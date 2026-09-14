Νέα καταγγελία για την Ιωάννα Γάκα – «Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε»

Snapshot Νέα καταγγελία αναφέρει ότι η Ιωάννα Γάκα είπε σε γυναίκα ψευδώς ότι είχε καρκίνο.

Η καταγγελία ήρθε λίγες ώρες πριν την απολογία δύο γιατρών ενώπιον ανακριτή.

Μία γυναίκα από τη Ρωσία κατήγγειλε τη χρήση θεραπειών με βλαστοκύτταρα στο ιατρείο.

Η έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας στο ιατρείο.

Οι νέες μαρτυρίες προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι. Snapshot powered by AI

Νέα μαρτυρία για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης, έρχεται στο φως λίγες ώρες πριν από την απολογία των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή.

Η νέα καταγγελία, που μεταδόθηκε από τον Alpha, αφορά την Ιωάννα Γάκα. Άνδρας υποστήριξε ότι η γιατρός είχε ενημερώσει τη σύζυγό του πως έπασχε από καρκίνο, κάτι που, σύμφωνα με όσα ο ίδιος καταγγέλλει, δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

«Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέα μαρτυρία για θεραπείες με βλαστοκύτταρα

Παράλληλα, γυναίκα από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το συγκεκριμένο ιατρείο, μίλησε για θεραπεία με βλαστοκύτταρα στην οποία, όπως είπε, είχαν υποβληθεί και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Είχα κάνει “stem cell” θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία», δήλωσε.

Οι νέες καταγγελίες προστίθενται στα στοιχεία που εξετάζονται γύρω από τη λειτουργία του ιατρείου, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του.

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