Συντετριμμένη η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στην αγρυπνία του Μαζωνάκη: «Πλάσμα μου, άγγελέ μου»

Snapshot Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου συμμετείχε στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη και εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν φίλος και κουμπάρος της Παλαιολόγου, καθώς ο ίδιος τους είχε παντρέψει.

Η ηθοποιός μοιράστηκε βίντεο και συναισθηματικά μηνύματα από την εξόδιο ακολουθία με χιλιάδες κόσμου που τον αποχαιρετούσε.

Η Παλαιολόγου είχε αναφερθεί προηγουμένως στη δύσκολη περίοδο της νοσηλείας του Μαζωνάκη και τη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του, επισημαίνοντας την αγάπη και τη γενναιοδωρία του.

Περιέγραψε την οικογένειά του ως πολύ δεμένη και χαρακτήρισε τον Γιώργο ως καλόψυχο και πολύ συνδεδεμένο με τους οικείους του. Snapshot powered by AI

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου πήγε στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη και η θλίψη της ήταν τεράστια. Η ηθοποιός υπήρξε φίλη αλλά και κουμπάρα του καθώς ο τραγουδιστής την είχε παντρέψει με τον Βαγγέλη Μητρογιάννη.

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Δημοσίευσε βίντεο με τον κόσμο έξω από την εκκλησία που βρίσκεται η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη και έγραψε: «Αποχαιρετισμός με χιλιάδες κόσμο που σε αγαπάει» και ένα ποστ λίγο αργότερα όπου ανέφερε: «Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω. Στη «μεγάλη αγρυπνία». Μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρο σου.

Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δε μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου». Η ηθοποιός είχε μιλήσει για τον τραγουδιστή μετά το γεγονός που συνέβη με τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο και τη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του. «Τη Βάσω την ήξερα όσα χρόνια ήξερα και τον Γιώργο. Ήταν ένα σενάριο που κανείς μας δεν το είχε σκεφτεί αυτό. Ήταν πολύ δεμένη οικογένεια. Ο Γιώργος είναι ο ορισμός του καλόψυχου ανθρώπου. Ήταν πολύ δεμένος με την οικογένειά του. Πολύ γενναιόδωρος και με την οικογένειά του. Οπότε αυτό που έχει γίνει είναι ένα σενάριο που πριν από 10 χρόνια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε», είχε πει στην εκπομπή «Το Πρωινό».

https://www.instagram.com/alexandrapaleologou/reel/DdPzIVAIt8h/

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