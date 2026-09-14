Κηδεία Μαζωνάκη: Οι γονείς του τραγουδιστή φθάνουν στον Ιερό Ναό για την εξόδιο ακολουθία

Snapshot Οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για την εξόδιο ακολουθία του γιου τους.

Ο θάνατος του τραγουδιστή στα 54 του χρόνια έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στο πανελλήνιο.

Χιλιάδες κόσμου παραμένουν από χθες βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό, όπου έγινε αγρυπνία στη μνήμη του.

Η σορός του Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 12:00 πριν την εξόδιο ακολουθία.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα γίνουν σε στενό οικογενειακό κύκλο. Snapshot powered by AI

Οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη προσήλθαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια λίγο μετά τις 11:30 για να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία του γιου τους.

Καταρρακωμένοι και συντετριμμένοι θα αναγκαστούν να υποστούν το μεγαλύτερο μαρτύριο που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος, που δεν είναι άλλο από το να θάψει το παιδί του.

Ο αδόκητος χαμός του αγαπητού τραγουδιστή στα 54 του χρόνια έχει σκορπίσει θλίψη στο πανελλήνιο κι ενδεικτικό αυτού, είναι οι σκηνές λατρείας που εκτυλίσσονται από χθες (13/9) το βράδυ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου έγινε αγρυπνία, με χιλιάδες κόσμου να παραμένουν έξω από την εκκλησία.

Η σορός του τραγουδιστή είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 12:00 κι εν συνεχεία οι πόρτες έκλεισαν, καθώς η εξόδιος ακολουθία, όπως και η ταφή θα τελεστούν σε στενό κύκλο.

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