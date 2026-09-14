Γιώργος Μαζωνάκης - Αγρυπνία: «Είμαστε εδώ από τη νύχτα για τον δικό μας Γιώργο»

Snapshot Χιλιάδες κόσμου προσέρχονται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής πέθανε σε ηλικία 54 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό και ευρύτερο κόσμο.

Οι θαυμαστές τον περιγράφουν ως αυθεντικό, με ήθος και φωνή που ξεχώριζε, εκφράζοντας βαθιά συγκίνηση και σεβασμό.

Γείτονες και φίλοι υπογραμμίζουν την καλοσύνη του και τη στενή σχέση του με την τοπική κοινότητα.

Η αγρυπνία συνεχίζεται αδιάκοπα από χθες το απόγευμα, με κόσμο να έρχεται ανά πάσα στιγμή για να αποτίσει φόρο τιμής. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες κόσμου έχουν περάσει από χθες το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια εκεί που τελείται αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Θαυμαστές, αλλά και απλός κόσμος προσέρχεται στον ΙΝ για να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπητό τραγουδιστή που πέθανε σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο.

«Είμαι εδώ για τον Γιώργο μου, Τον Μαζωνάκη μου. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. τι να πω, ο καλύτερος άνθρωπος, φωνάρα, όλα του τα είχε δώσει ο θεός απλόχερα. Τον αγαπάω πολύ, θα μου λείψει. Ας αναπαυθεί η ψυχή του, να ηρεμήσει κι όποιος είναι να πληρώσει, να πληρώσει...» είπε μια θαυμάστρια.

Γειτόνισσα του Μαζωνάκη που μένει ακριβώς απέναντι από τον ΙΝ Αγίας Τριάδας είπε με τη σειρά της: «Το παιδί αυτό ήταν δικό μας, ήταν όντως της γειτονιάς μας, τον αγαπούσαμε πολύ ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό παιδί».

Έτερη θαυμάστρια του αγαπητού τραγουδιστή τόνισε από την πλευρά της: «Ήρθα χθες είχε πολύ κόσμο κι έφυγα. Ήρθα τώρα 5:30 το πρωί πριν πάω στο γραφείο. Το θεωρούσα υποχρέωσή μου να έρθω. Αγαπήθηκε απ' όλους μας γιατί ήταν αυθεντικός. Δεν υπάρχουν στις μέρες μας τέτοιοι άνθρωποι. Θα αφήσει ιστορία, ο χαρακτήρας του, το ήθος του. Ηταν άδικο αυτό που συνέβη.

Τέλος, μια ακόμα νεαρή θαυμάστρια του Γιώργου Μαζωνάκη τόνισε: «Ήρθα στις 3:00 το βράδυ, συνέχεια έρχεται καινούριος κόσμος. Ρίξαμε πολύ κλάμα, τραγουδήσαμε τα τραγούδια του, χορέψαμε...

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