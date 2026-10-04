Το Ιράν αυξάνει το δραστικό βεληνέκες των πυραύλων

Το Ιράν θα αυξήσει το δραστικό βεληνεκές των πυραύλων του, μετά από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν τώρα λάβει θέσεις σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές, δήλωσε σήμερα στο ⁠Fars news ο εκπρόσωπος του στρατού, Μοχάμαντ Ακραμίνια.

«Στη διάρκεια αυτού του πολέμου, συμπεράναμε ότι είναι απαραίτητο να αυξήσουμε το δραστικό βεληνεκές των πυραύλων μας και τώρα κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση», εξήγησε ο ίδιος.

Το Ιράν έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο πυραυλικό οπλοστάσιο, το οποίο περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και πυραύλους cruise. Τα συστήματα αυτά διαφέρουν σημαντικά τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς την επιχειρησιακή τους εμβέλεια, η οποία κυμαίνεται από περίπου 300 έως και 2.500 χιλιόμετρα.

Στην κατηγορία των πυραύλων μικρής εμβέλειας ανήκουν οι Shahab-1 και Fateh-110, με επιχειρησιακή εμβέλεια περίπου 300 χιλιομέτρων. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται επίσης οι Raad-500, Shahab-2 και Fateh-313, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων.

Η επόμενη κατηγορία περιλαμβάνει συστήματα με εμβέλεια 600 έως 800 χιλιομέτρων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Quds-1 (600 χλμ.), Ya-Ali (700 χλμ.), Zolfaghar (700 χλμ.) και Qiam-1 (800 χλμ.), οι οποίοι αποτελούν βασικά στοιχεία της επιχειρησιακής ισχύος της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Σε ανώτερο επίπεδο βρίσκονται πύραυλοι όπως οι Qadr-380 και Shahab-3, με εμβέλεια περίπου 1.300 χιλιομέτρων, καθώς και ο Kheibarshekan, που μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.450 χιλιόμετρα.

Ακόμη πιο ισχυρά συστήματα είναι οι Emad και Khorramshahr, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση περίπου 1.700 χιλιομέτρων. Στην κατηγορία των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς περιλαμβάνονται οι Ghadr και Sejjil, με εμβέλεια έως 2.000 χιλιόμετρα.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει ο Soumar, ένας πύραυλος cruise που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και 2.500 χιλιόμετρα, επεκτείνοντας σημαντικά τη στρατηγική ακτίνα δράσης της Τεχεράνης.