έκανε το γύρισμα προς την περιοχή και ο Λάσκαρης, στην προσπάθειά του να προλάβει τον Ζίνι και να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1.

Η απάντηση του Αστέρα ήρθε σχετικά γρήγορα. Στο 31’ ο Μουκουντί έκανε λάθος στο build up, ο Μακέντα έκλεψε και πάσαρε στον Μπαρτόλο, ο οποίος πλάσαρε τον Μπρινιόλι και ισοφάρισε σε 1-1. Το γκολ επηρέασε την ΑΕΚ, η οποία έχασε την καλή της εικόνα και έδωσε περισσότερο χώρο στους γηπεδούχους.

Πριν από την ανάπαυλα, πάντως, η Ένωση είχε τις στιγμές της. Στο 43’ ο Μπρινιόλι έβγαλε γρήγορα την μπάλα, ο Γκατσίνοβιτς την κράτησε και τροφοδότησε τον Ζίνι, όμως εκείνος καθυστέρησε και το πλασέ του δεν ήταν καλό. Στην εξέλιξη της ίδιας φάσης ο Αστέρας βγήκε στην επίθεση, αλλά ο Μπρινιόλι μπλόκαρε την κεφαλιά του Κετού. Στις καθυστερήσεις ο Γιόβιτς βρήκε τον Πήλιο μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ του τελευταίου έφυγε άουτ.

Ο Αστέρας μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο ξεκίνημα απείλησε με τον Μέντεθ, ο οποίος βρήκε χώρο από αριστερά και προχώρησε, αλλά το σουτ του πέρασε πάνω από την εστία.

Ο Νίκολιτς αποφάσισε να παρέμβει άμεσα, περνώντας στο παιχνίδι τους Κοϊτά και Βάργκα αντί των Αριάγκα και Γκατσίνοβιτς, μετατρέποντας το σχήμα της ΑΕΚ σε περισσότερο επιθετικό. Η εικόνα της Ένωσης βελτιώθηκε και στο 53’ ο Ζίνι είχε την ευκαιρία να σκοράρει μετά από προσωπική ενέργεια του Κοϊτά, όμως το πλασέ του σταμάτησε στα σώματα.

Τρία λεπτά αργότερα, από κόρνερ του Μάγερ, ο Μουκουντί βρέθηκε ολομόναχος στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να βρει σωστά την μπάλα με το κεφάλι. Στο 59’ η ΑΕΚ έφτασε στο γκολ, όταν ο Κοϊτά σούταρε και ο Βάργκα ολοκλήρωσε τη φάση, όμως ο Ούγγρος ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Η Ένωση είχε πλέον τον έλεγχο και έψαχνε το 1-2, όμως ο Αστέρας παρέμενε επικίνδυνος στην κόντρα. Στο 64’ ο Μπαρτόλο έκανε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, με τον Μπρινιόλι να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση και να απομακρύνει σε κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα ο Ρέλβας σταμάτησε με προβολή τον Μακέντα, ο οποίος ήταν έτοιμος να εκτελέσει.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά στο 76’, όταν ο Μέντεθ σούταρε δυνατά από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, όμως ο Μπρινιόλι ήταν και πάλι σε ετοιμότητα. Το παιχνίδι είχε πλέον ανοίξει, με την μπάλα να μεταφέρεται από τη μία περιοχή στην άλλη.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Αστέρας οπισθοχώρησε, δίνοντας μέτρα στην ΑΕΚ. Ο Κοϊτά δοκίμασε το πόδι του στο 84’, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει τη νίκη ήρθε στο 87’.

Ο Γιόβιτς βρέθηκε δύο φορές σε εξαιρετική θέση, όμως δεν μπόρεσε να τελειώσει καμία από τις δύο φάσεις. Αρχικά δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα σε κενή εστία μετά από γύρισμα, ενώ στη συνέχεια, από πλεονεκτική θέση, έκανε το πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Ο Νίκολιτς πέρασε στο παιχνίδι και τον Μάνταλο, αντικαθιστώντας τον Γιόβιτς, όμως το δεύτερο γκολ δεν ήρθε. Η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 στην Τρίπολη, χάνοντας ακόμη δύο βαθμούς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ο Αστέρας AKTOR πανηγύρισε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθήνας)

Κίτρινες: 54’ Μπαρτόλο - 4’ Μάγερ

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Τζόρνταν Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης (74’ Μπουζούκης), Έντερ, Μπαρτόλο (90'+2' Τερεζίου), Κετού (82’ Παπακανέλλος), Μακέντα (74’ Ρικαρντίνιο).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Αριάγκα (52’ Βάργκα), Μάγερ, Γκατσίνοβιτς (52’ Κοϊτά), Ζίνι (88’ Μάνταλος), Γιόβιτς.