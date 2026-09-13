Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Άγριο ξύλο έξω από το ναό σε επιδειξία

Οι κινήσεις του προκάλεσαν την οργή του κόσμου με αποτέλεσμα κάποιοι να του επιτεθούν και να τον ξυλοκοπήσουν

Ανθή Κουρεντζή

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Άγριο ξύλο έξω από το ναό σε επιδειξία
ΕΛΛΑΔΑ
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Ένα δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε λίγα μέτρα μακριά από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η λαϊκή αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή, Γιώργο Μαζωνάκη.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας άνδρας, επιδειξίας σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκομένων, εμφανίστηκε σε κοντινή απόσταση και προέβη σε ακατανόμαστες πράξεις.

Οι κινήσεις του προκάλεσαν την οργή του κόσμου με αποτέλεσμα κάποιοι να του επιτεθούν και να τον ξυλοκοπήσουν. Κάποιοι άλλοι ψυχραιμότεροι κατάφεραν να τον φυγαδεύσουν προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

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