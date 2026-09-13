Μαζωνάκης: Η Humanuty Greece στη λαϊκή αγρύπνια -«Ο Γιώργος δείχνει και σήμερα πώς βοηθά τον κόσμο»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ακόμη και σήμερα, δείχνει πώς βοηθά τον κόσμο, συνεχίζει και αποδεικνύει το μεγαλείο της ψυχής της, δηλώνει στο Newsbomb.gr εκπρόσωπος της Humanity Greece, που δίνει το παρόν στη λαϊκή αγρύπνια για τον τραγουδιστή.

Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη επέλεξε η αγάπη του κόσμου για τον τραγουδιστή να μετατραπεί σε έμπρακτη προσφορά προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Ενόψει της εξόδιου ακολουθίας, που θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να πραγματοποιήσουν δωρεά στη Humanity Greece.

Η Humanity Greece, από την πλευρά της, γνωστοποίησε ότι η ανταπόκριση στην επιθυμία της οικογένειας θα πάρει τη μορφή ουσιαστικής βοήθειας, ώστε η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη να συνδεθεί με τη στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η επιλογή της συγκεκριμένης οργάνωσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του έργου που επιτελεί. Η Humanity Greece δημιουργήθηκε το 2021, αρχικά ως εθελοντική πρωτοβουλία για τη στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές εκείνου του καλοκαιριού, και σήμερα δραστηριοποιείται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στη στήριξη ευάλωτων οικογενειών και στην άμεση ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές και άλλες κρίσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ίδια η οργάνωση, περισσότεροι από 13.200 άνθρωποι έχουν ωφεληθεί από τις δράσεις της, ενώ το δίκτυό της αριθμεί περισσότερους από 6.000 εθελοντές. Παράλληλα, αναφέρει ότι το 90% του συνόλου των δωρεών κατευθύνεται στην υλοποίηση των προγραμμάτων στήριξης.

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