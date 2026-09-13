Η στιγμή που έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη - «Αθάνατος» φώναζε το συγκεντρωμένο πλήθος

Snapshot Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τον ναό για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη, συνοδεύοντας την άφιξη με χειροκροτήματα και πέταγμα λουλουδιών.

Το πλήθος φώναζε «Αθάνατος» πριν η σορός οδηγηθεί στο εσωτερικό του ναού ως φόρο τιμής.

Στον χώρο ακούστηκε το τραγούδι «Ώρες Μικρές», που συνδέεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Οι θαυμαστές αποχαιρέτησαν τον καλλιτέχνη με λουλούδια, χειροκροτήματα και συγκινητικές φωνές. Snapshot powered by AI

Με τις μεγάλες του επιτυχίες, δάκρυα και με μια φωνή «Αθάνατος» συνόδευσε ο κόσμος το φέρετρο του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριαδος στη Νίκαια.

Με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια, χαρτόνια που γράφουν «σε ευχαριστούμε» πλήθος κόσμου αναμένει έξω από την εκκλησία να αποτίσει φόρο τιμής στον τραγουδιστή.

«Το καλύτερο παιδί» και «ένας υπέροχος άνθρωπος» ήταν τα λόγια που επαναλάμβαναν άνθρωποι που τον γνώριζαν αλλά και θαυμαστές που τον ακολουθούσαν σε όλη την καλλιτεχνική του πορεία.

Η συγκίνηση είναι μεγάλη. Κορίτσια και αγόρια ξέσπασαν σε κλάματα βλέποντας το φέρετρο να περνά μπροστά τους μην πιστεύοντας ότι μέσα βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο δικός τους Γιώργος.

Λίγο μετά τις 19:30 έφτασε η σορός του στην εκκλησία, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Δείτε τη στιγμή που έφτασε η σορός στο σημείο:

Λίγο πριν η σορός οδηγηθεί στο εσωτερικό του ναού, το πλήθος φώναζε «Αθάνατος», σε μια συγκλονιστική στιγμή φόρου τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη, ενώ από το σημείο ακούστηκε για ακόμη μία φορά το «Ώρες Μικρές», ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τον καλλιτέχνη και τη διαδρομή του.

Λίγο μετά τις 19:30 έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι θαυμαστές του είχαν κατακλύσει το σημείο, κρατώντας λουλούδια και αποτίοντας φόρο τιμής, με το χειροκρότημα και τις φωνές τους να συνοδεύουν την άφιξη της σορού στην εκκλησία.

«Θέλω σεβασμό», είπε ο εφημέριος του ναού στον κόσμο

«Θέλω σεβασμό», είπε ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος προς το πλήθος κόσμου που έχει συγκεντρωθεί περιξ του ναού για το ύστατο χαίρε στον δημοφιλή τραγουδιστή, Γιώργο Μαζωνάκη, του οποίου η σορός έφτασε πριν από λίγη ώρα για την αγρυπνία.

Συγκεκριμένα ο ιερέας παρατηρώντας το πανδαιμόνιο που επικρατεί από χιλιάδες κόσμου πήρε το μικρόφωνο και είπε:

«Δεν αρμόζει στον Γιώργο να μην σεβαστούμε αυτή την ημέρα, θέλω από όλους σεβασμό και υπομονή. Θα τον τιμήσετε όπως του αρμόζει

Η οικογένεια απαγορεύει τα κινητά

Θα μπείτε όλοι μέσα να προσκυνήσετε, να αφήσετε το λουλούδι σας

Αλλά να σεβαστείτε και τον ναό και τον Γιώργο

Θέλω την ψυχραιμία σας, είναι δύσκολες οι συνθήκες, κατανοώ αλλά να κάνετε υπομονή για τον Γιώργο

Και να επικρατήσει ηρεμία».

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