Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: 10 λιποθυμικά επεισόδια - Ενισχύσεις έχει ζητήσει το ΕΚΑΒ

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στον Ιερό Ναό - Τουλάχιστον 10 λιποθυμικά επεισόδια

Σωτήρης Σκουλούδης

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: 10 λιποθυμικά επεισόδια - Ενισχύσεις έχει ζητήσει το ΕΚΑΒ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνά στη Νίκαι σημειώθηκαν τουλάχιστον 10 λιποθυμικά επεισόδια λόγω της πολύωρης αναμονής και της μεγάλης συγκέντρωσης κόσμου.
  • Το ΕΚΑΒ βρίσκεται επί τόπου με ασθενοφόρα για παροχή πρώτων βοηθειών και έχει ζητήσει ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών.
  • Τα περιστατικά αντιμετωπίζονται επιτόπου χωρίς να έχει χρειαστεί διακομιδή σε νοσοκομείο μέχρι στιγμής.
  • Η κατάσταση παραμένει φορτισμένη καθώς χιλιάδες κόσμου συνεχίζουν να συγκεντρώνονται γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να αποτίσουν φόρο τιμής.
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Έντονη είναι η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 λιποθυμικά επεισόδια μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται στο σημείο, καθώς η πολύωρη αναμονή, η μεγάλη συγκέντρωση κόσμου και η έντονη συναισθηματική φόρτιση έχουν δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες.

Μαζωνακης

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται στον χώρο προκειμένου να παρέχουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, ενώ, λόγω των αυξημένων αναγκών, έχουν ζητηθεί ενισχύσεις ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε οποιοδήποτε νέο περιστατικό.

Κηδεια Μαζωνακη

Τα περιστατικά αντιμετωπίζονται επιτόπου από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, χωρίς να έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής κάποια διακομιδή σε νοσοκομείο.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται γύρω από τον ναό για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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