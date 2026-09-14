Μιχάλης Χατζηγιάννης: «Στον φίλο μου τον Γιώργο» - Το συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Snapshot Ο Μιάλης Χαζηγιάννηςσίευσε έναινητικό βίνο-αποαιρετισμό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ανήκω σε εμένα».

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια στις 13:00.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, της οποίας οι συνθήκες ερευνώνται.

Η ταφή θα γίνει στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την οικογένεια να ζητά δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece αντί στεφάνων.

Πλήθος κόσμου και επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο αναμένεται να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία, ενώ η αστυνομία έχει λάβει μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού. Snapshot powered by AI

Ένα συγκινητικό βίντεο-αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη δημοσίευσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, λίγες ώρες πριν από την κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή.

Στο βίντεο, ο ίδιος ερμηνεύει το «Ανήκω σε εμένα», ενώ συνοδεύει την ανάρτησή του με ένα συγκινητικό μήνυμα για τον φίλο του: «Στον φίλο μου τον Γιώργο… Γιώργο μου αγαπημένε, θα μας λείψεις… Αντίο φίλε μου Γιώργο».

https://www.instagram.com/reel/DdPFWBxCWL1/

Στις 13:00 η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας

Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη στη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, της οποίας οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές.

Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο αναμένεται να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, ενώ η ταφή του καλλιτέχνη θα γίνει στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, η οποία επίσης παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

Από το απόγευμα της Κυριακής, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον Ναό όπου θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία κι ήταν η εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε.

Πολύ πριν την άφιξη της σορού και την εκκίνηση της αγρύπνιας, το απόγευμα της Κυριακής, πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά κι υπό τους ήχους τραγουδιών του ερμηνευτή, προκειμένου να δώσει το στερνό κατευόδιο στο μουσικό ίνδαλμά του και κατά τη μακρά διάρκεια της αναμονής περίσσεψαν τα σχόλια θαυμαστών του Μαζωνάκη τόσο για τη σημασία του στο λαϊκό τραγούδι, όσο και για τις συνθήκες της απώλειάς του.

Αρκετοί από τους θαυμαστές του είχαν φθάσει και αναμένεται να φθάσουν και σήμερα στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη από περιοχές εκτός Αθηνών, με πούλμαν ειδικά ναυλωμένα για την περίσταση.

Η αστυνομία από την Κυριακή έχει λάβει μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ιερό ναό, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός, ενώ για να τηλεοπτικά συνεργεία έχει χωροθετηθεί ειδικό σημείο για την κάλυψη της τελετής και παράλληλα υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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