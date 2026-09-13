Συγκίνηση στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αφήνει πίσω του μουσική και ευγένεια»

Snapshot Οι κάτοικοι της Νίκας αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη με λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, όπου συγκεντρώνονται απόγευμα Κυριακής κρατώντας λουλούδια και λευκά τριαντάφυλλα.

Οι πολίτες τον περιγράφουν ως καλό παιδί με σταθερό χαρακτήρα, που παρά την επιτυχία του δεν άλλαξε και διατήρησε στενή σχέση με τη γειτονιά του.

Η μουσική του Μαζωνάκη παίζεται σε δημόσιους χώρους της Νίκαιας, δημιουργώντας συγκινητική ατμόσφαιρα πριν την αγρυπνία.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στον ίδιο ναό, με την ταφή να ακολουθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο.

Πολλοί κάτοικοι αναφέρουν ότι τα τραγούδια και οι στίχοι του τραγουδιστή αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της ζωής τους και είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για συναυλία του. Snapshot powered by AI

«Ήταν καλό παιδί», «Μεγαλώσαμε μαζί, ήταν από τα καλύτερα παιδιά», «Δεν άλλαξε ποτέ, παρά τη μεγάλη καριέρα». «Είχε ακόμα πολλά να δώσει», «Αφήνει πίσω του τη μουσική του, συναισθήματα, καλοσύνη και ευγένεια». Με αυτά τα λόγια μιλούν στο Newsbomb άνθρωποι που βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (13/09) στη Νίκαια, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Από τις 17:00 άρχισε να αυξάνεται σταδιακά η προσέλευση του κόσμου έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, όπου στις 19:30 είναι προγραμματισμένη η λαϊκή αγρυπνία για τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας έφταναν στην εκκλησία κρατώντας λουλούδια και, κυρίως, λευκά τριαντάφυλλα, θέλοντας να αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο τον καλλιτέχνη που συνδέθηκε με τη Νίκαια και τις γειτονιές της.

Μία γυναίκα που βρέθηκε στον Ιερό Ναό μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «αγαπημένο» της και τονίζοντας πως αυτό που κρατά περισσότερο από εκείνον είναι η ανθρωπιά του.

«Ήταν καλό παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκινητική ήταν και η μαρτυρία ανθρώπου που γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα παιδικά του χρόνια. Όπως περιέγραψε, οι δυο τους είχαν μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά και έπαιζαν μαζί ποδόσφαιρο στα ίδια σημεία της Νίκαιας.

«Μεγαλώσαμε μαζί, ήταν από τα καλύτερα παιδιά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως η μεγάλη επιτυχία και η καριέρα του δεν άλλαξαν τον χαρακτήρα του.

Οι πολίτες που μίλησαν στο Newsbomb στάθηκαν τόσο στην προσωπικότητα του τραγουδιστή όσο και στο καλλιτεχνικό του έργο. Πολλοί αναφέρθηκαν στα τραγούδια και στους στίχους του, εξηγώντας πως αποτέλεσαν κομμάτι της ζωής τους.

Κάποιοι μάλιστα αποκάλυψαν ότι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για τη συναυλία του στην Τεχνόπολη, την οποία περίμεναν να παρακολουθήσουν.

Με τραγούδια του Μαζωνάκη η Νίκαια περιμένει την αγρυπνία

Λίγο πριν από την έναρξη της αγρυπνίας, η περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος είχε αρχίσει να γεμίζει από κόσμο.

Δίπλα στην εκκλησία, μεγάφωνο έπαιζε τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις γνωστές λαϊκές μελωδίες να ακούγονται σε ολόκληρη την περιοχή, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Από νωρίς είχαν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα για την ασφαλή διαχείριση του πλήθους, ενώ στον χώρο είχαν στηθεί και σκηνές για τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Λουλούδια και λευκά τριαντάφυλλα αφήνουν στην εκκλησία

Σε ετοιμότητα βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς η προσέλευση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά όσο πλησιάζει η ώρα της αγρυπνίας.

Κόσμος με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια σπεύδει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια

Η Νίκαια αποχαιρετά τον δικό της Γιώργο

Η επιλογή της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για έναν τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς εκεί βρίσκονται η γειτονιά και τα μέρη όπου μεγάλωσε.

Η σχέση του με τη Νίκαια παρέμεινε δυνατή όλα αυτά τα χρόνια, παρά τη μεγάλη καριέρα που ακολούθησε. Για τους ανθρώπους της περιοχής, ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν ήταν μόνο ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης, αλλά και «ένα από τα παιδιά της γειτονιάς».

Αυτό αποτυπώνεται και στις μαρτυρίες των ανθρώπων που έσπευσαν την Κυριακή στον Ιερό Ναό, κρατώντας λουλούδια και περιμένοντας να συμμετάσχουν στη λαϊκή αγρυπνία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, παρουσία φίλων και θαυμαστών του Γιώργου Μαζωνάκη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Διαβάστε επίσης