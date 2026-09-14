Πρωτοφανείς εικόνες στη Νίκαια: Πραγματικό λαϊκό προσκύνημα και συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Πλήθος κόσμου στη Νίκαια για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σωτήρης Σκουλούδης

Πρωτοφανείς εικόνες στη Νίκαια: Πραγματικό λαϊκό προσκύνημα και συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Αθήνα συγκεντρώθηκαν στη Νίκαια για την ολονυκτία προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη, αποδίδοντας φόρο τιμής στον καλλιτέχνη.
  • Ο κόσμος περίμενε υπομονετικά για ώρες, σιγοτραγουδώντας τα τραγούδια του και εκδηλώνοντας βαθιά συγκίνηση και σεβασμό.
  • Οι κάτοικοι της Νίκαιας άνοιξαν τα σπίτια τους για να διευκολύνουν τους παρευρισκόμενους να παρακολουθήσουν από τα μπαλκόνια τους.
  • Παρά την πολυκοσμία και την έντονη συναισθηματική φόρτιση, σημειώθηκαν δεκάδες λιποθυμικά επεισόδια με την παρουσία ασθενοφόρων και εθελοντών να παρέχει υποστήριξη.
  • Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, με αναμενόμενη ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου.
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Βαθιά συγκινημένοι, άνθρωποι όλων των ηλικιών και από πολλές περιοχές της Αθήνας βρέθηκαν στη Νίκαια από το απόγευμα ήδη της Κυριακής για την ολονυκτία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποδεικνύοντας τη ξεχωριστή θέση που είχε ο αγαπημένος καλλιτέχνης στις καρδιές του κόσμου.

Η προσέλευση ήταν συνεχής και η εικόνα έξω από τον ναό ιδιαίτερα φορτισμένη. Νεότεροι άνθρωποι, αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία, περίμεναν υπομονετικά για ώρες προκειμένου να μπουν στον χώρο και να αποτίσουν τον δικό τους φόρο τιμής. Πολλοί κρατούσαν λουλούδια, άλλοι συζητούσαν χαμηλόφωνα για τις στιγμές της ζωής τους που είχαν συνδεθεί με τα τραγούδια του, ενώ δεν έλειπαν τα δάκρυα και οι αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης.

Το Newsbomb κατέγραψε όσα συνέβησαν.

Ίσως ούτε ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης να μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της αγάπης, της λατρείας και του σεβασμού που εκδηλώθηκε από τον κόσμο.

Άνθρωποι που έφτασαν στη Νίκαια από κάθε γωνιά της Αθήνας περίμεναν αδιαμαρτύρητα επί ώρες, μέσα στην κούραση και τη συναισθηματική φόρτιση, μόνο και μόνο για να βρεθούν κοντά του και να πουν το δικό τους αντίο.

Ο καθένας με ένα από τα πολλά άσματα που σημάδεψε την ελληνική μουσική σκηνή, να το σιγοτραγουδούν ενώ ανέμεναν να φτάσει η σειρά τους για την είσοδο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, αφού επέλεξαν να αποχαιρετήσουν οι ίδιοι τον καλλιτέχνη που τόσα πολλά τους χάρισε, και έφυγε τόσο αδόκητα ξαφνικά από τη ζωή.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η στάση των κατοίκων της περιοχής. Οι ένοικοι των πολυκατοικιών γύρω από τον ναό άνοιγαν πρόθυμα τις πόρτες τους, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους που ήθελαν καλύτερη οπτική να παρακολουθήσουν από τα μπαλκόνια τους όσα εκτυλίσσονταν στο σημείο.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε για το «Guzzi φόρεμα» που έπαιζε στη διαπασών, με τον κόσμο να σιγοτραγουδά συγκινημένος.

Η Νίκαια έμοιαζε να έχει γίνει μία μεγάλη κοινότητα. Από μπαλκόνια, αλλά και από αυτοκίνητα που περνούσαν ή είχαν σταματήσει στην περιοχή, ακούγονταν διαρκώς αγαπημένα τραγούδια του καλλιτέχνη, με τον κόσμο να τα σιγοτραγουδά και να χειροκροτεί.

Παρά την πολύωρη αναμονή και την έντονη συναισθηματική φόρτιση, οι πολίτες έδειξαν αξιοσημείωτη υπομονή. Οι ουρές παρέμεναν μεγάλες επί ώρες, καθώς ο κόσμος περίμενε τη σειρά του για να προσκυνήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και να τον αποχαιρετήσει.

Ωστόσο, η πολυκοσμία, η κούραση και η ένταση της στιγμής είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν δεκάδες λιποθυμικά επεισόδια. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρισκόταν διαρκώς στο σημείο προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή της Humanity Greece, τα μέλη της οποίας βοήθησαν ανθρώπους που χρειάστηκαν υποστήριξη.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί στις 13:00, στον ίδιο Ιερό Ναό στη Νίκαια. Αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου, καθώς φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του καλλιτέχνη αναμένεται να δώσουν το «παρών» για τον τελευταίο αποχαιρετισμό σε έναν εμβληματικό καλλιτέχνη, αλλά ίσως και σε μια ολόκληρη εποχή που σημαδεύτηκε από αυτόν.

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