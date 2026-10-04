Το Ιράν αυξάνει το δραστικό βεληνέκες των πυραύλων

Το Ιράν έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο πυραυλικό οπλοστάσιο, το οποίο περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και πυραύλους cruise

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Το Ιράν αυξάνει το δραστικό βεληνέκες των πυραύλων
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ιράν θα αυξήσει το δραστικό βεληνεκές των πυραύλων του, μετά από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν τώρα λάβει θέσεις σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές, δήλωσε σήμερα στο ⁠Fars news ο εκπρόσωπος του στρατού, Μοχάμαντ Ακραμίνια.

«Στη διάρκεια αυτού του πολέμου, συμπεράναμε ότι είναι απαραίτητο να αυξήσουμε το δραστικό βεληνεκές των πυραύλων μας και τώρα κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση», εξήγησε ο ίδιος.

Το Ιράν έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο πυραυλικό οπλοστάσιο, το οποίο περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και πυραύλους cruise. Τα συστήματα αυτά διαφέρουν σημαντικά τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς την επιχειρησιακή τους εμβέλεια, η οποία κυμαίνεται από περίπου 300 έως και 2.500 χιλιόμετρα.

Στην κατηγορία των πυραύλων μικρής εμβέλειας ανήκουν οι Shahab-1 και Fateh-110, με επιχειρησιακή εμβέλεια περίπου 300 χιλιομέτρων. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται επίσης οι Raad-500, Shahab-2 και Fateh-313, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων.

Η επόμενη κατηγορία περιλαμβάνει συστήματα με εμβέλεια 600 έως 800 χιλιομέτρων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Quds-1 (600 χλμ.), Ya-Ali (700 χλμ.), Zolfaghar (700 χλμ.) και Qiam-1 (800 χλμ.), οι οποίοι αποτελούν βασικά στοιχεία της επιχειρησιακής ισχύος της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Σε ανώτερο επίπεδο βρίσκονται πύραυλοι όπως οι Qadr-380 και Shahab-3, με εμβέλεια περίπου 1.300 χιλιομέτρων, καθώς και ο Kheibarshekan, που μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.450 χιλιόμετρα.

Ακόμη πιο ισχυρά συστήματα είναι οι Emad και Khorramshahr, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση περίπου 1.700 χιλιομέτρων. Στην κατηγορία των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς περιλαμβάνονται οι Ghadr και Sejjil, με εμβέλεια έως 2.000 χιλιόμετρα.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει ο Soumar, ένας πύραυλος cruise που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και 2.500 χιλιόμετρα, επεκτείνοντας σημαντικά τη στρατηγική ακτίνα δράσης της Τεχεράνης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:34ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Ορμητικά νερά σαρώνουν δρόμους – Δύο νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία - Βίντεο

17:24TRAVEL

Κοιλάδα των Τεμπών: Ένα μαγευτικό πέρασμα ιστορίας και φύσης στη σκιά του Ολύμπου

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Μεγάλα ύψη βροχής στα ορεινά – 91 χιλιοστά στο Ξυλόσκαλο

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος στη Βόρεια Εύβοια – Σώοι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες

17:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Υποχωρεί η κακοκαιρία, αλλά έρχεται νέο κύμα βροχών - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

16:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 91-52: Επιβλητική νίκη και ξεκίνημα με το... δεξί για τις «πράσινες»

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργοποιήθηκε το Copernicus για τις πλημμύρες της Κρήτης

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές πανικού στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει με μια οικογένεια επιβάτες

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Μεταξάτα - Ήχησε το 112

16:41ΥΓΕΙΑ

Explainer: Υπνοθεραπεία, μύθοι και αλήθειες: Τι είναι, πού μπορεί να βοηθήσει και τι λέει η επιστήμη

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αυξάνει το δραστικό βεληνέκες των πυραύλων

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τρία γατάκια σώθηκαν στο παρά πέντε από μηχάνημα τεμαχισμού - Άκουσαν τα κλάματά τους και πάγωσαν

16:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίκος Ιωαννίνων: Οι καλύτερες στιγμές από την άνετη επικράτηση του «τριφυλλιού»

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Επιχείρηση-«σκούπα» της αστυνομίας κατά των μεταναστών στη Θέουτα

16:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Ελεύθεροι οι έξι από τους 17 συλληφθέντες - Προφυλακίστηκε ένας 44χρονος – Αύριο συνεχίζονται οι απολογίες

16:11LIFESTYLE

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Αποκάλυψε δημόσια τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου - «Είμαστε καλά»

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ιστορία της μικρής φώκιας που διασώθηκε στις Σπέτσες - Επέστρεψε στη θάλασσα

15:56LIFESTYLE

Από τη Λίντα Άλμα στη Μάρθα Καραγιάννη: Οι γυναίκες που έμαθαν το ελληνικό σινεμά να χορεύει

15:40ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Υψηλή κάλυψη κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση με το 2025

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες στον διακινητή που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΕΛΛΑΔΑ

Γονίδης σε Κασιδιάρη: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου»

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρεις φάσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – Η σύγκλιση ECMWF και ICON και η θερμή ανατροπή

16:11LIFESTYLE

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Αποκάλυψε δημόσια τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου - «Είμαστε καλά»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος στη Βόρεια Εύβοια – Σώοι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες

17:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Υποχωρεί η κακοκαιρία, αλλά έρχεται νέο κύμα βροχών - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Πώς ακινητοποιήθηκε ο 35χρονος που δάγκωσε την οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί - Την κυνήγησε στον δρόμο

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Γαύδο για τον 16χρονο Νικόλα που σκοτώθηκε σε τροχαίο - «Καλό ταξίδι, αγόρι μας»

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τρία γατάκια σώθηκαν στο παρά πέντε από μηχάνημα τεμαχισμού - Άκουσαν τα κλάματά τους και πάγωσαν

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Μεταξάτα - Ήχησε το 112

16:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Ελεύθεροι οι έξι από τους 17 συλληφθέντες - Προφυλακίστηκε ένας 44χρονος – Αύριο συνεχίζονται οι απολογίες

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές πανικού στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει με μια οικογένεια επιβάτες

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκροί και οι δύο οδηγοί έπειτα από σύγκρουση μηχανής με ηλεκτρικό πατίνι

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τεντόγλου πήρε φόρα και πέταξε σε αυλή σπιτιού – Δείτε το άλμα που του χάρισε το ρεκόρ κήπου

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Άνδρας έσωσε τη ζωή ενός παιδιού που έπεσε από το δεύτερο όροφο κτηρίου

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβες» Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Οι αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές – Η αλήθεια θα βγει στο φως»

07:36LIFESTYLE

Φιλ Κόλινς: Η συγγνώμη στον Πολ Μακάρτνεϊ μετά από 24 χρόνια παρεξήγησης - Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτές πληγές στην Κρήτη από την κακοκαιρία: Ανυπολόγιστες ζημιές σε οδικό δίκτυο και καλλιέργειες και δεκάδες απεγκλωβισμοί

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ