Κατερίνα Καινούργιου: Το συγκινητικό αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ώρες πριν την κηδεία του

Snapshot Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτισε συγκινητικά τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ώρες πριν από την κηδεία του.

Η κηδεία του τραγουδιστή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 13:00.

Η παρουσιάστρια ανάρτησε κοινή τους φωτογραφία στο Instagram με το τραγούδι «Στιγμές που δεν σε έχω» να την συνοδεύει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας σημαντική κληρονομιά στο ελληνικό τραγούδι.

Πολλοί φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές έχουν εκφράσει τα μηνύματα αποχαιρετισμού τους τις τελευταίες ημέρες. Snapshot powered by AI

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε για ακόμη μία φορά τον Γιώργο Μαζωνάκη η Κατερίνα Καινούργιου, λίγες ώρες πριν από την κηδεία του τραγουδιστή, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο, συνοδεύοντάς το με ένα σπαρακτικό μήνυμα για τον αγαπημένο της φίλο και καλλιτέχνη.

«Καλό παράδεισο Γιώργο μας. Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας. Καλό σου ταξίδι εκεί που οι μεγάλες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Μαζί με τόσες καρδιές ράγισε και η δική μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Ιδιαίτερη ήταν και η επιλογή του τραγουδιού που συνόδευσε τη φωτογραφία. Στο background της ανάρτησής της ακούγεται το «Στιγμές που δεν σε έχω» του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνοντας το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της ακόμη πιο προσωπικό.

Σήμερα στις 13:00, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τη μουσική του θα πουν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι και ένα ρεπερτόριο που εξακολουθεί να ακούγεται και να συγκινεί.

Οι τελευταίες ημέρες έχουν γεμίσει με μηνύματα αποχαιρετισμού από ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, καλλιτέχνες που τον γνώρισαν και θαυμαστές που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.

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